Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului

Rusia a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea aeriană încerca să intercepteze drone ucrainene care zburau spre peninsula ocupată și adânc în interiorul Rusiei peste noapte, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene.

„Au respins atacurile ucrainene atât de mult încât au reușit să doboare propriul avion astăzi deasupra Crimeei”, a declarat Pletenchuk la televiziunea națională ucraineană.

Atacul cu drone ucrainene pare să fi lovit o instalație din apropierea bazei aeriene Gvardeiskoie din Crimeea, iar imaginile par să arate depozitul de petrol din apropiere în flăcări, a raportat canalul Crimean Wind Telegram.

Administrația de ocupație rusă din Sevastopol a păstrat tăcerea cu privire la posibilele consecințe ale atacului ucrainean.

În Rusia, orașe precum Soci, situat la aproximativ 400 de kilometri de granița cu Ucraina, au fost atacate.

„Un sistem de apărare aeriană este activ în Sochi. Un atac cu vehicule aeriene fără pilot (UAV) este respins”, a declarat primarul din Sochi, Andrei Proshunin.

Primarul a afirmat ulterior că un atac cu rachete a fost respins de sistemele de apărare aeriană din oraș. Mass-media rusă a raportat că peste 10 aeroporturi și-au suspendat temporar operațiunile.

În jurul orei 7:30 dimineața, ora locală, toate amenințările cu drone și rachete au fost eliminate, a declarat Proshunin ulterior.

Armata ucraineană atacă în mod regulat infrastructura militară din teritoriile ocupate și din interiorul Rusiei, în încercarea de a diminua puterea de luptă a Moscovei, care continuă să ducă războiul împotriva Ucrainei.

În Donetsk, un depozit de muniție rus a fost lovit într-un atac cu drone, fiind raportate incendii și explozii în orașul ocupat.

Autoritățile ucrainene nu au comentat atacurile, iar Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Sochi se află pe coasta Mării Negre a Rusiei, la aproximativ 310 kilometri (193 mile) de Ucraina și la aproximativ 538 kilometri (334 mile) de teritoriul controlat de Ucraina, lângă Orikhiv, în regiunea Zaporizhzhia.

În noaptea de 16 octombrie, drone ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din regiunea Saratov din Rusia, au confirmat Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei (SSO).

Între timp, o substație electrică din regiunea Volgograd din Rusia a fost cuprinsă de flăcări în urma unui atac cu drone ucrainene raportat în aceeași noapte, a declarat guvernatorul regional Andrey Bocharov în dimineața zilei de 16 octombrie.

