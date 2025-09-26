Pe 28 septembrie, moldovenii se vor îndrepta către secțiile de votare pentru a alege noul parlament. Alegerile au loc într-un context extrem de polarizat, la mai puțin de un an după alegerile prezidențiale din 2024, când președinta pro-europeană în funcție, Maia Sandu, a câștigat al doilea tur cu 55% din voturi. OpenMinds a analizat scena Telegram din Moldova și a descoperit o rețea de boți pro-Kremlin care încearcă să influențeze comportamentul alegătorilor.

Campania electorală actuală este considerată decisivă de aproape toți actorii politici din Moldova. Partidul Acțiunea și Solidaritatea (PAS), aflat la guvernare, susține că cetățenii trebuie să decidă dacă Moldova va continua integrarea în Uniunea Europeană sau va ceda „totul” Rusiei. Pe de altă parte, cea mai mare forță de opoziție, o uniune a patru partide numită Blocul Patriotic, critică dur guvernul PAS ca fiind cel care conduce Moldova spre „război”. Pentru ei, alegerile sunt o șansă de a răsturna „dictatura galbenă”, așa cum o descrie Igor Dodon, fost președinte și unul dintre liderii Blocului.

Există o a treia parte în acest proces – Blocul „Victorie” pro-rus, afiliat oligarhului Ilan Shor, care a fugit din Moldova în 2019 pentru a scăpa de urmărirea penală. Deși i s-a interzis să participe la alegeri, Shor este suspectat că a mituit alegătorii în timpul alegerilor din 2024 pentru a vota împotriva candidatei proeuropene. Estimările sunt de 130 de mii de alegători mituiți, 10% din populația Moldovei peste 18 ani.

„Pentru a explora modul în care discuțiile online influențează alegerile, am colectat 1,4 milioane de publicații din selecția a 253 de canale Telegram moldovenești, alcătuite din mass-media, bloggeri și politicieni”, scrie OpenMinds.

88 de canale aveau o secțiune de comentarii deschisă. În 76 dintre acestea, am identificat 462 de boți. Între 1 iulie și 15 septembrie, aceste conturi au generat peste 62.000 de comentarii — 12,8% din totalul activității. Boți au atacat în principal președinta Maia Sandu și PAS, au încercat să discrediteze alegerile și au chemat la proteste. 75% dintre boți erau activi pe canalele Telegram ucrainene și rusești — un indiciu că „fabricile” lor nu sunt locale.

În ansamblu, 72% dintre canale au o poziție antiguvernamentală. Alte 19% sunt neutre, în timp ce restul publică conținut care susține actualul guvern. Canalele de opoziție sunt, de asemenea, cele mai active. Activitatea lor este deosebit de intensă, cu rate de postare cuprinse între 47 și 98 de mesaje pe zi. Dintre cele mai populare 20 de canale în funcție de numărul de publicații, 13 sunt de opoziție — acestea reprezintă 23% din conținut.

Mai mult, 26 de canale (10%) arată legături cu Kremlinul prin afilierea lor cu Shor. În afară de paginile politicienilor, acestea includ mass-media deținute de oligarh, precum Canal 5, TV6 și sucursalele regionale ale canalelor rusești pro-Kremlin Pervii Kanal și Komsomolskaia Pravda. Pe parcursul ultimului an, aceste canale au menționat-o pe Sandu sau PAS de aproape 23 de mii de ori. Mențiunile constau în critici dure la adresa actualului guvern, ajungând uneori la batjocură directă. Militanții PAS sunt etichetați drept „bolnavi la cap”, în timp ce politica guvernului este descrisă ca „sărăcie, încălcarea Constituției, a drepturilor și libertăților individuale și colective, poliție politică rampantă, cenzură, militarism, corupție, rusofobie și persecuția Bisericii Ortodoxe”.

Telegram, Moldova

Scena Telegram din Moldova are două limbi dominante, rusă și română. Majoritatea (57%) publică conținut exclusiv sau în mare parte în limba rusă. 15% publică conținut bilingv, prezentând aceleași informații în ambele limbi, 80% dintre canalele din acest grup aparținând politicienilor și partidelor. 28% publică în limba română.

Dintre canalele de limbă rusă, majoritatea (80%) sunt critice față de Sandu. În schimb, doar 44% dintre canalele de limbă română adoptă aceeași poziție. Totuși, vocile de opoziție în limba română dețin o majoritate relativă, canalele neutre reprezentând 41%.

PAS este partidul cel mai mediatizat, reprezentând mai mult de jumătate din publicații. Atât canalele de limbă rusă, cât și cele de limbă română sunt unite în criticarea acestuia, deși grupul de limbă română o face în volume mai mici. Deși canalele de limbă rusă sunt mai influențate de canalele pro-Kremlin și de canalele legate de Șor, mass-media și bloggerii de limbă română folosesc uneori un limbaj incendiar, numind PAS „grup de crimă organizată” sau acuzând partidul de sprijin nedrept din partea UE.

