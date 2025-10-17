Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au confirmat că, în noaptea de 17 octombrie, un atac cu drone a vizat un depozit de petrol și o instalație industrială situate în apropierea bazei aeriene ruse Gvardeiskoie din Crimeea ocupată.

Un videoclip al atacului postat pe rețelele de socializare arată atacul urmat de un incendiu de proporții, scrie Kyiv Independent.

„Rezultatul acțiunilor de succes ale Forțelor Speciale de Operațiuni ale Ucrainei este distrugerea depozitului de petrol din satul Gvardiiskîi”, se arată în postare.

Atacul a făcut parte dintr-o operațiune ucraineană mai amplă cu drone, care a lovit mai multe ținte militare rusești pe teritoriile ocupate și în interiorul Rusiei.

În timpul răspunsului la atacul cu drone, apărarea aeriană rusă a doborât din greșeală propriul avion de vânătoare Su-30SM deasupra nord-vestului Crimeei, potrivit purtătorului de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenchuk.

Comunicațiile radio interceptate sugerează că pilotul a murit după ce ambele motoare au luat foc.

Canalul Telegram Crimean Wind a raportat mai devreme explozii și un incendiu la fața locului, cu confirmarea vizuală a infrastructurii de combustibil în flăcări.

Se pare că atacurile cu drone au lovit și infrastructura militară din Donețskul ocupat, provocând explozii, iar apărarea aeriană a fost activată în Sochi, un oraș situat la aproximativ 400 de kilometri de granița cu Ucraina. Peste 10 aeroporturi rusești și-au suspendat temporar operațiunile.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

