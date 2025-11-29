Plecare celui mai puternic consilier al lui Volodimir Zelenski ar putea avea un impact și asupra poziției de negociere a Kievului în discuțiile privind încheierea războiului, scrie jurnalistul Shaun Walker într-o analiză pentru The Guardian despre scandalul politic de la Kiev.

Sistemul politic al Ucrainei se pregătește pentru o „mini-revoluție”, întrucât președintele țării, Volodimir Zelenski, este nevoit să se adapteze la viața fără cel mai apropiat consilier, șeful executiv și cel mai loial asociat al său, Andrii Iermak, care a demisionat vineri după ce apartamentul său a fost percheziționat în cadrul unei anchete anticorupție tot mai ample.

Demisia lui Iermak ar putea avea consecințe enorme asupra guvernării interne, precum și asupra poziției de negociere a Ucrainei în discuțiile privind încheierea războiului cu Rusia, unde acesta a ocupat funcția de șef al delegației Ucrainei la negocierile de pace cu Casa Albă.

„Este o mini-revoluție în sistemul politic și în sistemul de guvernare”, a declarat analistul politic Volodimir Fesenko, cu sediul la Kiev. „Iermak era elementul cheie în sistemul de putere construit de Zelenski.”

Iermak, fost avocat specializat în proprietate intelectuală, a devenit producător de filme de serie B și apoi avocat al companiei de producție a lui Zelenski, pe vremea când Zelenski era încă actor. Când prietenul său a câștigat alegerile prezidențiale din 2019, Iermak l-a însoțit în politică, mai întâi ca consilier de politică externă și apoi, un an mai târziu, ca șef de cabinet.

Iermak părea să devină de neatins pe măsură ce se apropia tot mai mult de președinte în anii de război total. El conducea cele mai sensibile aspecte ale politicii externe a Ucrainei, discutând regulat cu consilierii de securitate națională din țările aliate și era responsabil de echipa care lucra la negocierile de pace.

El era, de asemenea, principalul consilier politic al lui Zelenski, dând adesea ordine miniștrilor, și era considerat de mulți ca fiind personificarea voinței președintelui. Iermak a fost cel care s-a deplasat la Londra pentru a se întâlni cu fostul comandant al armatei Valerii Zalujnîi, considerat de mulți drept cel mai periculos adversar politic al lui Zelenski, și l-a convins pe Zalujnîi să se alăture echipei lui Zelenski.

Puțini membri ai elitei ucrainene îl simpatizau pe Iermak, dar mulți îi admirau cu reticență etica profesională și abilitatea de a complota fără milă. Unii considerau că nivelul de control, neobișnuit într-o democrație, era justificat de contextul de război. În plus, rolul său de personaj detestat a contribuit adesea la protejarea lui Zelenski.

Criticii lui Iermak spun că fostul șef de cabinet al lui Zelenski este omul din spatele tuturor demiterilor și remanierilor din cadrul administrației de la Kiev, prin care a eliminat orice oficial ucrainean pe care l-a considerat o amenințare politică sau o persoană care acționează prea independent. Foto: Profimedia Images

Chiar dacă apartamentul lui Iermak a fost percheziționat vineri, puțini se așteptau ca acest lucru să-l determine să demisioneze, deoarece se ajunsese la un consens general că Zelenski nu era dispus să-și sacrifice cel mai de încredere colaborator cu niciun preț.

Deși Iermak nu a fost acuzat de nimic până în acest moment, ancheta anticorupție amenința să domine agenda știrilor și să ducă la o criză în toată regula, pe fondul nemulțumirii crescânde a publicului față de corupție.

Susținerea de către populație a lui Zelenski fusese deja grav afectată de scandal. Sâmbătă, publicația Ukrainska Pravda a raportat, citând surse, că anchetatorii au confiscat mai multe laptopuri și telefoane mobile din apartamentul lui Iermak pentru a le analiza.

„Pentru Zelenski, ar fi fost o decizie dificilă de luat, el înțelegea necesitatea politică, dar era dependent psihologic de Iermak”, a spus Fesenko, care a sugerat că cel mai probabil demisia lui Iermak a fost propria lui decizie și nu un ordin al lui Zelenski. „Cred că Iermak a înțeles că, dacă el cade, îl va trage și pe Zelenski după el, și a decis să se sacrifice pentru a-l salva pe Zelenski.”

Ca întotdeauna după căderea unei figuri politice puternice, perioada de reajustare ar putea fi haotică. Unii dintre loialii lui Iermak se vor teme acum pentru locurile lor de muncă, în timp ce mulți alții din elită vor răsufla ușurați și vor spera să obțină un acces mai direct la președinte.

„Iermak controla nu numai contactele președintelui cu lumea exterioară, ci și informațiile care ajungeau la președinte”, a declarat Olena Prokopenko, cercetătoare senior la German Marshall Fund.

Iermak era considerat de mulți ca fiind cel care controla o rețea de canale Telegram care defăimau pe cei care îi stăteau în cale și era cunoscut pentru controlul feroce al accesului la Zelenski.

„Erau aproximativ cinci sau șase persoane care aveau acces direct la președinte, iar Iermak a încercat să le îndepărteze în mod sistematic”, a declarat Fesenko.

Unul dintre cei care au reușit să se opună este șeful de lungă durată al serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, care a supraviețuit mai multor tentative de concediere conduse de Iermak. Alții care au intrat în conflict cu Iermak sau care erau considerați prea populari au fost concediați fără menajamente.

E de așteptat ca Zelenski să anunțe în curând un înlocuitor. Majoritatea numelor care au fost vehiculate până acum sunt cele din cercul restrâns al președintelui, dar oricine va fi ales este puțin probabil să aibă aceeași putere ca Iermak, cel puțin la început.

Acest lucru s-ar putea dovedi dificil pentru un Zelenski slăbit, mai ales dacă vor urma noi dezvăluiri în urma anchetei privind corupția. Pe de altă parte, ar putea oferi președinției sale, deja prelungită cu mai mult de un an față de termenul prevăzut inițial din cauza imposibilității de a organiza alegeri în timpul legii marțiale, un aflux de idei noi și un proces decizional mai consensual, așa cum au cerut mulți.

„Există o cerere foarte puternică în societatea ucraineană pentru revizuirea contractului social între președinte și popor și pentru restructurarea relației dintre președinte, cabinet și parlament”, a spus Prokopenko.

