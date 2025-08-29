Live TV

Noi imagini cu momentul atacului rusesc din Delta Dunării asupra navei ucrainene „Simferopol”

Noi imagini publicate de Moscova arată momentul atacului în care o ambarcațiune fără pilot a Rusiei lovește o navă ucraineană de recunoaștere în Delta Dunării, aproape de granița cu România. 

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, căpitanul de rangul trei Dmytro Pletenchuk, a declarat pe 28 august că forțele ruse au lovit nava de recunoaștere a Marinei ucrainene „Simferopol”, conducând la moartea unui membru al echipajului și rănirea altora, iar mai mulți membri ai echipajului sunt dați dispăruți. 

Ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele ruse au lovit nava cu o ambarcațiune de suprafață fără pilot în apropiere de gurile Dunării. 

Imaginile geolocalizate și publicate pe 28 august indică faptul că forțele ruse au lovit nava „Simferopol” în timp ce aceasta se afla pe Dunăre, la aproximativ 25 km de gura Dunării, la est de Izmail, regiunea Odesa. 

Un blogger militar afiliat Kremlinului a afirmat că atacul împotriva navei „Simferopol” este cel mai adânc atac pe care forțele ruse l-au efectuat împotriva unei ținte de-a lungul Dunării. 

Forțele ruse au folosit o dronă marină - o barcă rapidă fără pilot, o premieră pentru ruși. Totodată, o altă filmare de la nivelul apei și de sus ar arăta momentul atacului. Forma și designul punții corespund cu imaginile de arhivă ale ambarcațiunii de recunoaștere ucrainene „Simferopol”.  

Fără să numească nava, marina ucraineană confirmă atacul și spune că s-a soldat cu un mort și mai mulți răniți și dispăruți. Cei mai mulți membri ai echipajului sunt în siguranță. Moscova susține că a scufundat-o, Kievul anunță că lucrează la îndepărtarea efectelor acestui atac. 

