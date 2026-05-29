Live TV

Casa Albă stârnește un val de critici și ironii cu un omagiu pentru gorila Harambe, la 10 ani de la moarte: „Un adevărat patriot”

Data actualizării: Data publicării:
gorila cu trump
Casa Albă l-a descris pe Harambe drept o „legendă” și un „adevărat patriot”. Colaj / surse foto: Profimedia și X

Administrația Trump a fost ironizată după ce contul oficial al Casei Albe a publicat pe X un amplu mesaj dedicat gorilei Harambe, la 10 ani de la moartea acesteia. Postarea a provocat numeroase reacții critice, unii utilizatori acuzând administrația că nu se concentrează pe „problemele esențiale ale momentului”.

Casa Albă l-a descris pe Harambe drept o „legendă” și un „adevărat patriot”, într-un mesaj publicat pentru a marca zece ani de la incidentul care a transformat gorila într-un fenomen al internetului.

Harambe a fost împușcat mortal la o grădină zoologică din Cincinnati, pe 28 mai 2016, după ce un copil de trei ani a căzut în țarcul gorilelor. Animalul l-a tras pe băiat din șanțul cu apă în care acesta căzuse, însă reprezentanții grădinii zoologice au decis împușcarea gorilei „pentru a salva viața copilului”.

La un deceniu de la incident, contul oficial al Casei Albe a publicat un mesaj amplu în care a deplâns moartea „unui simbol care a devenit parte din istoria internetului, din cultura americană și din cronologia unei întregi generații”.

„A devenit un simbol al loialității, al puterii, al haosului, al unității și al frumuseții ciudate a internetului de a aduce milioane de oameni împreună pentru o singură cauză: să nu-l uite niciodată pe Harambe”, se arată în mesajul Casei Albe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Toată lumea își amintește unde se afla când a aflat vestea. Și, cumva, un deceniu mai târziu, moștenirea sa continuă să trăiască. Plecat, dar niciodată uitat. Odihnește-te în pace, adevărat patriot”, a transmis contul oficial.

Incidentul din 2016 a devenit rapid un fenomen viral pe internet, provocând numeroase reacții, meme-uri, omagii și apeluri pentru îmbunătățirea măsurilor de siguranță la grădina zoologică. În mediul online a fost lansată atunci și o petiție intitulată „Dreptate pentru Harambe”.

Donald Trump, candidat la președinția Statelor Unite în momentul incidentului, a declarat atunci că angajații grădinii zoologice „probabil nu au avut de ales”.

Mesajul publicat de Casa Albă la zece ani de la moartea gorilei a declanșat însă un nou val de reacții, mai mulți utilizatori criticând administrația Trump pentru alegerea subiectului. „Mă bucur să văd că Casa Albă este concentrată total pe problemele esențiale ale momentului”, a scris ironic un utilizator.

Alții au atras atenția asupra momentului în care a fost făcută postarea, în contextul în care războiul lui Trump cu Iranul continuă, iar costul vieții este în creștere.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Țara asta este un azil de nebuni”, a reacționat o persoană. Un alt utilizator a scris: „De fiecare dată când lumea începe să simtă o urmă de normalitate, acest cont stupid trebuie să ne amintească faptul că suntem blocați cu regimul Reddit încă trei ani”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Zece ani mai târziu, Harambe încă face ceea ce majoritatea politicienilor nu reușesc: unește oamenii din toate taberele într-un doliu colectiv complet dezlănțuit. Faptul că însăși Casa Albă postează oficial despre Harambe spune mai multe despre locul în care ne aflăm ca societate decât ar putea spune vreodată orice discurs. Să nu uităm niciodată ziua în care cronologia internetului s-a rupt cu adevărat”, a comentat un alt utilizator, în timp ce un alt comentariu viral a descris situația drept un „guvern ocupat de Reddit”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi: 2 răniți. Ședință de urgență...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
3
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
om cu umbrela in ploaie
4
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-05-28T195850.954
Bancnote de 250 de dolari cu chipul lui Donald Trump: proiectul promovat de administraţia sa provoacă scandal în SUA
photo-collage.png - 2026-05-27T191637.496
Scenaristul din „The Simpsons” care a „prezis” președinția lui Trump intră în cursa pentru Casa Albă: „La naiba, pot fi politician”
Donald Trump
Donald Trump va face un nou control medical, pentru a treia oară în ultimele 13 luni. Anunțul Casei Albe
President Trump signs proclamation
„Este o nimica toată”. Trump minimalizează costurile economice ale războiului cu Iranul. Americanii, revoltați de creșterea prețurilor
Shooting Near The White House In Washington Dc, Virginia. - 23 May 2026
Împușcături în apropierea Casei Albe: un tânăr care se credea Iisus Hristos a fost ucis de Serviciul Secret la un punct de control
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Mark Rutte,
Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să...
Andrii Sybiha
Prima reacție a Ucrainei după incidentul cu drona rusească prăbușită...
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10...
ilie bolojan
Bolojan vrea să sancționeze diplomații ruși la București după...
Ultimele știri
Kelemen Hunor, după incidentul din Galați: De ce nu a fost oprită drona la timp? Autorităţile trebuie să explice ce nu a funcţionat
Cine plătește pagubele provocate de o dronă? Incidentul de la Galați ridică semne de întrebare privind polițele de asigurare
Premierul Ungariei exprimă solidaritatea cu România. „Unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Foștii fotbaliști ai Stelei au comentat gestul lui Ogăraru și Oprița, care nu au salutat Peluza Nord FCSB...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Dinamo – FCSB, surprize mari în primul 11 al celor două echipe. Juri Cisotti, vârf! Exclusiv
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Ce este drona Geran-2 și de ce este dificil de interceptat? Acţionează diferit, explicaţiile MApN: de ce nu a...
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”