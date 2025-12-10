Live TV

Video Momentul în care dronele marine ucrainene atacă și avariază un alt petrolier al „flotei fantomă” rusești în Marea Neagră

Alte petroliere lovite

Serviciul de Securitate al Ucrainei a folosit drone navale Sea Baby pentru a lovi un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră pe 10 decembrie, avariind grav nava în timp ce aceasta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei, a declarat o sursă din cadrul agenției pentru Kyiv Independent.

Petrolierul, identificat ca fiind Dașan, sub pavilionul Insulelor Comore, se îndrepta cu viteză mare către terminalul portuar rus Novorossiisk, cu sistemul de identificare automată oprit, când a fost lovit, ceea ce a dus la „avarii grave”. Exploziile au distrus zona pupa (partea din spate a navei), a declarat sursa.

Video-ul distribuit de sursă arată explozii mari în partea din spate a navei. Sursa a declarat că evaluările preliminare indică faptul că Dașan a fost scos din serviciu.
Kyiv Independent scrie că nu a putut verifica afirmațiile privind atacul sau amploarea pagubelor.

SBU a estimat valoarea navei Dașan la aproximativ 30 de milioane de dolari și a declarat că aceasta transporta de obicei produse petroliere în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari într-o singură călătorie. Uniunea Europeană, Regatul Unit, Canada, Australia și Elveția au impus anterior sancțiuni navei pentru rolul său în transportul petrolului rusesc și pentru faptul că opera cu sistemele de identificare oprite, a adăugat sursa.

„SBU continuă măsurile active pentru a reduce veniturile din petrol ale bugetului rus. În ultimele două săptămâni, acesta este deja al treilea petrolier din „flota fantomă” care a ajutat Kremlinul să eludeze sancțiunile internaționale”, a declarat sursa SBU.

Atacul asupra navei Dashan urmează unei serii de operațiuni ucrainene care vizează flota fantomă a Rusiei și infrastructura petrolieră aferentă.

Ivan Stupak, fost ofițer SBU, a declarat pentru Kyiv Independent că această campanie mai amplă împotriva flotei fantomă a Rusiei are ca scop să facă comerțul prea riscant pentru armatori. „Ei încearcă să-i sperie pe proprietarii de tancuri petroliere să nu mai intre în porturile din Marea Neagră ale Federației Ruse și să nu mai încarce petrol rusesc acolo”, a spus el, adăugând că „este o afacere foarte profitabilă și sunt mulți care vor să se implice în ea”.

Alte petroliere lovite

Pe 28 noiembrie, dronele Sea Baby au lovit petrolierele rusești sancționate Kairos și Virat în Marea Neagră, în largul coastelor Turciei, avariind navele care, potrivit unei surse din SBU, erau legate de flota fantomă a Kremlinului.

Câteva zile mai târziu, autoritățile turce au declarat că petrolierul rus Midvolga-2 a raportat un aparent atac cu drone la aproximativ 80 de mile de coastele Turciei, în timp ce transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia în Georgia, deși Ministerul de Externe al Ucrainei a negat implicarea și a sugerat că Rusia ar fi putut înscena incidentul.

Ucraina a folosit, de asemenea, drone maritime pentru a lovi infrastructura care deservește exporturile de petrol ale Rusiei. Dronele navale au lovit terminalele petroliere rusești din porturile Tuapse și Novorossiisk din Marea Neagră pe 24 septembrie, „paralizând” operațiunile majore de export de acolo, a declarat o sursă din serviciul de informații militare al Ucrainei, cunoscut sub acronimul ucrainean HUR.

 

