Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect

doctorița Simona Boila
Doctorița româncă din Franța, în vârstă de 56 de ani, care a fost găsită carbonizată pe 30 octombrie, a fost un medic cardiolog foarte apreciat în Franța. Poliția îl caută în continuare pe fiul femeii, în vârstă de 22 de ani, pe care îl suspectează de crimă, potrivit presei franceze. 

Născută în 1969 în Cluj-Napoca, Simona Boila s-a mutat în Franța la sfârșitul anilor 2000 împreună cu fiul său, Andrei, născut în 2003, după ce s-a separat de soțul decedat.

Absolventă a facultății de medicină din România, Boila s-a specializat în cardiologie și boli vasculare. A lucrat la Noul Spital Civil din Strasbourg și la centrul de reabilitare Schirmeck, unde a fost apreciată ca fiind „o femeie respectată, deschisă și foarte amabilă”, potrivit lui Maurice Guidat, fost director al centrului.

În 2012, s-a mutat la Molsheim pentru a-și deschide propria clinică împreună cu Dr. Jean-Paul Heimburger, iar mai târziu, cu Dr. Bogdan Rădulescu. Colegii au descris-o ca fiind „o femeie cu adevărat modestă, curajoasă și foarte competentă, blândă, dar riguroasă, cu un mare respect pentru etica profesională”.

De asemenea, prietenii au descris-o ca pe o persoană „foarte discretă, retrasă, care nu se deschidea niciodată”. „Era generoasă și un foarte bun ascultător, dar nu se putea deschide complet. Parcă trăia o suferință interioară profundă”, au declarat cunoscuți, potrivit sursei citate. 

„Am cunoscut-o atât ca primar, cât și ca pacient. Era o femeie extrem de plăcută și grijulie, care avea mare atenție pentru pacienții săi. Tragedia ei va lăsa un gol în orașul nostru”, a declarat, luni, primarul din Molsheim, Laurent Furst.

Simona Boila a fost găsită carbonizată în orașul Molsheim din Alsacia, pe 30 octombrie. Fiul femeii, în vârstă de 22 de ani, este suspectat de crimă și este căutat de poliție. 

