Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, și-a dat demisia. Motivele invocate de fostul înalt ierarh

Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, a depus cerere de retragere din slujire, invocând motive de vârstă, sănătate și binele Bisericii, a informat Patriarhia Română.

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei, cererea urmează să fie analizată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, programată pentru 3-4 iunie.

„În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop și Mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3-4 iunie 2026”, a transmis Patriarhia Română.

Până la alegerea, conform statutului, a unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, a fost numit locțiitor Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit Locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei”, se arată în comunicat.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru s-a născut la data de 24 octombrie 1946, în comuna Țiganca din fostul județ Cahul, Republica Moldova. În 1967 începe cursurile la Seminarul Teologic 'Sfântul Apostol Andrei' din Odesa, iar în 1968 intră ca frate în Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Odesa.

Pe 3 octombrie 1995 este ales Mitropolit al Basarabiei de către Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei, fiind confirmat ca Mitropolit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 24 octombrie 1995, acordându-i-se titlul de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor și dreptul de jurisdicție extrateritorială asupra românilor ortodocși din diaspora de răsărit.

Amintim, conform canoanelor bisericești, Mitropolitul este ales pe viață, demisia unui înalt ierarh este un caz extrem de rar.

