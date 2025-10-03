Susținerea lui George Simion riscă să scoată din Parlament „partidul surpriză” din Republica Moldova

Partidul „surpriză” care a intrat în Parlamentul de la Chișinău și a obținut șase mandate riscă să piardă locurile în viitorul Legislativ din cauza susținerii din partea lui George Simion. Plângeri împotriva lui Vasile Costiuc și „Democrația Acasă” au fost depuse la Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova de poliție și mai mulți actori politici, inclusiv partidul de la guvernare.

Contestația PAS, care a fost depusă pe 28 septembrie, înainte să fie cunoscute rezultatele alegerilor parlamentare, vizează un video publicat pe rețelele sociale de George Simion, liderul partidului AUR din România, prin care acesta îndeamnă cetățenii R. Moldova să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 pentru formațiunea condusă de Vasile Costiuc.

Sesizarea se raportează la art. 70 alin. (4) din Codul electoral:

„Se interzice în materialele de agitație electorală și în publicitatea electorală să vizeze persoane oficiale străine, dacă acestea duc la contestarea și defăimarea statutului și a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, precum și alte manifestări ce atentează la regimul constituțional”, se arată în contestația depusă de PAS.

Tot PAS precizează că „George Simion, potrivit deciziei luate de către Serviciul de Informații și Securitate (SIS) într-un dosar care este secretizat, există indicații că persoana respectivă a desfășurat, desfășoară ori intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională, ordinea și securitatea publica a R. Moldova”. În consecință, în februarie 2024, SIS a dispus interzicerea accesului acestuia în Republica Moldova pentru încă 5 ani, transmite zdg.md.

Simion, interzis în Republica Moldova

Reprezentanții PAS avertizează că implicarea lui George Simion în campania electorală din R. Moldova reprezintă un risc major de influență externă și de subminare a integrității scrutinului. „Chiar și din afara țării, este un lider politic vocal, cu o susținere considerabilă și o prezență online agresivă”, se menționează în contestație.

Din aceste motive, PAS solicită anularea înregistrării în cursa electorală a PPDA.

În aceeași ședință, CEC urmează să examineze și sesizarea venită din partea INI, care semnalează posibile acțiuni ilegale întreprinse pentru promovarea partidului condus de Vasile Costiuc.

În document, INI face trimitere atât la investigațiile organizației „Expert Forum”, cât și la relatări din presă.

„Potrivit articolelor de presă, rețeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi de tip „bot” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice, folosind astfel tehnici de manipulare a opiniei publice prin publicitate politică directă și indirectă în mediul online”, se menționează în sesizarea depusă de INI.

În total, videoclipurile au acumulat câteva milioane de vizualizări, se arată în sesizarea depusă de INI.

De asemenea, instituția a analizat conținutul postărilor publicate de liderul partidului, Vasile Costiuc, pe TikTok și Facebook. INI constată că acestea conțin numeroase tentative de manipulare și dezinformare a opiniei publice, precum și o strategie repetitivă de victimizare.

„Spre exemplu, la data de 06 septembrie 2025 cet. Costiuc Vasile a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleț, în care declară că Poliția ar fi ridicat și parcat la parcarea specială autobusul cu n/î NMW368. Potrivit răspunsului la interpelare parvenit la 30.09.2025 de la SRL „Magda Tur”, vehicului de model Mercedes cu n/ă NMW368, la data de 06.09.2025, nu a fost supus procedurii de ridicare și aducere la parcarea specială”, se menționează în sesizare.

Recent, PPDA, condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat cu avertisment de către CEC. Măsura a fost luată în ședința de miercuri, 1 octombrie, a CEC. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că formațiunea politică n-a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele de socializare.

Reacția lui George Simion

Într-un comunicat de presă, Simion a menționat că nu a făcut „niciun apel la vot” pe 28 septembrie.

„Pe 28 septembrie, când au avut loc alegerile în Republica Moldova, nu am lansat niciun apel la vot pentru Partidul Democrația Acasă. Oricine poate verifica acest lucru pe conturile mele oficiale de socializare. Ultima referire existentă public din partea mea sau a partidului AUR este făcută conform legii, vineri, 26 septembrie. Dar pentru brigada de casă a sistemului adevărul nu contează. Ei trebuie să inventeze permanent situații false pentru a lovi în AUR și pentru a pune bețe-n roate unui partid care a ajuns în Parlamentul de la Chișinău prin propriile forțe”, se arată în declarația lui Simion.

Digi24.ro a relatat pe larg despre legătura dintre George Simion și Vasile Costiuc și modul în care cel din urmă a fost ajutat de partidul AUR. Analiza poate fi citită AICI.

Editor : A.R.