Video Momentul în care dronele ucrainene distrug un lansator S-300V și alte sisteme importante în Crimeea ocupată

Data publicării:
S-300V
Sistem rusesc S-300V Foto: Profimedia

Luptătorii unității speciale Primari (Fantomele) a Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) au distrus un lansator rus S-300V și alte ținte de mare valoare în Crimeea ocupată temporar.

Potrivit Ukrinform, DIU a raportat acest lucru pe Facebook și a publicat un videoclip corespunzător.

„În ajunul Crăciunului, soldații unității speciale Prymary a DIU au vizitat din nou Crimeea ocupată temporar și au incendiat o serie de ținte de mare valoare aparținând invadatorilor ruși”, se arată în declarație.

Printre țintele lovite s-au numărat un lansator de rachete S-300V, un sistem radar RSP-6M2, un vehicul de comandă și stat major Redut-221 dintr-un sistem de apărare aeriană Buk-M3 și o stație radar RPN 9S36M, care face parte, de asemenea, dintr-un sistem Buk-M3.

Forțele speciale ale DIU au lovit, de asemenea, o structură de protecție a inamicului pentru arme și echipament militar, în apropierea căreia se aflau doi invadatori ruși.

S-300V (cunoscut sub numele NATO de SA-12 Gladiator/Giant) este un sistem sovietic/rusesc de apărare antiaeriană mobilă, deosebit de performant, destinat protejării grupurilor de trupe și țintelor strategice de atacuri ale avioanelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice tactice; spre deosebire de alte variante S-300, S-300V este montat pe șenile, fiind complet mobil și având capabilități distincte pentru interceptarea țintelor aerodinamice și balistice, cu rachete de tip 9M82 (Giant) și 9M83 (Gladiator). 

Prețul unui sistem poate ajunge la 150 de milioane de dolari.

 

Editor : Sebastian Eduard

