Casa Albă stârnește un val de critici și ironii cu un omagiu pentru gorila Harambe, la 10 ani de la moarte: „Un adevărat patriot”

Administrația Trump a fost ironizată după ce contul oficial al Casei Albe a publicat pe X un amplu mesaj dedicat gorilei Harambe, la 10 ani de la moartea acesteia. Postarea a provocat numeroase reacții critice, unii utilizatori acuzând administrația că nu se concentrează pe „problemele esențiale ale momentului”.

Casa Albă l-a descris pe Harambe drept o „legendă” și un „adevărat patriot”, într-un mesaj publicat pentru a marca zece ani de la incidentul care a transformat gorila într-un fenomen al internetului.

Harambe a fost împușcat mortal la o grădină zoologică din Cincinnati, pe 28 mai 2016, după ce un copil de trei ani a căzut în țarcul gorilelor. Animalul l-a tras pe băiat din șanțul cu apă în care acesta căzuse, însă reprezentanții grădinii zoologice au decis împușcarea gorilei „pentru a salva viața copilului”.

La un deceniu de la incident, contul oficial al Casei Albe a publicat un mesaj amplu în care a deplâns moartea „unui simbol care a devenit parte din istoria internetului, din cultura americană și din cronologia unei întregi generații”.

„A devenit un simbol al loialității, al puterii, al haosului, al unității și al frumuseții ciudate a internetului de a aduce milioane de oameni împreună pentru o singură cauză: să nu-l uite niciodată pe Harambe”, se arată în mesajul Casei Albe.

„Toată lumea își amintește unde se afla când a aflat vestea. Și, cumva, un deceniu mai târziu, moștenirea sa continuă să trăiască. Plecat, dar niciodată uitat. Odihnește-te în pace, adevărat patriot”, a transmis contul oficial.

Incidentul din 2016 a devenit rapid un fenomen viral pe internet, provocând numeroase reacții, meme-uri, omagii și apeluri pentru îmbunătățirea măsurilor de siguranță la grădina zoologică. În mediul online a fost lansată atunci și o petiție intitulată „Dreptate pentru Harambe”.

Donald Trump, candidat la președinția Statelor Unite în momentul incidentului, a declarat atunci că angajații grădinii zoologice „probabil nu au avut de ales”.

Mesajul publicat de Casa Albă la zece ani de la moartea gorilei a declanșat însă un nou val de reacții, mai mulți utilizatori criticând administrația Trump pentru alegerea subiectului. „Mă bucur să văd că Casa Albă este concentrată total pe problemele esențiale ale momentului”, a scris ironic un utilizator.

Alții au atras atenția asupra momentului în care a fost făcută postarea, în contextul în care războiul lui Trump cu Iranul continuă, iar costul vieții este în creștere.

„Țara asta este un azil de nebuni”, a reacționat o persoană. Un alt utilizator a scris: „De fiecare dată când lumea începe să simtă o urmă de normalitate, acest cont stupid trebuie să ne amintească faptul că suntem blocați cu regimul Reddit încă trei ani”.

„Zece ani mai târziu, Harambe încă face ceea ce majoritatea politicienilor nu reușesc: unește oamenii din toate taberele într-un doliu colectiv complet dezlănțuit. Faptul că însăși Casa Albă postează oficial despre Harambe spune mai multe despre locul în care ne aflăm ca societate decât ar putea spune vreodată orice discurs. Să nu uităm niciodată ziua în care cronologia internetului s-a rupt cu adevărat”, a comentat un alt utilizator, în timp ce un alt comentariu viral a descris situația drept un „guvern ocupat de Reddit”.

