„Rusia pierde”. Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare

volodimir zelenski da mana cu maia sandu
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și președintele Republicii Moldova Maia Sandu. Foto: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Liderul de la Kiev i-a dorit succes șefului statului și a felicitat-o pentru o victorie foarte importantă.

„Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, iar Moldova în Europa câștigă. Subversiunile rusești, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova a fost eficientă în a se apăra de amenințări, împreună cu toți cei care au ajutat”, a scris Zelenski pe contul său de X (fosta Twitter).

Președintele Ucrainei a asigurat că va susține mereu Republica Moldova.

„Vom continua să lucrăm împreună. Împreună depășim provocările și construim un viitor în care popoarele noastre să aibă perspective solide în securitate, în economie și, prin urmare, în viața socială”, a adăugat el.

După procesarea a 99,91% din procese-verbale, PAS a obținut 50,16%, fiind urmat de „patrioții” lui Igor Dodon cu 24,19%. Blocul „Alternativa” a obținut 7,97%, în timp ce „Partidul Nostru” – 6,2%. Totodată, partidul „Democrația Acasă” a fost votat de 5,62% din alegători.

Editor : A.R.

