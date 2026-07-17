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Vadîm Ermolaiev, victima atentatului cu bombă din Monaco, acuză GUR, serviciul militar de informații al Ucrainei

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Vadim Ermolaev [Vadym Iermolaiev/Vadym Yermolaiev], 58.
Vadim Ermolaev Foto: Profimedia
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Omul de afaceri ucrainean Vadîm Ermolaiev, care a supravieţuit unei tentative de asasinat în Monaco, a acuzat serviciul de informaţii militare al Ucrainei (GUR) că a organizat atacul, conform The Guardian.

În prima sa declaraţie publică după explozia care a zguduit principatul Monaco, Ermolaiev a afirmat că ofiţeri activi şi foşti membri ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) s-au aflat în spatele atentatului, în urma căruia el a fost rănit, iar partenera sa a ajuns în stare critică.

„Pe baza probelor aflate la dispoziţia noastră în cadrul anchetei, nu avem nicio îndoială că ofiţeri activi ai Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei, cunoscută sub numele de GUR, au fost implicaţi direct în această tentativă de asasinat”, a declarat Ermolaiev într-un comunicat publicat de avocaţii săi.

Anchetatorii francezi au identificat presupusa autoare a atentatului ca fiind Anastasiia Berezovska, cetăţean ucrainean acuzat că a amplasat un dispozitiv exploziv într-un loc public, cu intenţii criminale. Bomba a explodat în momentul în care Ermolaiev ieşea dintr-o clădire împreună cu partenera sa şi cu fiul lor în vârstă de 13 ani.

La câteva zile după atentat, Berezovska a fost găsită moartă în apropiere de Kiev. Autorităţile ucrainene au arestat doi suspecţi pentru uciderea acesteia: Vladîslav Reut, ofiţer al GUR, şi Oleksandr Jîkovîci, fost angajat al forţelor de ordine.

În faţa unui tribunal din Kiev, joia trecută, Reut a susţinut că Jîkovîci este responsabil pentru uciderea lui Berezovska. Potrivit procurorilor, cei doi au obligat-o, sub ameninţarea armei, să urce într-o maşină, după care au transportat-o într-o pădure din apropierea satului Iuriv, aflat la aproximativ 60 de kilometri vest de capitala ucraineană, unde a fost ucisă.

Procurorii ucraineni au încercat să prezinte cazul drept acţiunea izolată a unui ofiţer de informaţii care ar fi acţionat pe cont propriu, susţinând că Reut şi-a ascuns legăturile cu Berezovska şi a acţionat fără ştirea sau aprobarea conducerii GUR.

Ermolaiev respinge însă această versiune.

„Potrivit probelor disponibile în prezent, conspiraţia a depăşit nivelul autorilor şi organizatorilor direcţi şi a implicat ofiţeri activi ai GUR aflaţi în legătură cu aceştia, inclusiv persoane apropiate actualei şi fostei conduceri a agenţiei”, se arată în declaraţia sa.

Omul de afaceri a afirmat că explozia „a fost suficient de puternică pentru a distruge balustrade din oţel şi treptele de piatră din faţa locuinţei noastre”.

„Nu a fost un avertisment. A fost o încercare de a mă ucide nu doar pe mine, ci şi pe familia mea”, a spus acesta.

Potrivit lui Ermolaiev, partenera sa, Anna, a suferit „răni catastrofale şi ireversibile”, iar fiul lor a suferit arsuri, fracturi şi alte leziuni grave.

„Eu rămân internat la terapie intensivă şi abia acum încep lungul proces de recuperare”, a adăugat el.

Cazul reprezintă o situaţie delicată pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi riscă să tensioneze relaţiile cu partenerii europeni dacă acuzaţiile privind implicarea GUR şi cunoaşterea operaţiunii de către conducerea serviciului vor căpăta mai multă credibilitate, comentează The Guardian.

Incidentul are loc într-un moment politic sensibil pentru Zelenski, care se confruntă deja cu critici după decizia de a-l demite pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, considerat unul dintre cei mai apreciaţi membri ai guvernului ucrainean.

Editor : B.E.

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