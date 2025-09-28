Live TV

Igor Dodon cheamă moldovenii la protest în fața Parlamentului, acuzând fraude la vot

Data publicării:
N23 DODON ALEGERI-SINCRON_00169

Igor Dodon, co-președintele Blocului Electoral „Patriotic”, a făcut apel la cetățenii Republicii Moldova să participe luni la un protest în fața Parlamentului, pentru a „apăra votul” la alegerile parlamentare.

„Guvernarea PAS este în panică. Nu s-a așteptat la astfel de rezultate. Este vorba de votul diasporei, pe care sperau să-l manipuleze, mizând pe un număr mai mare de buletine din afara țării și pe falsificări masive”, a declarat Dodon.

El a anunțat că manifestația va avea loc pe 29 septembrie, la ora 12:00, și a invitat la protest și alte formațiuni de opoziție, lideri de opinie și reprezentanți ai societății civile.

„Îi chemăm pe toți la un protest pașnic în fața Parlamentului, fără drapele de partid. Sper ca împreună să ieșim și să apărăm votul cetățenilor”, a adăugat Igor Dodon.

Apelul la protest vine pe fondul centralizării rezultatelor parțiale de la Comisia Electorală Centrală. După procesarea a peste 60% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-european, se află pe primul loc cu 43,05% din sufragii. Blocul „Patriotic”, din care face parte Igor Dodon, se situează pe poziția a doua.

Rezultatele finale urmează să fie anunțate de CEC, însă datele actuale conturează deja un Parlament fragmentat, în care PAS conduce detașat, în timp ce forțele pro-ruse încearcă să conteste legitimitatea votului.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

