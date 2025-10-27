Melissa devine uragan de categoria a cincea. Avertizări de furtuni și inundații catastrofale pentru Jamaica și Cuba

Uraganul Melissa a crescut în intensitate până la categoria a 5-a, maximă, ameninţând Jamaica, pe parcursul zilei şi al nopţii, cu vânturi distructive, valuri de furtună şi inundaţii catastrofale, a anunţat luni Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite.

Melissa se afla la aproximativ 505 kilometri sud-sud-vest de Guantanamo, Cuba, uraganul fiind însoţit de vânturi maxime, susţinute, de 260 km/h, a indicat NHC, transmite Reuters, scrie Agerpres.

Citește și: Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi

„Se aşteaptă o întoarcere lentă spre nord-vest şi nord, astăzi şi în această noapte, urmată de o accelerare spre nord-est, începând de marţi, cel puţin până joi”, potrivit NHC.

Editor : Ana Petrescu