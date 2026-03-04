Live TV

Stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova din cauza războiului din Orientul Mijlociu, anunță Chișinăul

Data publicării:
MDA , REPUBLIK MOLDAU / MOLDAWIEN : Das Parlament in Chisinau / Kischinau , 18.10.2024 MDA , REPUBLIC MOLDOVA : The parl
Parlamentul Republicii Moldova. Foto: Profimedia

Cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) din Rpublica Moldova.

În contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și „al potențialelor implicații pentru R. Moldova”, CNMC, a convocat o serie de ședințe operaționale cu reprezentanți ai 13 instituții publice și a efectuat analiza riscurilor în trei domenii prioritare:

  • securitatea energetică și rutele de aprovizionare;
  • impactul economic, inclusiv evoluția prețurilor;
  • securitatea statului și siguranța cetățenilor.În baza acestor analize, astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, la inițiativa CNMC, cabinetul de miniștri a decis instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta reprezintă un mecanism preventiv, „cu acțiuni bine definite și limitate ca durată și domeniu de aplicare, destinat gestionării riscurilor potențiale”.

„Este important de subliniat că situația nu impune măsuri excepționale, astfel încât starea de urgență nu este necesară în acest moment”, notează CNMC, potrivit zdg.md.

Motivele principale pentru instituirea stării de alertă includ:

  • asigurarea stocurilor minime de rezervă pentru produsele petroliere, cu accent pe terminalul din portul Giurgiulești.
  • condiționarea exporturilor de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale orare, pentru a proteja sistemul național.
  • pregătirea pentru începerea sezonului agricol, care implică un consum ridicat de motorină.

„Alimentarea cu energie și produse petroliere continuă în regim normal, iar măsurile adoptate au caracter preventiv și de organizare, pentru a evita orice întrerupere. Îndemnăm cetățenii să aibă încredere în autorități și să evite achizițiile excesive, deoarece starea de alertă a fost instituită tocmai pentru a garanta stocuri suficiente pentru a preveni eventualele lipsuri”, au comunicat autoritățile.

Până vineri, 6 martie, ora 10:00, instituțiile urmează să prezinte planurile actualizate, care vor fi integrate într-un plan național de contingență, ce include măsuri pe termen scurt (10 zile), mediu (1 lună) și lung (3 luni) pentru consolidarea capacității de prevenire și răspuns a statului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Strait of Hormuz
2
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
Strait of Hormuz
4
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
Traian Băsescu
5
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de...
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie din republica moldova
O moldoveancă și-a înjunghiat prietena în timpul unui parastas pentru că i-a aruncat pisica de la balcon
bancnote de 100 de lei
Economist: „România stă mereu pe marginea prăpastiei cu deficitul. Conflictul din Iran ne poate da toate calculele peste cap”
militar american la baza de la deveselu
A fost crescut gradul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu
cartuse
Alertă la intrarea în România. Un moldovean a încercat să treaga granița având zeci de cartușe într-o pungă cu dulciuri
parlamentul republicii moldova chisinau
Deputații pro-ruși de la Chișinău au refuzat să voteze o declarație prin care este condamnat războiul din Ucraina
Recomandările redacţiei
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Mojtaba Khamenei, fiul fostului...
HCjzzMCaYAA5SoD
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a...
Iran US Israel
Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne...
F-35I Israel
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion...
Ultimele știri
Efectele măsurilor luate de Ilie Bolojan în educație: Peste 350 de profesori au plecat din învățământ în patru luni
Camera Deputaților a adoptat legea care definește oficial „resortul turistic”. Ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească
Cine sunt primii soldați americani care au murit în războiul cu Iranul. Armata SUA a identificat patru din șase militari morți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ce i-ar fi spus Kader Keita victimei sale, la câteva momente după accident. Video cutremurător cu momentul...
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Cu atât mai dureros! Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei ei: "Astăzi ar fi trebuit să fie doar despre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cadru cu cadru: așa a produs Kader Keita accidentul de mașină! Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
Annabel Schofield, model și actriță cunoscută pentru un rol din „Dallas”, a murit la 62 de ani. Fusese...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari?
Digi FM
Petra, fiica miliardarului Bernie Ecclestone, nu regretă mutarea la Dubai, în ciuda atacurilor cu rachete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii