Live TV

Aproape 500 de atacuri cibernetice au încercat să perturbe Eurovision 2026, anunță autoritățile austriece

Data publicării:
EUROVISION SONG CONTEST (ESC) 2026: ON-SITE INSPECTION OF "LOCKDOWN" SCENARIO
Tentativele de sabotaj cibernetic la ESC 2026 au fost dejucate. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile austriece au anunțat luni că aproximativ 500 de atacuri cibernetice au vizat concursul Eurovision 2026 de la Viena, inclusiv site-ul competiției și sistemele de control al accesului în arenă, însă tentativele de sabotaj au fost dejucate fără incidente majore.

Michael Takacs, comandantul poliţiei federale din Austria, a spus că tentativele de sabotaj cibernetic au fost dejucate. Atacurile au vizat nu doar site-ul Eurovision, ci şi sistemele pentru controlul accesului pe arena care a găzduit evenimentul, transmite Agerpres.

Autorii atacurilor au încercat să perturbe, să încetinească sau să dezactiveze sistemele, a spus Takacs cu prilejul unei conferinţe de presă, adăugând că nu sunt disponibile detalii despre făptaşi şi despre motivele acestora.

Ministrul de Interne, Gerhard Karner, a spus că obiectivul forţelor de ordine a fost de a asigura desfăşurarea unui eveniment sigur şi paşnic. „Am reuşit”, a spus el, menţionând că nu au fost raportate incidente grave în timpul spectacolelor în direct, proiecţiilor pentru public şi demonstraţiilor conexe.

Jörg Leichtfried, secretar de stat în Ministerul de Interne din Austria, a spus că autorităţile au monitorizat îndeaproape ameninţările potenţiale din partea extremiştilor islamişti şi a grupurilor violente care au legături cu Iranul.

Circa 3.500 de poliţişti austrieci au fost mobilizaţi pe durata ultimei săptămâni a concursului în Viena, sprijiniţi de unităţi speciale din regiunea germană Bavaria, au spus oficialii.

Serviciile de securitate internă au monitorizat totodată activitatea din social media, unde, potrivit lui Leichtfried, a fost observată o creştere a „polarizării şi radicalizării”.

Concursul Eurovision a fost marcat şi de câteva proteste, majoritatea împotriva participării Israelului. Cu puţin timp înaintea finalei de sâmbătă, în urma căreia Bulgaria a fost desemnată câştigătoarea ediţiei de anul acesta, 14 activişti pro-palestinieni mascaţi au fost reţinuţi pentru că nu au oprit protestul lor, paşnic, dar neautorizat, atunci când poliţiştii le-au cerut asta.

În total 16 arestări au fost operate în legătură cu Eurovisionul, inclusiv o persoană care a încercat să escaladeze o barieră instalată în jurul arenei.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
sondaj
3
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Noam Bettan
„Ai înfruntat valurile de ură”: Noam Bettan, reprezentantul Israelului la Eurovision, primit de președintele Isaac Herzog la Ierusalim
Austria Eurovision Song Contest
DARA a fost victima unui val de ură în Bulgaria înainte de Eurovision. A fost nevoită să se mute în Grecia pentru a scăpa de hărțuiri
Cristian Tarcea
Explicația succesului de la Eurovision, potrivit compozitorului „Bangaranga”: „Simplitatea. Suntem în 2026, short format, TikTok”
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Liban steag atacuri aeriene israeliene israel
Cinci morți, inclusiv doi copii, în atacuri aeriene israeliene în sudul Libanului, în ciuda armistițiului prelungit
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt oamenii luați în calcul pentru a conduce un Guvern...
incendiu ro
Incendiu uriaș la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. A fost emis...
Sorin Grindeanu
„Apelul” lui Sorin Grindeanu către Ilie Bolojan: Pot negocia cu el...
Mașină de poliție din Turcia
Atac armat în Turcia: Patru oameni au fost uciși şi alți opt au fost...
Ultimele știri
Grindeanu, după discuția cu Nicușor Dan: „Toate lucrurile sunt blocate de Ilie Bolojan. E un fel de zombie politic”
Spațiul Schengen, testat de crize și migrație. Ce arată noul raport al Comisiei Europene
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot, o premieră în ultimii șase ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Fanatik.ro
Bomba zilei în SuperLiga: Marius Baciu, noul antrenor al FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Ei sunt oamenii pe care Rotaru i-a adus pentru titlu. Cât au costat transferurile făcute de finanțatorul...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...