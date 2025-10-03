Live TV

Susținerea lui George Simion riscă să scoată din Parlament „partidul surpriză” din Republica Moldova

Data actualizării: Data publicării:
costiuc simion
Vasile Costiuc și George Simion. Sursa foto: Faceook/Vasile Costiuc
Din articol
Simion, interzis în Republica Moldova  Reacția lui George Simion

Partidul „surpriză” care a intrat în Parlamentul de la Chișinău și a obținut șase mandate riscă să piardă locurile în viitorul Legislativ din cauza susținerii din partea lui George Simion. Plângeri împotriva lui Vasile Costiuc și „Democrația Acasă” au fost depuse la Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova de poliție și mai mulți actori politici, inclusiv partidul de la guvernare. 

Contestația PAS, care a fost depusă pe 28 septembrie, înainte să fie cunoscute rezultatele alegerilor parlamentare, vizează un video publicat pe rețelele sociale de George Simion, liderul partidului AUR din România, prin care acesta îndeamnă cetățenii R. Moldova să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru formațiunea condusă de Vasile Costiuc.

Sesizarea se raportează la art. 70 alin. (4) din Codul electoral:

„Se interzice în materialele de agitație electorală și în publicitatea electorală să vizeze persoane oficiale străine, dacă acestea duc la contestarea și defăimarea statutului și a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, precum și alte manifestări ce atentează la regimul constituțional”, se arată în contestația depusă de PAS.

Tot PAS precizează că „George Simion, potrivit deciziei luate de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) într-un dosar care este secretizat, există indicații că persoana respectivă a desfășurat, desfășoară ori intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională, ordinea și securitatea publica a R. Moldova”. În consecință, în februarie 2024, SIS a dispus interzicerea accesului acestuia în Republica Moldova pentru încă 5 ani, transmite zdg.md

Simion, interzis în Republica Moldova 

Reprezentanții PAS avertizează că implicarea lui George Simion în campania electorală din R. Moldova reprezintă un risc major de influență externă și de subminare a integrității scrutinului. „Chiar și din afara țării, este un lider politic vocal, cu o susținere considerabilă și o prezență online agresivă”, se menționează în contestație.

Din aceste motive, PAS solicită anularea înregistrării în cursa electorală a PPDA.

În aceeași ședință, CEC urmează să examineze și sesizarea venită din partea INI, care semnalează posibile acțiuni ilegale întreprinse pentru promovarea partidului condus de Vasile Costiuc.

În document, INI face trimitere atât la investigațiile organizației „Expert Forum”, cât și la relatări din presă.

„Potrivit articolelor de presă, rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi de tip „bot” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice, folosind astfel tehnici de manipulare a opiniei publice prin publicitate politică directă și indirectă în mediul online”, se menționează în sesizarea depusă de INI.

În total, videoclipurile au acumulat câteva milioane de vizualizări, se arată în sesizarea depusă de INI.

De asemenea, instituția a analizat conținutul postărilor publicate de liderul partidului, Vasile Costiuc, pe TikTok și Facebook. INI constată că acestea conțin numeroase tentative de manipulare și dezinformare a opiniei publice, precum și o strategie repetitivă de victimizare.

„Spre exemplu, la data de 06 septembrie 2025 cet. Costiuc Vasile a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleț, în care declară că Poliția ar fi ridicat și parcat la parcarea specială autobusul cu n/î NMW368. Potrivit răspunsului la interpelare parvenit la 30.09.2025 de la SRL „Magda Tur”, vehicului de model Mercedes cu n/ă NMW368, la data de 06.09.2025, nu a fost supus procedurii de ridicare și aducere la parcarea specială”, se menționează în sesizare.

Recent, PPDA, condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de către CEC. Măsura a fost luată în ședința de miercuri, 1 octombrie, a CEC. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că formațiunea politică n-a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele de socializare.

Reacția lui George Simion

Într-un comunicat de presă, Simion a menționat că nu a făcut „niciun apel la vot” pe 28 septembrie.

„Pe 28 septembrie, când au avut loc alegerile în Republica Moldova, nu am lansat niciun apel la vot pentru Partidul Democrația Acasă. Oricine poate verifica acest lucru pe conturile mele oficiale de socializare. Ultima referire existentă public din partea mea sau a partidului AUR este făcută conform legii, vineri, 26 septembrie. Dar pentru brigada de casă a sistemului adevărul nu contează. Ei trebuie să inventeze permanent situații false pentru a lovi în AUR și pentru a pune bețe-n roate unui partid care a ajuns în Parlamentul de la Chișinău prin propriile forțe”, se arată în declarația lui Simion.

Digi24.ro a relatat pe larg despre legătura dintre George Simion și Vasile Costiuc și modul în care cel din urmă a fost ajutat de partidul AUR. Analiza poate fi citită AICI

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Digi Sport
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Ultimele știri
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea
Bolojan, despre subvențiile pentru partide: Ar putea fi tăiate în ultima lună a anului. Ce economii ar aduce reforma în administrație
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu are nicio intenție de a majora alte taxe în anul 2026: „Nu există astfel de calcule”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
george simion
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
george simion si calin georgescu fac declaratii
Ce a răspuns Călin Georgescu, întrebat dacă George Simion i-a fost „protejat sau partener”, și ce părere are acum despre PSD
George Simion
AUR felicită partidul obscur intrat în Parlamentul R. Moldova și îndeamnă Chișinăul să voteze unirea cu România
costiuc simion
Partidul-surpriză care a intrat în parlamentul R. Moldova. Legătura cu AUR, „metoda Georgescu” și acuzații de colaborare cu Plahotniuc
george simion fluturand un steag la alba iulia
AUR Moldova se revoltă împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne retragem”
Partenerii noștri
Pe Roz
Soția și copiii, mai presus de coroană. Prințul William: "Familia e totul. Echilibrul între muncă și viața de...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Al Pacino dezvăluie de ce inițial a refuzat un rol care i-a adus și o nominalizare la Oscar: "Ce era în...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
David Popovici, declarații rare despre provocările întâmpinate la începutul carierei: „Am devenit foarte...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...