Analiză Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova

Curtea unei biserici din Republica Moldova a devenit scena unor confruntări care arată franc modul de operare al Rusiei prin agenți de influență îmbrăcați în sutană. O biserică construită încă în 1800, păstorită de un preot care a trecut la Mitropolia Basarabiei printr-un vot în rândul enoriașilor, încă în 2018, a ajuns vârf de lance în  frontul prin care Moscova încearcă să controleze în continuare politica Chișinăului. Lucrurile au degenerat atât de mult încât autoritățile centrale au fost nevoite să trimită trupele speciale pentru a împiedica preoții aflați în subordinea Mitropoliei Moldovei(subordonată Moscovei) să intre în lăcaș. Digi24.ro prezintă cum s-a ajuns în această situație. 

În Republica Moldova funcționează, oficial, două Mitropolii, una aflată în subordinea Patriarhiei Ruse care a ocupat, de cele mai multe ori, ilegal bisericile încă după ocupația sovietică de după cel de-al Doilea Război Mondial și una aflată în subordinea Patriarhiei Române. 

Biserica joacă încă un rol crucial în Republica Moldova, o societate profund patriarhală și ancorată în valorile tradiționale. Acest lucru este cunoscut și exploatat pe larg de către Moscova, încă de la destrămarea URSS. 

Odată cu căderea marelui imperiu al răului, Chișinău și-a căutat drumul spre independență, inclusiv cea spirituală, dar cu eforturi care s-au materializat destul de greu.

Bisericile din Republica Moldova aparțin, majoritar, Patriarhiei Moscovei, inclusiv din cauza faptului că Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei Române, chiar dacă reînființată încă în 1992 a fost recunoscută oficial de către autoritățile de la Chișinău (comuniste pe atunci) abia în 2002, după o decizie a CEDO. 

Odată cu stabilirea unui drum clar pro-european, Moscova a turat motoarele propagandei folosind pe scară largă agenții de influență în sutană din Republica Moldova. 

Jurnaliștii de peste Prut au scris pe larg despre plecările frecvente a preoților în „pelerinaje” la Moscova chiar înainte de alegeri. Aceștia au propăvăduit cuvântul propagandei ruse din fața altarului, acuzând Uniunea Europeană că vrea să închidă bisericile și nu doar. Pentru a contracara acest discurs, chiar comisarul pentru extindere al Comisiei Europene a întreprins mai multe vizite la bisericile din ambele mitropolii pentru a da asigurări că acest lucru este doar un alt fals grosolan. 

Odată cu începerea războiului din Ucraina, numărul preoților care trec, prin vot din partea populației, s-a mărit considerabil, lucru care irită vizibil Rusia. 

În cazul bisericii din Dereneu, s-a revenit la un conflict care mocnește încă din 2018, odată cu trecerea lăcașului în subordinea Patriarhiei Române. 

Zilele acestea, susținătorii Moscovei s-au reactivat și au protestat în fața bisericii, organizați fiind chiar de către primarul socialist (partid pro-rus).

Poliția a trimis numeroase forțe de ordine pentru a împiedica pătrunderea preoților aflați în slujba Kremlinului să intre în biserică. 

Evenimentele au fost tratate pe larg de către presa pro-rusă și chiar de către presa de la Moscova. Bineînțeles, întreaga răfuială a fost transmisă și amplificată pe cea mai populară rețea socială în rândul rușilor, TikTok.

Oamenii rușilor, în genunchi în fața poliției

Disputa de la Dereneu a fost transformată, în doar câteva zile, dintr-un conflict juridic și administrativ într-o temă majoră de mobilizare emoțională online. Pe Telegram, Facebook și alte platforme au circulat intens imagini și videoclipuri cu Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni (subordonat Mitropoliei Moldovei), care, împreună cu mai mulți preoți și enoriași, a oficiat „Sfânta Liturghie” în curtea bisericii, îngenunchind în fața forțelor de ordine sau acuzând autoritățile că ar „bloca accesul la biserică”.

Mesajele au fost preluate și redistribuite de canale media și politicieni cunoscuți pentru poziții favorabile Moscovei, care au prezentat situația drept dovada unui stat „anticreștin”, „reprimator” și „controlat politic”. În paralel, conflictul a fost legat retoric de așa-zisul „scenariu ucrainean”, fiind sugerată existența unei conspirații mai largi împotriva Bisericii Ortodoxe.

Analiza distribuirii conținutului arată o răspândire accelerată și coordonată a acelorași mesaje pe mai multe platforme, inclusiv pe canale din stânga Nistrului și din Găgăuzia. Postările insistă pe ideea că autoritățile ar acționa ilegal, ignorând deliberat faptul că există o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia, dreptul de folosință a bisericii aparține Mitropoliei Basarabiei.

