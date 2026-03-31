„Nicio țară nu va fi imună”. Economia globală e aruncată în haos, după o lună de război în Iran

Războiul declanșat SUA și Israel împotriva Iranului durează deja de o lună. În 30 de zile, războiul, care nu dă semne că s-ar opri, a dat peste cap economia globală. Totul, de la prețurile petrolului la inflație și la zborurile cu avionul, afectează consumatorii de pretutindeni, relatează Business Insider.

Pe măsură ce prețul barilului de petrol se stabilizează la peste 100 de dolari, față de 70 de dolari înainte de război, prețurile la benzină din SUA se apropie de 4 dolari pe galon, cel mai ridicat nivel de când Rusia a invadat Ucraina în 2022. Iar în cealaltă parte a lumii, consumatorii din țări precum Filipine și India așteaptă ore întregi la coadă pentru combustibil, deoarece guvernele raționalizează rezervele în scădere. Și în Europa se înregistrează creșteri uriașe la carburanți – în România, motorina a depășit încă de săptămâna trecută 10 lei pe litru.

„Nicio țară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă lucrurile vor continua să meargă în această direcție”, a spus Fatih Birol, șeful Agenției Internaționale pentru Energie.

Acest șoc al ofertei de energie amenință să crească inflația, ceea ce ar putea însemna rate ale dobânzii mai mari, care pot duce la o recesiune. Este un echilibru delicat, dificil de calibrat în incertitudinea războiului. Unii economiști avertizează asupra unei stagflații în stilul anilor 1970, o furtună perfectă de prețuri ridicate, economie stagnantă și creștere a șomajului.

Războiul afectează, de asemenea, lanțurile de aprovizionare cu mărfuri precum heliul, o componentă critică în cipurile semiconductoare care alimentează revoluția inteligenței artificiale, și îngrășămintele, ceea ce ar putea duce, în timp, la creșterea prețurilor la alimente.

Președintele american Donald Trump spune că războiul împotriva Iranului are scopul de a atenua ceea ce el a numit „amenințarea iminentă” reprezentată de rachetele sale balistice, presupusul program de arme nucleare și de aliații săi din Orientul Mijlociu, cum ar fi Hezbollah în Liban și Houthi în Yemen.

Cu toate acestea, Iranul a dat dovadă de rezistență. Durata războiului va depinde probabil de cât timp va putea rezista lumea la impactul economic.

Șocul prețului petrolului

Prețurile globale ale petrolului au crescut vertiginos de la începutul conflictului militar, la sfârșitul lunii februarie, în principal din cauza închiderii aproape totale a Strâmtorii Ormuz. Aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate trece prin canalul de pe coasta Iranului.

Alte centre petroliere importante din Orientul Mijlociu au suferit, de asemenea, daune, inclusiv portul Fujairah din Emiratele Arabe Unite, ceea ce a dus la creșterea prețurilor petrolului la peste 100 de dolari pe baril. Când piețele s-au închis vineri, petrolul Brent se afla la 112,57 dolari, în timp ce West Texas Intermediate a ajuns la 99,64 dolari.

Pentru un om obișnuit, consecințele înseamnă două lucruri: cheltuieli mai mari la pompă și creșterea facturilor la energie.

Unele țări încearcă să atenueze șocul prețurilor prin raționalizare. Printre acestea se numără Filipinele, unde oficialii au implementat o săptămână de lucru temporară de patru zile pentru angajații federali și au îndemnat companiile să economisească energie. Pakistanul a implementat, de asemenea, o săptămână de lucru mai scurtă, a închis școlile timp de două săptămâni și i-a obligat pe angajații din sectorul public să lucreze de acasă pentru a raționaliza petrolul.

Luna aceasta, Agenția Internațională pentru Energie a eliberat 400 de milioane de barili de petrol din rezerve pentru a atenua volatilitatea economică globală. Agenția a declarat că acest război creează „cel mai mare blocaj din istoria pieței globale a petrolului”.

Piețele financiare

Trump are un talent deosebit pentru cuvinte și l-a folosit strategic pentru a influența piețele. Dar traderii de acțiuni au părut să se trezească la realitate săptămâna aceasta, deoarece mai multe burse au intrat în teritoriul corecțiilor.

Doi indici majori - Dow Jones și Nasdaq 100 - sunt acum la jumătatea drumului către o piață descendentă. Nasdaq 100, compus în mare parte din companii americane de tehnologie și deja afectat de incertitudinea privind impactul inteligenței artificiale asupra companiilor de software, a intrat în zona unei corecții la închiderea sesiunii de tranzacționare de vineri.

Între timp, indicele S&P 500, mai larg, a înregistrat a cincea săptămână de pierderi, până la sfârșitul zilei de vineri ajungând la o corecție după un vârf din ianuarie de aproape 6.980.

