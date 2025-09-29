„Rusia pierde”. Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Liderul de la Kiev i-a dorit succes șefului statului și a felicitat-o pentru o victorie foarte importantă.

„Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, iar Moldova în Europa câștigă. Subversiunile rusești, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova a fost eficientă în a se apăra de amenințări, împreună cu toți cei care au ajutat”, a scris Zelenski pe contul său de X (fosta Twitter).

Președintele Ucrainei a asigurat că va susține mereu Republica Moldova.

„Vom continua să lucrăm împreună. Împreună depășim provocările și construim un viitor în care popoarele noastre să aibă perspective solide – în securitate, în economie și, prin urmare, în viața socială”, a adăugat el.

După procesarea a 99,91% din procese-verbale, PAS a obținut 50,16%, fiind urmat de „patrioții” lui Igor Dodon cu 24,19%. Blocul „Alternativa” a obținut 7,97%, în timp ce „Partidul Nostru” – 6,2%. Totodată, partidul „Democrația Acasă” a fost votat de 5,62% din alegători.

