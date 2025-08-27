Live TV

Lukașenko urează Republicii Moldova „cer senin" și vorbește despre „amenințările actuale"

Alexander Lukașenko
Alexander Lukașenko, președintele Belarus. Foto: Profimedia

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aliatul lui Vladimir Putin, care i-a pus la dispoziţie teritoriul ţării pentru a invada Ucraina în 2022, a transmis un mesaj de felicitare Chişinăului cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenţei.

„Sunt convins că, în pofida provocărilor şi ameninţărilor actuale, înţelepciunea şi hărnicia poporului moldovean vor permite depăşirea dificultăţilor şi vor asigura dezvoltarea constantă a unei ţări suverane, autentice şi prospere”, spune Lukaşenko în mesajul transmis de serviciul său de presă.

„Cred cu tărie că, indiferent de situaţia politică, belaruşii şi moldovenii vor continua să menţină relaţii de prietenie, bazate pe respect reciproc profund şi încredere”, spune liderul Belarusului, ţară care, la fel ca şi Republica Moldova, a făcut parte din URSS.

„Fie ca cerul de deasupra ţării voastre să fie mereu senin, iar în fiecare casă să domnească înţelegerea şi bunăstarea”, le-a transmis moldovenilor Aleksandr Lukaşenko, lider autoritarist care se află la putere din 1994, fiind cel mai „vechi” şef de stat din Europa.

Rusia şi Belarusul au format o Uniune Statală, iar Moscova a plasat în Belarus rachete nucleare strategice, fiind pentru prima dată după Războiul Rece când a transportat astfel de arme în afara teritoriului Federaţiei Ruse.

Potrivit NewsMaker, felicitări şi urări de prietenie au fost transmise şi de state precum Turcia, Serbia, China, Japonia, Coreea de Sud, Kazahstan, Australia şi Noua Zeelandă, dar şi din partea mai multor ţări din Caucaz, Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, inclusiv Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Turkmenistan şi Oman.

Un gest simbolic a venit din India, unde Qutub Minar, cel mai înalt turn de cărămidă din lume, a fost iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova, iar imnul ţării a răsunat la New Delhi.

