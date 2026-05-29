Austria reacționează dur după căderea dronei rusești în România: „Europa nu cedează intimidării”. Ce măsuri s-au luat la Viena

Ministrul austriac de Externe, Beate Meinl-Reisinger, a anunțat vineri că l-a convocat pe ambasadorul rus la Viena pentru a-i transmite „în mod clar protestul Austriei faţă de escaladarea Rusiei”, după ce a condamnat prăbușirea dronei ruseşti în România.

„Europa nu va fi intimidată”, subliniază şefa diplomaţiei austriece.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un mesaj anterior, oficialul austriac a „condamnat puternic atacul cu dronă al Rusiei împotriva unei clădiri rezidenţiale în România” şi a subliniat că „acest stat membru al Uniunii Europene (UE) şi NATO are întreaga noastră solidaritate”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Rusia se află sub presiune economică şi militară uriaşă. Răspunsul său este teroarea împotriva populaţiei civile ucrainene şi o încercare de intimidare a Europei”, a adăugat, în mesajul postat pe platforma X, Beate Meinl-Reisinger.

„Însă Europa nu va fi intimidată. Fiecare act nou de agresiune ne uneşte şi mai mult”, avertizează ministrul austriac de Externe.

Citește și:

LIVE TEXT Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Surse: Nicușor Dan merge azi la locul incidentului

Editor : C.A.