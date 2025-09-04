Moscova respinge acuzațiile privind bruierea semnalului GPS al avionului cu care zbura Ursula von der Leyen. „Miroase a disperare”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a calificat drept disperare informația privind „atacul hibrid” al Kremlinului asupra avionului cu care zbura spre Bulgaria șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, informează TASS. Zvonurile despre aterizarea avionului șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe baza hărților analogice, pe suport de hârtie, din cauza unui presupus atac hibrid al Kremlinului „miros a disperare”, a spus aceasta, în cadrul unui briefing cu ocazia Forumului Economic Oriental (FEO).

„Aceste ultime informații false despre Ursula von der Leyen și avionul ei, care aterizează cu ajutorul unor hărți pe hârtie, denotă disperare”, a spus diplomatul.

Presa occidentală, potrivit lui Zaharova, „generează fără încetare știri false cu tentă rusofobă, speriind europenii cu mitica amenințare rusă”, pentru a „distrage atenția propriilor cetățeni de la situația socio-economică în continuă deteriorare din UE, de la gândurile despre adevărații vinovați ai crizei europene, care sunt elitele politice iresponsabile și hoațe ale Uniunii Europene, care trăiesc cu ideea de a se îmbogăți pe seama bunăstării locuitorilor UE și a prosperității generațiilor viitoare”.

„Îmi imaginez cum cineva stă în Kremlin și, știți, manevrează joystick-ul și spune: „Deconectați-o pe Ursula von der Leyen de la GPS, să se descurce cu hărțile de hârtie””, a spus aceasta, ironic. „Nu știu de ce nu am furat hărțile atunci. Poate ar fi fost mai simplu”.

„Ceea ce am văzut în presa occidentală, ceea ce am auzit de la reprezentanții Ursulei von der Leyen, nu este doar o minciună cu o anumită doză de adevăr sau un amestec de adevăr, jumătate de adevăr și neadevăr, ci este o falsificare 100%, o invenție”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Duminică, sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene a pierdut semnalul prin satelit către sistemul său de navigaţie în timp ce se apropia de aeroportul din Plovdiv. Pentru a garanta siguranţa zborului, Autoritatea Bulgară a Serviciilor de Trafic Aerian a propus imediat o metodă alternativă de aterizare folosind ajutoarele de navigaţie cu baza la sol.

Autoritatea bulgară pentru servicii de trafic aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times. „Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj GPS și, recent, de spoofing”, a declarat aceasta. „Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor GPS, ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol.”

Așa-numitele bruiaj și spoofing GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra obiective sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia ca mijloc de perturbare a vieții civile.

Guvernele UE au avertizat că bruiajul GPS în creștere, atribuit Rusiei, riscă să provoace un dezastru aerian major, practic orbind avioanele comerciale în timpul zborului.

Editor : M.C