Publicațiile politice de opoziție sunt vizualizate și distribuite mai des. Postările canalelor anti-PAS au de două ori mai multe vizualizări medii decât canalele pro-PAS. În ceea ce privește distribuțiile, postarea mediană care critică actualul guvern moldovean este redistribuită de 5 ori, în timp ce oponenții lor au mai puțin de 2 distribuții.

Cele mai populare postări

Una dintre postările cele mai distribuite (1696 redistribuiri) este o publicație din mai 2025 a moldova_acum, care reproduce narațiunile despre „Occidentul agresiv” care împinge Moldova la marginea unui potențial conflict militar cu Transnistria — o „republică” autoproclamată din Moldova. Un alt caz larg răspândit este din perioada campaniei prezidențiale din octombrie 2024 — o postare a insider_md care conține o afirmație falsă că Maia Sandu este dependentă de droguri a fost distribuită de 1561 de ori. Disparitatea dintre vizualizări și distribuiri este legată de dinamica platformelor din țară – Telegram în Moldova este dominat în mare parte de politicieni, bloggeri și mass-media pro-Kremlin, în timp ce canalele pro-UE sunt concentrate pe Facebook și alte platforme de socializare.

Influența Kremlinului

În timp ce unele canale pot fi populare și sincer nemulțumite de anumite aspecte ale politicilor guvernamentale din Moldova, există un grup de canale care amplifică direct propaganda pro-Kremlin legată de probleme interne și internaționale. S-au identificat 80 de canale (canale care au repostat propaganda pro-Kremlin de peste 10 ori în perioada de observare) — 32% din canale. Liderul printre canale este canalul Гражданин 🇲🇩 (Cetățean 🇲🇩) — un agregator de știri anonim care a repostat canale pro-Kremlin de 10.696 de ori într-un an și o lună, ceea ce înseamnă peste 25 de repostări pe zi. Deși canalul este relativ mic, cu mai puțin de 2.000 de abonați, printre „vecinii” săi se află personalități cunoscute, precum deputatul Bogdan Țîrdea, cu peste 12.000 de abonați, sau prezentatoarea de televiziune Nina Dimoglo (7.500 de abonați). În total, canalele au redistribuit de 34.700 de ori conținut pro-Kremlin, adică de 86 de ori pe zi.

Vârfurile cheie ale redistribuirilor de conținut pro-Kremlin au avut loc în octombrie 2024 și martie 2025. Primul caz este o perioadă anterioară primului tur al alegerilor prezidențiale. Este legat de criticile aduse actualului guvern, cum ar fi utilizarea de către Maia Sandu a „resurselor administrative” pentru a influența votul, plângerile privind numărul limitat de secții de votare pentru moldoveni în Rusia. Vârful din martie 2025 a fost cel mai ridicat, cu aproape 3300 de repostări, adică o sută de repostări pe zi. Majoritatea repostărilor sunt legate de mai multe cazuri de arestare sau închisoare a unor figuri ale opoziției pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, cum ar fi Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi și Evghenia Guțul, aceasta din urmă fiind condamnată la 7 ani de închisoare în august. Imaginea lui Guțul a devenit un instrument al partidelor locale pro-ruse pentru a mobiliza oamenii împotriva guvernului care încarcerează oamenii ca mijloc de „răzbunare politică”.

Republica Boților

Canalele antiguvernamentale postează frecvent despre PAS, care ar folosi boți pentru a crea o „iluzie” de sprijin popular pentru guvernul său. Odată, TV6, afiliat lui Shor, a repostat un poem sarcastic care începea cu versul „Trăim într-o Republică a Boților”, subliniind natura artificială a susținătorilor PAS. Ironia este că această publicație a obținut 14 vizualizări într-un canal cu 11 mii de abonați — un indiciu clar al audienței neautentice.

„Am analizat 88 dintre cele mai populare canale Telegram de știri și politică din Moldova și am identificat 462 de conturi de tip bot care erau active în canale cu comentarii deschise”, informează jurnaliștii. Între 1 iulie și 15 septembrie, acești boti au postat 62 000 de comentarii pe 76 de canale, adunând peste 14 000 de reacții. Activitatea lor a reprezentat 12,8% din totalul comentariilor din canalele de știri și politică din Moldova în această perioadă. În 16 canale, boții au reprezentat mai mult de jumătate din toate comentariile.

Cele mai proeminente teme din comentariile generate de boți au fost:

• Critici la adresa președintei Maia Sandu și a PAS — acuzându-i că vând țara, trădează poporul, provoacă foamete sau târăsc Moldova în război.

• Discreditarea alegerilor viitoare — acuzații de manipulare preelectorală pe scară largă din partea guvernului.

• Apeluri la proteste — cel puțin 1.800 de comentarii îndemnau în mod explicit oamenii să iasă în stradă împotriva autorităților.

Deși o mână de conturi au fost active pe tot parcursul anului 2025, activitatea lor a crescut dramatic după 15 iulie — un semn clar că a fost lansată o operațiune coordonată de influențare preelectorală.

