Live TV

Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, și-a dat demisia. Motivele invocate de fostul înalt ierarh

Data actualizării: Data publicării:
ips petru
Sursa foto: Facebook

Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, a depus cerere de retragere din slujire, invocând motive de vârstă, sănătate și binele Bisericii, a informat Patriarhia Română.

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei, cererea urmează să fie analizată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, programată pentru 3-4 iunie.

„În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop și Mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3-4 iunie 2026”, a transmis Patriarhia Română.

Până la alegerea, conform statutului, a unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, a fost numit locțiitor Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit Locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei”, se arată în comunicat.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru s-a născut la data de 24 octombrie 1946, în comuna Țiganca din fostul județ Cahul, Republica Moldova. În 1967 începe cursurile la Seminarul Teologic 'Sfântul Apostol Andrei' din Odesa, iar în 1968 intră ca frate în Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Odesa.

Pe 3 octombrie 1995 este ales Mitropolit al Basarabiei de către Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei, fiind confirmat ca Mitropolit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 24 octombrie 1995, acordându-i-se titlul de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor și dreptul de jurisdicție extrateritorială asupra românilor ortodocși din diaspora de răsărit.

Amintim, conform canoanelor bisericești, Mitropolitul este ales pe viață, demisia unui înalt ierarh este un caz extrem de rar. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
pucheanu psd
3
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să...
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
4
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
5
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mitropolitul ortodox rus Ilarion
Reacția Rusiei după ce mitropolitul ortodox Ilarion a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri
Lumina Sfântă s-a aprins la Sfântul Mormânt din Ierusalim,iar patriarhul se pregateste sa o imparta credinciosilor
BOR anunță scenariul de rezervă, dacă Sfânta Lumină de Paște nu va putea fi adusă de la Ierusalim
Patriarhia Română. Foto: Basilica.ro
Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte anunță că va ajuta pelerinii sau turiștii aflați în Israel să se întoarcă acasă
patriarhul daniel la o slujba
16 „românce cu viață sfântă” sunt canonizate la Catedrala Patriarhală
Preoți și profesoară la ora de religie în școală
Patriarhia Română: Participarea copiilor şi a tinerilor la orele de Religie este un drept constituţional
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Donald Trump trimite Iranului condiții mai dure pentru un acord de...
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un...
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zelenski, după ce România a prezentat datele despre drona de la...
Ultimele știri
Un „mamut” păstrat timp de 70 de ani într-un muzeu s-a dovedit a fi cu totul altceva. Ce animal era, de fapt
Un român a învins din nou extrema dreaptă în Germania: Octavian Ursu a câştigat al doilea mandat de primar. Mesajul lui Dominic Fritz
Dragoș Pîslaru și-a prezentat concluziile după primele consultări privind legea salarizării: „Vom corecta ce poate fi corectat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă...
Adevărul
Se vinde unul dintre cele mai cunoscute hoteluri istorice de pe Valea Prahovei: cât costă clădirea care a...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rușii au reacționat imediat, după ce au aflat că Mirra Andreeva o va întâlni pe Sorana Cîrstea la Roland...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust...
Newsweek
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”