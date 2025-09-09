Live TV

Meloni, criticată pentru că și-a petrecut un weekend cu fiica sa, în străinătate. Ce spune șefa guvernului italian

Data actualizării: Data publicării:
giorgia meloni
Giorgia Meloni, Foto: Profimedia

Călătoria premierului italian Giorgia Meloni alături de fiica sa în weekend la New York a stârnit critici din partea adversarilor săi politici, aceştia acuzând-o pe şefa guvernului italian că neglijează problemele statului, relatează marţi dpa.

Meloni, lidera partidului de extremă dreapta Fraţii Italiei, a respins luni criticile, spunând că doar îşi îndeplineşte rolul său „cel mai natural”, acela de mamă.

Ea a petrecut weekendul în metropola americană împreună cu fiica sa, Ginevra, care a însoţit-o în trecut şi în călătorii oficiale în străinătate. De data aceasta, ele au mers într-o călătorie privată şi au zburat cu un avion de linie, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Meloni a afirmat că weekendul în străinătate este un cadou de ziua de naştere pentru Ginevra, care urmează să împlinească 9 ani. Meloni s-a despărţit de tatăl Ginevrei, un jurnalist de televiziune, în 2023.

Politicieni din opoziţie au cerut o explicaţie pentru motivul pentru care premierul italian nu i-a adus un ultim omagiu creatorului de modă Giorgio Armani, care a murit joi. Înmormântarea, care a avut loc luni, s-a desfăşurat într-un cadru privat.

Meloni a răspuns comentariilor pe reţelele sociale. „Am decis să îndeplinesc cel mai frumos şi natural rol al meu, acela de mamă”, a postat ea, fără a dezvălui unde şi-a petrecut weekendul şi spunând doar că a fost în străinătate.

Ea a publicat o fotografie în care poartă ochelari de soare, iar fiica sa are chipul blurat.

Biroul lui Meloni a confirmat călătoria premierului la New York, avertizând cu privire la măsuri legale împotriva răspândirii de informaţii false cu privire la deplasarea premierului în oraşul american.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
profimedia-1034794824
4
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...
mercenari romani aeroport
5
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români luptă în Congo nu vor...
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
Digi Sport
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
qatar
Israelul a bombardat mai multe ținte Hamas în capitala Qatarului...
Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Fostul șef din serviciul de informații al R. Moldova, acuzat că ar fi...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul...
gradinita satu mare
„Șoimii patriei” la o grădiniță din Satu Mare. Poliția a deschis...
Ultimele știri
Polonia închide granița cu Belarus în timpul exercițiului militar Zapad coordonat de Rusia
VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind
Reparaţii la pavajul din centrul Capitalei. Primele locuri unde încep lucrările: „Ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Rom, Italien, Europa, Trevi-Brunnen, Fontana di Trevi, Touristenattraktion, barocker Brunnen, kunstvolles Bauwerk, Touri
Rețea de români prinsă cu escrocherii în Roma. Păcăleau turiștii cu alba-neagra și în același timp le furau din buzunare
Giorgio Armani's funeral chapel, Donatella Versace arrives, Milan, Italy - 06 Sep 2025
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că avea pregătit un plan de succesiune
giorgio armani
Giorgio Armani, un „european convins”: „Naționalismul divizează”. Ce spunea despre Giorgia Meloni și Silvio Berlusconi
copil
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au...
Adevărul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert...
Playtech
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de...
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Merită să cumperi vechime în muncă? Pensia socială este cu 268 de lei mai mare decât asigurarea retroactivă
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea