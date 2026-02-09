Live TV

Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm

Avion F-16
Foto: Profimedia

Armata ucraineană a arătat imagini de luptă cu un avion de vânătoare ucrainean F-16 care distruge o dronă de atac rusă.

Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și doborât peste 100 de drone rusești, inclusiv Shahed

Comandamentul Forțelor Aeriene Ucrainene a publicat videoclipul respectiv pe Facebook, relatează Ukrinform.

„Nu, acestea nu sunt imagini generate de inteligența artificială – acesta este un pilot ucrainean real într-un F-16 care distruge în mod epic o dronă Shahed inamică deasupra Ucrainei! Câte astfel de misiuni au avut loc deja?”, se arată în postare.

Interesant este că pilotul a folosit tunul M61 Vulcan de 20mm pentru a elimina ținta. O variantă mai ieftină decât a trage o rachetă ghidată, de exemplu, dar pentru care este nevoie de mai multă experiență.

„Acest videoclip provine de pe rețelele sociale, autorul este necunoscut, dar pilotul este al nostru!”, au declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei.
Pe fundal se pot auzi și comentariile celor care filmau. Inițial sentimentul este de teamă, apoi de bucurie.

Noua infrastructură a realității. Alice, cel mai popular sistem de IA din Rusia, cunoaște adevărul, dar a fost antrenată să mintă

 

Editor : Sebastian Eduard

