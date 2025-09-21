Motivul pentru care mulți americanii bogați nu mai merg în Europa pentru a doua cetățenie. Țările pe care le preferă acum

Europa s-a aflat timp de mai multe în decenii în topul pieței pașapoartelor secundare. Țări precum Portugalia, Malta sau Grecia i-au atras pe americanii cu venituri marii ani de zile pentru avantajele fiscale, călătoriile fără viză și locurile însorite pentru perioada pensionării. Însă, datele recente arată cum americanii au început să se orienteze către America Latină sau mai multe regiuni din Asia.

Potrivit Business Insider, o firmă din acest domeniu a înregistrat o creștere de 660% a numărului de americani care au solicitat rezidența în Costa Rica. Consultanții susțin că pașapoartele multiple sunt în prezent un instrument de planificare a averii, nu doar un avantaj.

„America Latină a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere. În comparație cu nivelurile dinainte de 2020, angajamentele clienților legate de această regiune s-au dublat aproximativ”, a declarat Andrew Henderson, fondatorul unei firme de consultanță specializată în cetățenii secundare, rezidențe și planificare fiscală globală. Potrivit acestuia, țările care se află acum în topul americanilor sunt Uruguay, Panama și Argentina.

Cereri sunt și pentru regiunile din Asia, însă numărul acestora este mult mai mic față al celor din American Latină. Cele mai căutate țări sunt Thailanda, Singapore și Cambodgia.

„Pentru clienții noștri, Asia nu este atât de importantă din punct de vedere al volumului, cât mai degrabă din punct de vedere al poziționării pe piețele cheie de afaceri și investiții”, a declarat Henderson.

De ce au renunțat americanii la Europa

Cu toate acestea, Europa rămâne o alegere constantă a americanilor, reprezentând aproximativ 20% din activitatea companiei. Potrivit lui Andrew Henderson, trecerea la alte continente decât Europa reprezintă o combinație de facturi geopolitici, economici și a stilului de viață. Refugiile tradiționale sigure, precum Europa, își pierd din activitate din cauza regimurilor fiscale mai strice, a regulilor de imigrare severe și a pragurilor de investiții mai ridicate, susține acesta.

De exemplu, Portugalia a pus capăt anul trecut regimului fiscal pentru rezidenții străini, în timp ce Marea Britanie a renunțat în luna aprilie a acestui an. De asemenea, Spania a pus capăt oficial programului de obținere a cetățeniei prin investiții imobiliare la începutul lui 2025.

Malta a fost nevoită să închidă programul „pașaportului auriu” după ce cea mai înaltă instanță din Europa l-a declarat ilegal, iar Grecia a ridicat pragurile de investiție pentru viza aurie în 2023 și 2024, dublând minimele în zone cu cerere mare, precum Atena, Santorini sau Mykonos.

În schimb, America Latină și Asia oferă programe mai rapide și accesibile, cu cerințe minime de prezență, potrivit lui Henderson. Americanii își doresc „o valoare mai bună pentru banii lor” și preferă impozite mai mici, asistență medicală de înaltă calitate și facilități de lux.

„Costa Rica și Panama se află la doar un zbor direct distanță de SUA”, susține Michel Soler, director general pentru o firmă din acest domeniu, pentru Business Insider. Acesta a punctat că americanii își doresc opțiuni mai apropiate, accesibile și favorabile din punct de vedere fiscal dacă doresc să se mute.

Costa Rica, favorita americanilor

Anul 2025 a fost unul de succes pentru Costa Rica, potrivit datelor puse la dispoziție de firma Henley & Parteners către Business Insider, Costa Rica a urcat în ultimele luni și este a patra țară ca popularitate în rândul cetățenilor americani.Datele arată că cererile au crescut cu 660% de la an la an, deși pornind de la un nivel scăzut în 2024, când programul a fost lansat pentru prima dată.

„Costa Rica a devenit cu siguranță unul dintre cele mai populare programe pentru cetățenii americani în acest an. Îndeplinește toate criteriile: praguri mai mici decât în Europa, avantaje fiscale, siguranță și un stil de viață pe care oamenii îl descriu ca fiind „Pura Vida”, a declarat Soler, potrivit sursei citate.

