Armata ucraineană a desfășurat în noaptea de miercuri spre joi ceea ce rușii numesc „cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme”. Circa 300 de drone, dintre care circa 40 s-au îndreptat spre Moscova, au fost lansate spre teritoriul Rusiei, relatează Reuters.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, 287 de drone ar fi fost doborâte azi-noapte. Rușii nu raportează niciodată atunci când dronele ucrainene își ating țintele, iar, dacă izbucnește un incendiu, susțin de regulă că ar fi de vină resturile de dronă doborâte de antiaeriana lor. La 04:00 dimineața, guvernatorul regiunii Novgorod a anunțat că un atac aerian este în desfășurare și că antiaeriana a intrat în funcțiune.

Imaginile postate pe rețelele ruse par a arăta un incendiu masiv, cel mai probabil la uzina chimică Akron, din Veliki Novgorod (180 km sud de Sankt Petersburg), una dintre cele mai mari facilități de producție a nitraților (utilizați în agricultură, dar și la fabricarea explozibililor). Aparent, o altă uzină chimică din regiunea Smolensk a fost de asemenea lovită

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

11 regiuni au fost atacate

Potrivit Armatei Ruse, 11 regiuni au fost atacate. Deși majoritatea dronelor ucrainene au vizat zonele din proximitatea frontului (Briansk, Kursk), 32 de drone au zburat spre Moscova.

Ultimul atac al ucrainenilor, comparabil ca amploare, a avut loc pe 14 noiembrie, când rușii au raportat oficial că ar fi interceptat 216 drone.

Amploarea pagubelor nu a fost clară imediat, dar zborurile au fost deviate de la toate aeroporturile principale din Moscova.

Un colaps s-a produs la aeroporturile din Moscova în urma atacului cu drone — peste 200 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

În Moscova, patru aeroporturi importante au fost închise din cauza unui atacului cu drone. Restricțiile au fost deja ridicate, a raportat Agenția Federală pentru Transport Aerian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 și controlează în prezent sub o cincime din teritoriul ucrainean.

Rusia a bombardat Ucraina cu rachete și drone, vizând recent sectorul energetic. Anul acesta, Ucraina a încercat să distrugă rafinăriile și terminalele petroliere rusești cu drone.

Dronele maritime ucrainene au lovit și au avariat miercuri un petrolier implicat în comerțul cu petrol rusesc, în timp ce acesta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei în Marea Neagră către portul rus Novorosiisk, a declarat un oficial ucrainean.

Costurile asigurărilor de război pentru navele care navighează în Marea Neagră au crescut, asiguratorii revizuind zilnic polițele, pe măsură ce conflictul din Ucraina se extinde pe rutele maritime.

Editor : M.C