Mesajul președintelui Braziliei pentru Trump, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA: „Eu semăn hrană, nu ură”

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și președintele american Donald Trump.
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și președintele american Donald Trump.

 Preşedintele brazilian Lula da Silva s-a adresat, sâmbătă, omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei sale şi în care afirmă că el seamănă „hrană, nu violenţă sau ură".

În plină criză diplomatică şi comercială cu prima putere mondială, Lula da Silva plantează viţă de vie la Palatul Alvorada, în Brasilia, şi a împărtăşit acest moment într-o înregistrare video realizată de Prima Doamnă, 'Janja' da Silva, informează duminică AFP, preluat de Agerpres. 

„Eu semăn hrană, nu violenţă sau ură", a declarat preşedintele brazilian pentru Donald Trump într-o înregistrare postată pe contul său de pe reţeaua socială X, în care el apare îmbrăcat în bermude până la genunchi, cu mâinile pline de ţărână.

„Sper că într-o zi veţi putea să vizitaţi (palatul prezidenţial) şi că noi vom putea discuta, ca să puteţi cunoaşte adevărata Brazilia", a adăugat preşedintele de stânga.

La începutul lui august, Donald Trump a impus pentru numeroase produse braziliene tarife vamale de până la 50%, printre cele mai mari din lume. El a justificat această decizie afirmând că justiţia acestei ţări duce „o vânătoare de vrăjitoare" contra aliatului său ideologic, fostul preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, judecat pentru o tentativă de lovitură de stat contra lui Lula în 2022.

Aceste tarife impuse pe cea de-a doua piaţă a Braziliei afectează exporturile-cheie ale primei economii din America Latină, precum cafeaua, fructele sau carnea.

În plus, SUA au impus sancţiuni împotriva judecătorului însărcinat cu procesul lui Bolsonaro, Alexandre de Moraes, precum şi împotriva altor şapte magistraţi ai Curţii Supreme.

Lula şi-a exprimat sprijinul pentru Curtea Supremă şi a promis că va „apăra (...) suveranitatea poporului brazilian".

Jair Bolsonaro, care riscă până la 40 de ani de închisoare, îşi va afla verdictul între 2 şi 12 septembrie.

