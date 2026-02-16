Live TV

MOL a cerut guvernului maghiar să pună în circulaţie rezervele strategice de petrol, în contextul întreruperii livrărilor dinspre Rusia

Mol ungaria
Foto: Profimedia Images

Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea în circulaţie a rezervelor strategice de petrol, în vederea menţinerii securităţii aprovizionării în regiune, transmite Reuters, preluat de Agerpres. 

„Dacă livrările din Est nu se vor relua în următoarele zile, va fi necesar ca, într-o primă fază, Ungaria să pună în circulaţie aproximativ 250.000 tone de ţiţei din rezervele strategice”, se arată în comunicatul MOL. 

Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins, luni, o solicitare adresată cu o zi înainte de ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, vizând aprobarea de către Croaţia a transportului de petrol rusesc prin oleoductul său Adria, dar a oferit ajutor din partea ţării sale pentru livrări de petrol din alte surse, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. 

Pentru a face faţă deficitului, rafinăriile vor fi aprovizionate cu ţiţei transportat pe mare, primele livrări urmând să ajungă în portul croat Omisalj la începutul lunii martie. După aceea, sunt necesare 5-12 zile pentru ca ţiţeiul să ajungă la rafinării, a precizat MOL. 

Anterior, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat luni că UE este în strâns contact cu Ungaria, Slovacia şi Croaţia, după ce în 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est. 

Ungaria şi Slovacia se bazează pe petrolul şi gazele ruseşti şi au refuzat iniţiativele Uniunii Europene de a pune capăt acestor livrări, în cadrul eforturilor Bruxelles-ului de a diminua veniturile din energie care finanţează războiul Rusiei în Ucraina. 

Potrivit agenţiei EFE, ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a cerut, duminică, Croaţiei, conform unei postări pe reţeaua X, să permită transportul de petrol rusesc în Ungaria şi Slovacia, de la terminalul maritim Omisalj, în Marea Adriatică, din cauza obstrucţionării de către Ucraina a transportului prin oleoductul Druzba. 

„Solicităm Croaţiei să permită transportul de petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei prin oleoductul Adria, deoarece exceptarea noastră de la sancţiuni ne permite să importăm petrol rusesc pe mare dacă se întrerupe furnizarea prin oleoducte”, a argumentat Szijjarto.  

Ministrul croat a răspuns luni că Croaţia este dispusă să ajute Ungaria şi Slovacia în ceea ce priveşte aprovizionarea lor cu petrol, dar că nu există justificare pentru importul de petrol rusesc. 

„Suntem dispuşi să îi ajutăm să rezolve această gravă întrerupere, în conformitate cu legislaţia UE şi reglementările OFAC (Oficiul american pentru Controlul Activelor Străine). Nimeni nu trebuie să rămână fără combustibili”, a dat asigurări ministrul croat. 

El a adăugat că oleoductul Adria este pregătit, dar că nu există scuze tehnice pentru ca o ţară din UE să rămână dependentă de petrolul rusesc. 

„Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele ţări, dar contribuie la finanţarea războiului şi la atacurile împotriva poporului ucrainean. Este timpul să stopăm această speculaţie de război”, a precizat Susnjar. 

O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
