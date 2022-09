Momentul în care ucrainenii reușesc să distrugă o dronă kamikaze a armatei ruse

Pe rețelele sociale a fost publicată o primă înregistrare video care prezintă o interceptare reușită, de către trupele ucrainene, a unei drone kamikaze lansate de armata rusă. Drona, de producție iraniană, a fost doborâtă de sistemele antiaeriene ucrainene în regiunea Dnipropetrovsk.

Drona este model Geran-2 (denumirea rusă) ori Shahed-136, după cum e cunoscută în armata iraniană, conform site-ului de specialitate Ukraine Weapons Tracker, care s-a specializat în agregarea tuturor înregistrărilor video, provenite din surse deschise și oficiale, referitoare la războiul din Ucraina.

We can observe a munition intercepting it from the left side, likely a short-range missile.

Drona a fost distrusă de o rachetă antiaeriană (care se poate vedea venind din partea stângă a ecranului).

Rușii au lansat vineri un atac cu drone kamikaze asupra Odesei. Forțele antiaeriene ucrainene au spus că au doborât 6 drone iraniene kamikaze Shahed-136 kamikaze și un avion Su-25.

Rusia a primit în luna august sute de drone iraniene. Confruntată cu sancțiuni economice și cu limitări ale lanțurilor sale de aprovizionare, Moscova s-a orientat tot mai mult către Iran ca partener și furnizor de arme.

