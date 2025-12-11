Live TV

Video Ucraina a lansat miercuri noapte „cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme”, inclusiv la Moscova

Data actualizării: Data publicării:
Explozia de la uzina chimică Akron. Foto X
Explozia de la uzina chimică Akron. Foto: X
Din articol
11 regiuni au fost atacate

Armata ucraineană a desfășurat în noaptea de miercuri spre joi ceea ce rușii numesc „cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme”. Circa 300 de drone, dintre care circa 40 s-au îndreptat spre Moscova, au fost lansate spre teritoriul Rusiei, relatează Reuters.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, 287 de drone ar fi fost doborâte azi-noapte. Rușii nu raportează niciodată atunci când dronele ucrainene își ating țintele, iar, dacă izbucnește un incendiu, susțin de regulă că ar fi de vină resturile de dronă doborâte de antiaeriana lor. La 04:00 dimineața, guvernatorul regiunii Novgorod a anunțat că un atac aerian este în desfășurare și că antiaeriana a intrat în funcțiune.

Imaginile postate pe rețelele ruse par a arăta un incendiu masiv, cel mai probabil la uzina chimică Akron, din Veliki Novgorod (180 km sud de Sankt Petersburg), una dintre cele mai mari facilități de producție a nitraților (utilizați în agricultură, dar și la fabricarea explozibililor). Aparent, o altă uzină chimică din regiunea Smolensk a fost de asemenea lovită

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

11 regiuni au fost atacate

Potrivit Armatei Ruse, 11 regiuni au fost atacate. Deși majoritatea dronelor ucrainene au vizat zonele din proximitatea frontului (Briansk, Kursk), 32 de drone au zburat spre Moscova.

Ultimul atac al ucrainenilor, comparabil ca amploare, a avut loc pe 14 noiembrie, când rușii au raportat oficial că ar fi interceptat 216 drone.

Amploarea pagubelor nu a fost clară imediat, dar zborurile au fost deviate de la toate aeroporturile principale din Moscova.

Un colaps s-a produs la aeroporturile din Moscova în urma atacului cu drone — peste 200 de zboruri au fost anulate sau întârziate.

În Moscova, patru aeroporturi importante au fost închise din cauza unui atacului cu drone. Restricțiile au fost deja ridicate, a raportat Agenția Federală pentru Transport Aerian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022 și controlează în prezent sub o cincime din teritoriul ucrainean.

Rusia a bombardat Ucraina cu rachete și drone, vizând recent sectorul energetic. Anul acesta, Ucraina a încercat să distrugă rafinăriile și terminalele petroliere rusești cu drone.

Dronele maritime ucrainene au lovit și au avariat miercuri un petrolier implicat în comerțul cu petrol rusesc, în timp ce acesta naviga prin zona economică exclusivă a Ucrainei în Marea Neagră către portul rus Novorosiisk, a declarat un oficial ucrainean.

Costurile asigurărilor de război pentru navele care navighează în Marea Neagră au crescut, asiguratorii revizuind zilnic polițele, pe măsură ce conflictul din Ucraina se extinde pe rutele maritime.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Serghei Lavrov, primit de Donald Trump la Casa Albă
Lavrov îl laudă pe Donald Trump și atacă liderii europeni: „Toate neînțelegerile cu americanii au fost eliminate”
Philip Breedlove
America „nu se poate apăra singură”: Un fost comandant NATO îndeamnă SUA să rămână angajată în Europa. „Putin se va întoarce”
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Căderea orașului Pokrovsk nu va provoca prăbușirea frontului, dar va slăbi Ucraina în ochii lui Trump (Reuters)
Kim Jong Un
„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord
Close up of a French soldier with an automatic riffle, war and emergency state concept
Sistemul care transformă puștile soldaților în „ucigași de drone”. Tot mai multe țări europene sunt interesate să-l cumpere
Recomandările redacţiei
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după...
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM acuză o campanie de destabilizare a Justiției, după dezvăluirile...
Radu Marinescu.
Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul...
Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea „Coaliţiei de...
Ultimele știri
Imagini de la capturarea petrolierului „Skipper”, în largul Venezuelei. Momentul în care trupele americane coboară pe punte cu frânghii
Scandal în Slatina: bărbat violent, arestat pentru 24 de ore după ce și-a bătut partenera și i-a distrus autoturismul
BNR avertizează: „Stabilitatea financiară a României este sub presiune”. Care sunt principalele riscuri semnalate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bărbații refuză să fie văzuți cu această femeie, deși o consideră o fantezie: „Sunt doar ceva de pus pe lista...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis...
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
Sporurile cu caracter permanent. Care sunt, conform legii din România
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
Vecinii au chemat poliția, iar ceea ce a urmat depășește orice imaginație: ”Le-au dat bani”
Pro FM
Durere, regrete și întrebări fără răspuns. Sharon Osbourne, după moartea lui Ozzy: "L-aș fi urmat dacă nu...
Film Now
Cum a fost Pamela Anderson convinsă de fiii săi să relanseze „Barb Wire”: „E ca o mică revanșă”
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Un sfert dintre adolescenţi britanici apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Liam Neeson nu are nevoie de sfaturi ca actor: "Am făcut peste 100 de filme, nu am nevoie să-mi spună cineva...
UTV
Marina Voica a făcut senzație pe TikTok la 89 de ani. Artista a dansat în halat și a adunat peste 600.000 de...