Maia Sandu, despre prăbușirea dronei la Galați: „Este grav că Rusia atacă românii la ei acasă”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat vineri, într-un mesaj postat pe X, că „Rusia reprezintă un pericol pentru toți și trebuie oprită”. Reacția vine după ce o dronă a lovit un bloc cu 10 etaje din centrul orașului Galați.

„Condamn ferm faptul că drone ruseşti atacă români acasă la ei. Este grav. Republica Moldova este deplin solidară cu România şi le doreşte o însănătoşire grabnică răniţilor de la Galaţi”, scrie pe X şefa statului moldovean.

„Rusia este un pericol pentru toţi şi trebuie să fie oprită”, mai denunţă Maia Sandu.

Reacția vine după ce o dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, peste un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

Editor : C.L.B.