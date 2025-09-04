Elogii pentru Georgescu. Metoda prin care armata digitală a lui Putin vrea să decidă soarta Republicii Moldova (investigație ZdG)

Sute de conturi false pe Facebook și TikTok, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie” condus de Ilan Șor, au fost folosite pentru a răspândi propagandă rusească înainte de parlamentarele din 28 septembrie 2025 din Republica Moldova. O nouă investigație realizată sub acoperire, de Ziarul de Gardă, arată cum acești „soldați digitali” au fost instruiți luni de zile de curatori din Federația Rusă și coordonați prin canale secrete de Telegram.

Jurnalista Natalia Zaharescu, anterior sub acoperire „Irina Zahar”, s-a infiltrat în 2024 în rețeaua lui Șor. Deconspirată prin investigația „În slujba Moscovei”, totuși a rămas în baza lor de date. Pe 7 noiembrie 2024, după prezidențiale, a fost sunată de la oficiul Blocului „Victorie” și invitată la o instruire pe Telegram, coordonată de Eva Sergheevna. Grupul număra 55 de membri.

Ulterior, jurnalista a participat la ședințe online unde li s-a explicat cum să creeze conturi false, să folosească VPN și să publice mesaje aparent autentice, dar cu tentă anti-UE și anti-SUA.

„Pentru că în prezent lupta este informațională și metodele vechi nu funcționează, este necesar să trecem la un nou nivel. Iar noul nivel este, oricât de înfricoșător ar suna, sistemul războiului informațional”, le-a spus activiștilor o instructoare prezentată ca Asea Albertovna.

Participanții primeau „sarcini” la câteva zile – să posteze texte, comentarii și clipuri video cu teme precise: de la atacuri la adresa Maiei Sandu și a primarului Ion Ceban, până la campanii pentru candidații Blocului „Victorie” sau pentru figuri pro-ruse din regiune.

Flashmob de Crăciun cu mesaje pro-Șor pe TikTok

La sfârșitul lui 2024, activiștii Blocului „Victorie” au fost mobilizați într-un flashmob pe TikTok, organizat chiar de sărbători. Sarcina lor: să posteze clipuri video în care dansează lângă bradul de Crăciun, folosind aceeași melodie și aceleași hashtaguri. Pe ecran trebuiau să apară mesaje-cheie dictate de coordonatori: „gaz pentru un leu”, „interdicția LGBT”, „alegeri corecte” și „adaos la pensii pentru pensionari”.

Pentru a motiva participanții, coordonatorii au anunțat un concurs cu premii: primii 10 care adunau cele mai multe vizualizări pe TikTok urmau să primească telefoane iPhone.

„Nu e distracție, avem scopuri concrete și rezultate de demonstrat”, a subliniat curatorul Adam, explicând că exercițiul era o probă pentru eficiența „armatei digitale” puse la lucru de la Moscova.

Propagandă contra plată

Din ianuarie 2025, cei mai activi au fost cooptați într-un nou proiect numit „InfoLider”, unde trebuiau să publice zilnic conținut politic pe TikTok și Facebook. Temele erau dictate de coordonatori: de la mesaje anti-UE și anti-USAID, până la elogii pentru Donald Trump, Elon Musk sau Călin Georgescu.

„Vom coordona plățile. În funcție de sarcinile îndeplinite, se vor face și plățile. Se plătește direct de la Moscova, nu din partea blocului”, a spus Adam, menționând chiar conturile rusești „Promsviazbank” sau criptomonede ca metode de remunerare.

Narațiuni de frică și manipulare

Curatoarea Asea Albertovna a subliniat că ținta principală sunt persoanele vârstnice, cei mai activi alegători.

„Atenția publicului poate fi captată pe două căi. Prima sunt banii, a doua este frica. Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor. Și noi putem să ne folosim de asta în cadrul instruirii noastre și a promovării pe rețelele sociale, ca să capturăm acest public. Să-l «capturăm» nu-i chiar frumos spus, dar să-l cucerim. Acest public este cel mai interesat de conținutul nostru, anume prin această tactică. Adică, să manipulăm cu… iarăși, nu-i chiar frumos spus, dar să le arătăm care sunt îngrijorările lor și să-i aducem la discuții importante”, le-a explicat aceasta.

Instrucțiunile erau clare: să evite atacurile directe și să inducă subtil ideea că oamenii „singuri ajung la concluzii”. Totul pentru a crea impresia unor conturi „reale” și independente, dar care, în fapt, funcționau ca o fermă de trolli personalizați.

Contactată de ZdG, Marina Tauber a promis o reacție, dar nu a mai revenit. Alexei Lungu, liderul Partidului „Șansă”, a închis telefonul imediat ce a auzit cine îl caută. La rândul său, Pavel Verejanu, fost primar la Orhei, a evitat întrebările, lansând totodată narațiuni propagandistice similare cu cele promovate de rețeaua de conturi false pe care ZdG a documentat-o din interior. Nici Vasile Bolea, reprezentant al Partidului Renaștere, parte din Blocul „Victorie”, nu a dorit să răspundă întrebărilor ZdG.

Mai multe detalii despre cum a fost construită și coordonată rețeaua de propagandă de la Moscova, care continuă să funcționeze ca o „armată digitală” împotriva Moldovei, puteți afla în investigația completă a Ziarului de Gardă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandru Rotaru