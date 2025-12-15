Live TV

Video Momentul în care un ucrainean pe motocicletă forțează frontiera României, dar este oprit

Data publicării:
Motocicleta cu care ucraineanul a încercat să forțeze punctul de frontieră
Motocicleta cu care ucraineanul a încercat să forțeze punctul de frontieră. Foto: captură video

Un gest extrem a fost consemnat la granița ucraineano-română Porubne-Siret. Un bărbat din Ucraina a încercat să treacă ilegal frontiera pe motocicletă pentru a ajunge în România. Tentativa sa a fost dejucată de un grănicer, care l-a pus la pământ. Canalul Nexta a difuzat imaginile.

Potrivit unui comunicat al Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei, incidentul a avut loc în seara zilei de 14 decembrie, la punctul de trecere Porubne-Siret. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, din regiunea Lvov, a încercat să ajungă în România știind că nu avea dreptul să părăsească Ucraina. Cel mai probabil, acesta a încercat să evite mobilizarea și trimiterea sa pe front.

Astfel, el a încercat pur și simplu să treacă cu viteză mare prin punctul de trecere spre România. Motocicleta a fost sechestrată, iar bărbatul riscă o amendă. În momentul în care a accelerat pentru a pătrunde pe teritoriul României, un reprezentant al serviciului de grăniceri a intervenit, doborându-l la pământ și împiedicând trecerea sa ilegală.

Ucraineanul a fost reținut la fața locului. Autoritățile au inițiat verificări pentru a stabili motivele tentativei de trecere ilegală, precum și dacă bărbatul a acționat singur sau în cadrul unei tentative mai ample de încălcare a regimului de frontieră.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
4
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
LIA SAVONEA
5
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
comisia europeana
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari
ramzan kadirov
Ramzan Kadîrov spune că mamele ale căror copii mor în Ucraina ar trebui să se bucure: „Ar trebui să fie fericite”
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Ginerele și emisarul lui Trump au mers la Berlin pentru a susține ultimatumul lui Putin în fața lui Zelenski și a europenilor
Bombardament Ucraina
„Democrația moare în întuneric”. Sistemul energetic al Ucrainei este în pragul colapsului, avertizează experții (WP)
Recomandările redacţiei
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Senatul a adoptat moțiunea simplă a AUR împotriva ministrei Mediului...
ilie bolojan diana buzoianu
AUR și PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe ministra Mediului Dianei...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
„Popor latin, emoțional”. De ce este optimist Nicușor Dan în legătură...
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, despre moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Există o...
Ultimele știri
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei vor fi daţi în trafic „foarte curând”
Trump susține că moartea regizorului Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „incurabil” al cineastului
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Ce informații vor să afle procurii și ce piste sunt anchetate în prezent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Cui rămâne averea dacă nu ai copii sau soţ/soţie: explicaţia oficială a avocaţilor
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere