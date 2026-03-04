Stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova din cauza războiului din Orientul Mijlociu, anunță Chișinăul

Cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) din Rpublica Moldova.

În contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și „al potențialelor implicații pentru R. Moldova”, CNMC, a convocat o serie de ședințe operaționale cu reprezentanți ai 13 instituții publice și a efectuat analiza riscurilor în trei domenii prioritare:

securitatea energetică și rutele de aprovizionare;

impactul economic, inclusiv evoluția prețurilor;

securitatea statului și siguranța cetățenilor.În baza acestor analize, astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, la inițiativa CNMC, cabinetul de miniștri a decis instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta reprezintă un mecanism preventiv, „cu acțiuni bine definite și limitate ca durată și domeniu de aplicare, destinat gestionării riscurilor potențiale”.

„Este important de subliniat că situația nu impune măsuri excepționale, astfel încât starea de urgență nu este necesară în acest moment”, notează CNMC, potrivit zdg.md.

Motivele principale pentru instituirea stării de alertă includ:

asigurarea stocurilor minime de rezervă pentru produsele petroliere, cu accent pe terminalul din portul Giurgiulești.

condiționarea exporturilor de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale orare, pentru a proteja sistemul național.

pregătirea pentru începerea sezonului agricol, care implică un consum ridicat de motorină.

„Alimentarea cu energie și produse petroliere continuă în regim normal, iar măsurile adoptate au caracter preventiv și de organizare, pentru a evita orice întrerupere. Îndemnăm cetățenii să aibă încredere în autorități și să evite achizițiile excesive, deoarece starea de alertă a fost instituită tocmai pentru a garanta stocuri suficiente pentru a preveni eventualele lipsuri”, au comunicat autoritățile.

Până vineri, 6 martie, ora 10:00, instituțiile urmează să prezinte planurile actualizate, care vor fi integrate într-un plan național de contingență, ce include măsuri pe termen scurt (10 zile), mediu (1 lună) și lung (3 luni) pentru consolidarea capacității de prevenire și răspuns a statului.