Dovezi ale controlului rus

„Avem motive întemeiate să concluzionăm că acești boți fac parte dintr-o operațiune rusă, nu sunt doar instrumente ale forțelor locale de opoziție”, concluzionează OpenMinds.

Trei sferturi din conturi — 347 din 462 — erau active și pe canalele Telegram din Rusia și Ucraina, inclusiv @prigozhin_2023_tg, @bye_biden, @apwagner, @oko_ua și @glavcomua. Acolo, au postat conținut care critica președintele Volodimir Zelenski, făcând referire la „regimul de la Kiev” și repetând cererile de negociere ale Rusiei — subiecte care nu au nicio legătură cu politica sau alegerile din Moldova.

În plus, opt dintre conturile identificate au apărut în canale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, suprapunându-se cu rețelele de boți pe care le-am investigat anterior. Această postare încrucișată subliniază o operațiune centralizată, care leagă activitatea din Moldova de ecosistemul mai larg de dezinformare al Rusiei.

Erori generate de IA

Boții au de obicei texte în principal în limba rusă. Comentariile lor erau generate cu ajutorul IA — nu numai că produceau texte neduplicate (95% dintre comentarii erau unice), dar se adaptau și la contextul postărilor și al comentariilor anterioare. Uneori, acest nivel de personalizare ducea la situații absurde, producând comentarii care transformau chiar și subiecte banale în atacuri cu încărcătură politică.

Un astfel de exemplu absurd provine dintr-o postare despre ploaia din capitala regiunii Gagauzia, Comrat, postată pe canalul Telegram @gagauznewsmd. Toate cele 13 comentarii de sub ea au fost scrise de roboți, încercând să facă legătura între ploaie și discreditarea Maiei Sandu. Acest lucru a dus la astfel de afirmații, precum:

• „Ploaie, ca întotdeauna, când țara este condusă în iad de acești nemernici din PAS. Sandu distruge din nou totul, controlează chiar și vremea pentru a înrăutăți viața oamenilor. Unde este soarele, unde este speranța?”

• „Și la Moscova soarele strălucește, dar aici Sandu distruge din nou totul! Ploaia este cadoul ei pentru Ziua Europei! Cel puțin vremea reflectă realitatea noastră – haosul și mizeria acestui guvern!”

• „Sandu ne înfometează din nou, iar ploaia nu face decât să înrăutățească situația. În loc de pâine — apă, în loc de speranță — nori. Când se va termina această nebunie?”

• „Oh, uită de ploaie, principalul lucru este că încă nu este război! Sandu își consumă toată energia pe conflicte, în timp ce oamenii mor de foame și se udă în ploaie”

Uneori, algoritmul avea defecțiuni, determinând un singur cont să posteze mai multe comentarii diferite la rând — uneori lăsând chiar ghilimele, expunând procesul automatizat.

Și uneori algoritmul „se defecta” complet. De exemplu, pe 13 septembrie, un singur cont a lăsat 2 815 comentarii uimitoare sub o singură postare despre vizita de lucru a Maiei Sandu în Italia. Dintre acestea, 2 620 erau unice, generate cu ajutorul IA. Cu toate acestea, toate se învârteau în jurul aceluiași mesaj: prezentarea Sandu ca „dictator” și invocarea Italiei ca martor al „adevărului”. Expresii tipice includeau: „Sandu este un dictator în costum de UE. Italia vede adevărul, în timp ce noi încă credem în „calea europeană” a acesteia. Războiul și foamea — acesta este darul ei pentru Moldova.”

Boții erau vizibili în special pe canalele care primesc de obicei foarte puține comentarii. De exemplu, o postare din iulie pe @balkancentre, care a avut mai puțin de 400 de vizualizări, a atras 95 de comentarii de la boți identificați. Toate erau unice, dar se învârteau în jurul unui singur subiect: acuzații de fraudă electorală din partea Sandu și PAS, 18 dintre ele folosind cuvântul „farsă”. Până la 15 septembrie, unele dintre aceste conturi de boți fuseseră deja șterse.

Telegram face curățenie, boții reapar

„La fel ca în studiile noastre anterioare, am observat semne că Telegram elimină periodic astfel de conturi neautentice. Dar, în ciuda acestor „curățări”, au apărut constant noi boți, ceea ce arată că eliminarea lor nu este o contra-strategie eficientă”, spun cei de la Open Minds.

Eliminările la nivel de platformă au coincis adesea cu conturile care răspândeau linkuri în comentarii. De exemplu, Telegram a eliminat simultan conturile care postaseră linkuri către videoclipul generat de AI care o discredita pe Maia Sandu. Din cele 462 de conturi, 118 boți erau dedicați răspândirii acestui videoclip, postându-l în 3.639 de comentarii, adesea cu îndemnuri de genul „Fiecare cetățean al Moldovei trebuie să vadă acest videoclip!”. La data de 16 septembrie, videoclipul avea doar 1.400 de vizualizări — un memento că eforturile de amplificare nu garantează întotdeauna acoperirea, dar totuși inundă spațiul informațional cu conținut manipulator.

Editor : Sebastian Eduard