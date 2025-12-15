Un gest extrem a fost consemnat la granița ucraineano-română Porubne-Siret. Un bărbat din Ucraina a încercat să treacă ilegal frontiera pe motocicletă pentru a ajunge în România. Tentativa sa a fost dejucată de un grănicer, care l-a pus la pământ. Canalul Nexta a difuzat imaginile.

Potrivit unui comunicat al Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei, incidentul a avut loc în seara zilei de 14 decembrie, la punctul de trecere Porubne-Siret. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, din regiunea Lvov, a încercat să ajungă în România știind că nu avea dreptul să părăsească Ucraina. Cel mai probabil, acesta a încercat să evite mobilizarea și trimiterea sa pe front.

Astfel, el a încercat pur și simplu să treacă cu viteză mare prin punctul de trecere spre România. Motocicleta a fost sechestrată, iar bărbatul riscă o amendă. În momentul în care a accelerat pentru a pătrunde pe teritoriul României, un reprezentant al serviciului de grăniceri a intervenit, doborându-l la pământ și împiedicând trecerea sa ilegală.

Ucraineanul a fost reținut la fața locului. Autoritățile au inițiat verificări pentru a stabili motivele tentativei de trecere ilegală, precum și dacă bărbatul a acționat singur sau în cadrul unei tentative mai ample de încălcare a regimului de frontieră.

Editor : Marina Constantinoiu