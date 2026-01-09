Live TV

„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume

maga hat
Donald Trump, semnând un ordin executiv. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa „moralitate” poate constitui o limită în gestionarea politicii externe a Statelor Unite, miliardarul adăugând că „nu are nevoie” de dreptul internaţional, relatează AFP. Aceste declaraţii, extrase dintr-un interviu amplu acordat The New York Times, vin la mai puţin de o săptămână după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane şi în contextul în care europenii sunt îngrijoraţi de preluarea controlului asupra Groenlandei de către Statele Unite, scrie News.ro.

Întrebat miercuri seara dacă vede vreo limită pentru acţiunile sale în străinătate, Donald Trump a răspuns: „Da, există un lucru. Propria mea moralitate. Propria mea minte. Este singurul lucru care mă poate opri”.

„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, a declarat el miercuri seara pentru New York Times. „Nu vreau să fac rău nimănui”, a asigurat preşedintele american.

Întrebat dacă el crede că Statele Unite trebuie să respecte dreptul internaţional, a răspuns că „da”, dar a adăugat:  „Depinde de definiţia ta pentru dreptul internaţional”.

Washingtonul nu este membru al Curţii Penale Internaţionale (CPI), care judecă criminalii de război, şi a criticat adesea deciziile Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ), cea mai înaltă instanţă a ONU. Donald Trump a fost urmărit de justiţia din propria ţară: a fost pus sub acuzare de două ori în faţa Congresului în timpul primului său mandat, apoi condamnat penal pentru plăţi ascunse către actriţa de filme X Stormy Daniels şi s-a confruntat cu urmăriri penale federale pentru încercări ilegale de a inversa rezultatele alegerilor din 2020, înainte ca revenirea sa la putere să determine abandonarea dosarelor.

Şi, deşi Donald Trump s-a autoproclamat „preşedinte al păcii”, el a declanşat atacuri aeriene împotriva Iranului şi Nigeriei, înainte de intervenţia sa în Venezuela, care a uimit întreaga lume.

În ceea ce priveşte Groenlanda, preferă să păstreze integritatea NATO sau să preia controlul asupra teritoriului autonom danez? a mai fost întrebat Donald Trump.  „Ar putea fi o opţiune”, a declarat el pentru New York Times.

Consilierul său apropiat, Stephen Miller, a declarat luni că, deşi „putem vorbi cât vrem despre subtilităţile relaţiilor internaţionale”, „trăim într-o lume (...) care este guvernată de putere, de forţă”.

Editor : M.C

