Negocieri cruciale între SUA și Iran în Elveția. Teheranul pune condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Statele Unite ale Americii și Iranul au început, duminică, negocierile cu medierea Qatarului, privind încetarea focului în Liban și situația activelor iraniene înghețate, potrivit Agerpres, care citează AFP și DPA. Discuțiile au loc în stațiunea Burgenstock din Elveția. În cadrul negocierilor, Iranul ar condiționa redeschiderea Strâmtorii Ormuz de respectarea armistițiului din Liban, susține o sursă apropiată echipei de negociere, potrivit News.ro, care citează Reuters și agenția iraniană Tasnim.

„O reuniune tripartită implicând Iranul, Statele Unite şi Qatarul pe subiectele încetării focului în Liban şi activelor iraniene blocate se desfăşoară în prezent la locul negocierilor”, la un hotel de lux din centrul Elveţiei, la câteva zile după încheierea unui protocol de acord iraniano-american, a relatat televiziunea iraniană, potrivit Agerpres.

Delegaţia americană este condusă de vicepreşedintele JD Vance.

În cadrul discuțiilor, Teheranul ar fi impus mai multe condiții pentru reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. Potrivit unei surse apropiate echipei de negociere, citată de agenţia iraniană de presă Tasnim, printre acestea se numără menținerea încetării focului dintre Israel și Hezbollah, precum și acordarea de derogări pentru exportul și comercializarea petrolului iranian.

În acest context, Iranul ar lega redeschiderea strâmtorii atât de evoluțiile de securitate din Liban, cât și de aspectele economice ale acordului negociat recent cu Statele Unite.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Orice blocare prelungită a traficului prin această zonă poate afecta aprovizionarea pieţelor internaţionale şi poate exercita presiuni asupra preţurilor energiei.

Până în prezent nu au existat comentarii oficiale din partea autorităţilor americane cu privire la declaraţiile publicate de Tasnim. De asemenea, nu este clar dacă poziţia prezentată de sursa citată reflectă poziţia oficială finală a guvernului iranian.

Anunţul vine într-un moment în care armistiţiul din Liban este deja pus la încercare de noi schimburi de focuri şi atacuri aeriene, iar negocierile privind aplicarea acordului americano-iranian continuă.

Ce cuprinde memorandumul de înțelegere SUA-Iran

Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din războiul actual, declară, la semnarea acestui Memorandum de Înțelegere, încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează că de acum înainte nu vor lansa nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și se vor abține de la amenințarea sau utilizarea forței una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile acestui articol și ale articolelor rămase. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să își respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit prin consimțământ reciproc. Imediat după semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere, Statele Unite ridică blocada navală și previn orice interferență sau obstrucție împotriva Republicii Islamice Iran și restabilesc traficul la capacitate maximă în termen de maximum 30 de zile; traficul navelor va fi proporțional cu volumul traficului din perioada antebelică din partea Republicii Islamice Iran. Statele Unite se angajează, de asemenea, să își retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la acordul final. La semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a se asigura că deplasarea navelor comerciale din Golful Persic către Marea Oman și invers este reluată în termen de 30 de zile la volumul de dinainte de război, ținând cont de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și neutralizării minelor de către Iran. Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să creeze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de implementare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile. Statele Unite se angajează să pună capăt, conform unui calendar care va fi convenit ca parte a acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni cu care se confruntă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare. Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialelor îmbogățite și soarta tuturor celorlalte probleme legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma prevederile prezentului articol. Republica Islamică Iran și Statele Unite sunt de acord că, în așteptarea unui acord final, vor menține status quo-ul: Iranul va menține status quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni Iranului și nici nu își vor consolida forțele în regiune. Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivate ale acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv cele bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea. Statele Unite se angajează ca, având în vedere progresul negocierilor în vederea unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie eliberate și puse pe deplin la dispoziție. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată finală către beneficiar stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi pe deplin disponibile pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate permisele și licențele necesare pe această bază. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism pentru a supraveghea implementarea cu succes a Acordului Final și angajamentul viitor față de acesta. În urma semnării prezentului Memorandum de Înțelegere și la primirea asigurărilor privind începerea implementării articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul Memorandum de Înțelegere și continuarea implementării acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor intra în negocieri pentru un Acord Final exclusiv în ceea ce privește articolele rămase. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Editor : A.P.