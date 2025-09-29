Live TV

Siegfried Mureșan: „Întreaga Europă a văzut că democrația a învins în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut”

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan. Sursa foto: Inquam Photos / Elena Covalenco

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a felicitat luni Partidul Acțiune și Solidaritate și pe președinta Maia Sandu pentru victoria în alegerile parlamentare, subliniind că rezultatul va accelera procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reprezintă o înfrângere a încercărilor Federației Ruse de a influența scrutinul.

Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a transmis un mesaj de felicitare după rezultatul alegerilor parlamentare de la Chișinău.

„Este o victorie obținută în fața unor încercări fără precedent ale Federației Ruse de a influența rezultatul: finanțare ilegală a candidaților pro-ruși, manipulare, dezinformare și chiar încercări de mituire a alegătorilor. Faptul că aceste eforturi au fost învinse este o lecție pentru toate țările din Europa care urmează să aibă alegeri în lunile următoare. Rusia va încerca din nou să intervină, dar cu seriozitate și determinare, aceste interferențe pot fi oprite. Victoria de astăzi va accelera drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană”, a transmis europarlamentarul.

Siegfried Mureșan a subliniat importanța rezultatului electoral pentru parcursul european al Republicii Moldova și a evidențiat progresele obținute în ultimii ani sub guvernarea pro-europeană.

„Guvernarea pro-europeană a PAS și președinta Maia Sandu au obținut progrese remarcabile în ultimii patru ani: reforme, integrarea europeană, începerea negocierilor de aderare, apropierea de instituțiile europene și obținerea încrederii partenerilor europeni și internaționali”, a transmis Mureșan.

El a descris Partidul Acțiune și Solidaritate drept un model de succes politic pe continentul european: „Despre PAS putem spune că este cel mai de succes partid politic de pe continentul european. A câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută acum 4 ani de zile, a rezistat șantajului energetic și amenințărilor dinspre Federația Rusă, a început procesul de reformare a Republicii Moldova, a depus cerere de aderare, a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană, a obținut cel mai mare sprijin european din istoria Republicii Moldova și, în ciuda tuturor dificultăților din ultimii ani, a câștigat din nou majoritatea absolută în Parlamentul Republicii Moldova. Așa arată un partid pro-european de succes.”

Europarlamentarul român a subliniat că „întreaga Europă a văzut că democrația a învins în Republica Moldova, iar Rusia a pierdut” și a vorbit despre perspectivele țării în următorii patru ani.

„Acum urmează încă patru ani de guvernare pro-europeană în care putem accelera și mai mult procesul de aderare la UE. Vom accelera, de asemenea, și absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, pentru modernizarea Republicii Moldova, apropierea de standardele europene și creșterea nivelului de trai al oamenilor”, a subliniat acesta.