Printre cele mai frecvente mesaje promovate se numără acuzațiile potrivit cărora „poliția blochează slujbele”, „statul confiscă biserici” sau „guvernarea urmează calea Ucrainei în lupta cu credința”, scriu jurnaliștii de la zdg

Mercenar care a luptat pentru Rusia în Ucraina, prezent la ușa bisericii

La slujba oficiată în fața bisericii din Dereneu a fost observat și Valeriu Chirca, anterior condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare pentru participarea într-un conflict armat. În perioada septembrie–octombrie 2014, Chirca s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, unde s-a înrolat, din interes material, într-o formațiune armată a așa-numitei „Republici Populare Luhansk”, entitate separatistă nerecunoscută internațional. Conform anchetei, scopul acțiunilor sale a fost subminarea ordinii constituționale și violarea integrității teritoriale a Ucrainei. În cadrul grupării armate, Chirca a avut un rol legat de logistică, fiind responsabil de distribuirea coletelor către mercenari, în schimbul unei remunerații promise. Despre implicarea lui în acțiuni de mercenariat au scris anterior și jurnaliștii RISE Moldova.

Valeriu Chirca a confirmat pentru Ziarul de Gardă că a fost prezent la manifestație. „Nimeni pe mine nu m-a invitat, eu am venit singur din propria inițiativă, deoarece oamenii care veneau la biserică nu puteau să intre în biserică și eu am hotărât să vin și să-i susțin un pic. Am aflat din internet. Am văzut problema și am văzut că iată, duminică o să fie slujba la biserică și am hotărât și am venit la slujbă. Eu permanent particip la manifestațiile care sunt pentru oameni. Eu nu împart în dreapta, stângă sau centru. Eu tot timpul o să vin în susținerea oamenilor”, a declarat Valeriu Chirca pentru Ziarul de Gardă.

Intervenția trupelor speciale

Primarul localității Dereneu (Călărași) și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică din Republica Moldova și ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, în urma incidentelor produse la biserica din sat. De asemenea, oamenii legii au reținut și alte patru persoane, transmite MOLDPRES.

Potrivit informațiilor oferite de Poliția Națională, în timpul acțiunilor desfășurate la fața locului, carabinierii ar fi fost ultragiați, iar stațiile de comunicare ale oamenilor legii ar fi fost sustrase. De asemenea, poliția susține că în mulțime au fost infiltrate femei pentru a rupe cordonul format de forțele de ordine.

Instituția califică cele întâmplate drept o provocare, menționând implicarea persoanelor vulnerabile, precum femei și copii, și sfidarea prevederilor legale. Toate acțiunile sunt documentate de organele de drept.

Alte patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate că au participat la incident.

Potrivit poliției, în seara zilei de marți, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, însoțiți de cetățeni mobilizați de primarul localității, ar fi rupt cordonul forțelor de ordine și ar fi pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași.

Presa rusă, reflectă pe larg evenimentele 

Într-un mod care pare bine coordonat, presa controlată direct de către Kremlin a reflectat pe larg subiectul, Agenții precum TASS sau RiaNovosti, agenții de stat, au scris articole extrem de stufoase, comparativ cu modul lor tradițional de relatare. 

Spre exemplu, RiaNovosti, a alocat un spațiu uriaș pentru o agenție de presă pentru a scrie despre subiect. „Arhiepiscopul Petru, conducătorul eparhiei Ungheni și Nisporeni, se află în interiorul bisericii Derenu, cu ușile închise, în timp ce în exterior a fost instalat un cordon de poliție.
Cu o zi înainte, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) din Moldova a decis că dreptul de proprietate asupra bisericii aparține comunității religioase a Mitropoliei Basarabiei a Bisericii Ortodoxe Române, în ciuda faptului că biserica aparține Bisericii Ortodoxe Moldovenești, (n.red. lucru neadevărat).
„Episcopul a rămas în interiorul bisericii. El se va ruga ca această nedreptate să înceteze cât mai curând, iar acum au sosit și alți polițiști, cordonul fiind întărit”, a declarat interlocutorul agenției. Se arată pe site-ul organului de presă. 

De altfel, canalele de Telegram ale rușilor sunt pline de acuze la adresa României. Aceștia încearcă să inducă ideea că Bucureștiul dorește să „cucerească” Republica Moldova, începând cu biserica. 

Reacția Mitropoliei Basarabiei 

„Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric.

Cu puțin timp în urmă, un grup organizat de aproximativ 150 de persoane, format din ierarhul, clericii și susținătorii structurii religioase subordonate Patriarhiei Ruse din Chișinău, mobilizați din mai multe localități ale țării și coordonați cu implicarea directă a primarului localității Dereneu, a rupt în mod deliberat cordonul forțelor de ordine și a pătruns forțat în incinta bisericii. Această acțiune a fost una premeditată, violentă și executată în dispreț total față de lege, ordinea publică și autoritatea statului”, scrie Mitropolia Basarabiei.

În imaginile de mai jos poate fi văzut modul provocator în care se comportă preoții din cadrul Patriarhiei Ruse. 

