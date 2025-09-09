Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, în străinătate. Ce spune șefa guvernului italian

Călătoria premierului italian Giorgia Meloni alături de fiica sa în weekend la New York a stârnit critici din partea adversarilor săi politici, aceştia acuzând-o pe şefa guvernului italian că neglijează problemele statului, relatează marţi dpa.

Meloni, lidera partidului de extremă dreapta Fraţii Italiei, a respins luni criticile, spunând că doar îşi îndeplineşte rolul său „cel mai natural”, acela de mamă.

Ea a petrecut weekendul în metropola americană împreună cu fiica sa, Ginevra, care a însoţit-o în trecut şi în călătorii oficiale în străinătate. De data aceasta, ele au mers într-o călătorie privată şi au zburat cu un avion de linie, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Meloni a afirmat că weekendul în străinătate este un cadou de ziua de naştere pentru Ginevra, care urmează să împlinească 9 ani. Meloni s-a despărţit de tatăl Ginevrei, un jurnalist de televiziune, în 2023.

Politicieni din opoziţie au cerut o explicaţie pentru motivul pentru care premierul italian nu i-a adus un ultim omagiu creatorului de modă Giorgio Armani, care a murit joi. Înmormântarea, care a avut loc luni, s-a desfăşurat într-un cadru privat.

Meloni a răspuns comentariilor pe reţelele sociale. „Am decis să îndeplinesc cel mai frumos şi natural rol al meu, acela de mamă”, a postat ea, fără a dezvălui unde şi-a petrecut weekendul şi spunând doar că a fost în străinătate.

Ea a publicat o fotografie în care poartă ochelari de soare, iar fiica sa are chipul blurat.

Biroul lui Meloni a confirmat călătoria premierului la New York, avertizând cu privire la măsuri legale împotriva răspândirii de informaţii false cu privire la deplasarea premierului în oraşul american.

