Austria reacționează dur după căderea dronei rusești în România: „Europa nu cedează intimidării”. Ce măsuri s-au luat la Viena

Ambasada Rusiei din Viena. Foto: Profimedia

Ministrul austriac de Externe, Beate Meinl-Reisinger, a anunțat vineri că l-a convocat pe ambasadorul rus la Viena pentru a-i transmite „în mod clar protestul Austriei faţă de escaladarea Rusiei”, după ce a condamnat prăbușirea dronei ruseşti în România.

„Europa nu va fi intimidată”, subliniază şefa diplomaţiei austriece.

Într-un mesaj anterior, oficialul austriac a „condamnat puternic atacul cu dronă al Rusiei împotriva unei clădiri rezidenţiale în România” şi a subliniat că „acest stat membru al Uniunii Europene (UE) şi NATO are întreaga noastră solidaritate”.

„Rusia se află sub presiune economică şi militară uriaşă. Răspunsul său este teroarea împotriva populaţiei civile ucrainene şi o încercare de intimidare a Europei”, a adăugat, în mesajul postat pe platforma X, Beate Meinl-Reisinger.

„Însă Europa nu va fi intimidată. Fiecare act nou de agresiune ne uneşte şi mai mult”, avertizează ministrul austriac de Externe.

