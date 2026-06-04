UE pregătește deschiderea capitolelor de negociere cu Republica Moldova. Maia Sandu vorbește despre un „semnal clar de sprijin”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat joi decizia Preşedinţiei cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere cu Republica Moldova, calificând-o drept un semnal clar de sprijin pentru parcursul european al ţării, anunță Agerpres.



Potrivit Maiei Sandu, decizia reflectă unitatea şi determinarea Uniunii Europene şi confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare.



Preşedinta a făcut aceste aprecieri în cadrul unei întrevederi cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, în marja conferinţei de investiţii Moldova-Uniunea Europeană, găzduite la Chişinău, informează Preşedinţia Republicii Moldova într-un comunicat de presă.



Discuţiile au vizat reformele aflate în desfăşurare, alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar şi paşii următori în procesul de aderare la UE. Maia Sandu a reconfirmat angajamentul autorităţilor de a continua reformele, inclusiv în domenii sensibile precum justiţia şi administraţia publică locală.



La conferinţa economică au fost anunţate angajamente importante din partea companiilor private şi a băncilor de dezvoltare. Maia Sandu a subliniat că aceste investiţii reflectă beneficiile concrete ale parcursului european, precum crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economică.

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Editor : C.A.