BCA Research, un furnizor independent de date globale despre investiții, a declarat că, dacă pierderile vor continua în acest ritm, ar fi o „motivație” puternică pentru Trump să-și regândească strategia de război.

Spectrul stagflației

Inflația este rea. La fel și recesiunea. Stagflația înseamnă și una, și alta în același timp.

Torsten Sløk, economist șef la Apollo Global Management, a petrecut o mare parte din 2025 avertizând cu privire la posibilitatea stagflației - confluența gravă a inflației ridicate și a creșterii economice lente - determinată de politicile tarifare intermitente ale lui Trump. În ianuarie, Sløk și-a schimbat părerea, devenind optimist că economia se îmbunătățește.

O lună mai târziu, Trump a bombardat Iranul, surprinzând lumea și punând din nou pe masă stagflația, determinată de data aceasta de riscul ca creșterea prețului petrolului să declanșeze inflație. Ultima dată când stagflația a prins amploare, în anii 1970, aceasta a fost determinată tot de prețul petrolului. A devastat economia SUA, a scăzut nivelul de trai și a declanșat o presiune financiară intensă asupra consumatorilor.

Stagflația este adesea considerată cel mai rău scenariu pentru economie, deoarece este dificil de rezolvat. Rezerva Federală a SUA ar fi limitată în capacitatea sa de a reduce ratele dobânzilor pentru a atenua o recesiune, deoarece ar risca să alimenteze și mai multă inflație.

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a ignorat amenințarea stagflației într-o conferință de presă la începutul acestei luni. Powell a declarat că climatul economic actual este dificil, dar nu este comparabil cu cel din anii 1970.

Iar acest lucru nu este valabil doar pentru SUA. Stagflația este un risc pentru majoritatea celorlalte țări.

Traficul aerian

Industria aeriană a resimțit imediat efectele războiului.

Închiderea spațiului aerian din regiune a forțat companiile aeriene să redirecționeze sau să anuleze zborurile, lăsând turiștii izolați. Aeroportul Internațional Dubai a reluat treptat operațiunile pentru unele zboruri, dar multe aeroporturi au fie operațiuni limitate, fie au suspendat zborurile.

Multe ambasade americane din Orientul Mijlociu sunt, de asemenea, închise, lăsând mulți călători fără o cale clară de întoarcere. Deși Emiratele Arabe Unite au declarat că vor suporta „toate costurile de găzduire și cazare pentru pasagerii afectați și blocați”, unii turiști au acumulat costuri suplimentare de mii de dolari în timp ce așteaptă să rezerve un bilet spre casă.

De asemenea prețurile combustibilului pentru avioane cresc vertiginos, ceea ce face ca biletele de avion să fie mai scumpe. Combustibilul pentru avioane a ajuns la o medie de 197 de dolari pe baril pe 20 martie, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian. Prețul era de 99 de dolari la sfârșitul lunii februarie. Unele companii aeriene - precum Qantas și Air India - majorează prețurile biletelor și transferă costurile asupra consumatorilor.

De la AI la alimente

Despre petrol se vorbește cel mai mult, dar există însă și alte mărfuri care se confruntă, de asemenea, cu perturbări ale lanțului de aprovizionare. Și aceste mărfuri vor afecta totul, de la revoluția inteligenței artificiale până la prețurile alimentelor.

Sulful, de exemplu, este un produs secundar al procesării petrolului și gazelor. Este reciclat pentru a ajuta la extragerea metalelor precum cuprul și litiul. Aceste metale sunt la mare căutare, deoarece companiile de inteligență artificială se grăbesc să construiască centre de date pentru a alimenta produsele lor. De asemenea, sunt utilizate în producția de mașini electrice.

Sulful este, de asemenea, esențial pentru producerea de uree, un îngrășământ utilizat pe scară largă. O treime din aprovizionarea globală cu îngrășăminte trece, de asemenea, prin Strâmtoarea Ormuz.

Dacă nu pot face rost de îngrășăminte, fermierii vor fi obligați să raționalizeze utilizarea acestora, ceea ce va duce la randamente mai mici ale culturilor și, în cele din urmă, la prețuri mai mari la alimente, lovind consumatorul mediu acolo unde îl doare cel mai mult.

Războiul împotriva Iranului afectează, de asemenea, aprovizionarea cu heliu. Qatar furnizează aproape o treime din heliul mondial, un produs secundar al producției de gaze naturale lichide, esențial pentru fabricarea semiconductorilor. Aceasta este o altă lovitură dată inteligenței artificiale, una dintre industriile cheie aflate în dezvoltare.

Editor : Monica Bonea