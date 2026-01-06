Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea lansa a doua operațiune militară

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de Stat, Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth, şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, „cooperează cu SUA”, informează EFE, preluată de Agerpres. Într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump l-a inclus şi pe vicepreşedintele său, JD Vance, în echipa responsabilă de Venezuela, deşi Vance a rămas în umbră de la desfăşurarea masivă de operaţiuni militare şi speciale de sâmbătă la Caracas pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale, Cilia Flores.

Președintele Donald Trump a declarat pentru NBC News că ar putea lansa o a doua operațiune militară în Venezuela dacă președintele interimar al acestei țări încetează să coopereze cu Statele Unite.

Delcy Rodríguez a depus jurământul ca nou președinte al țării la Caracas. Capitala rămâne tensionată, în videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare putându-se vedea și auzi focuri de armă. Potrivit oficialilor americani, SUA nu au fost implicate în aceste incidente, scrie NBC News..

„Un grup format din toți”

Întrebat cine din acest grup va fi principalul responsabil pentru luarea deciziilor cu privire la Venezuela, Trump a declarat pur şi simplu că el va avea ultimul cuvânt. „Este un grup format din toţi. Toţi sunt experţi în domenii diferite”, a explicat preşedintele în interviul telefonic.



The Washington Post a relatat duminică seară că la Casa Albă este avut în vedere Miller, arhitectul politicii antiimigraţie a administraţiei Trump, pentru un „rol mai important” în gestionarea Venezuelei.



Rubio a explicat în weekend că oficialii americani care conduc tranziţia în Venezuela vor face acest lucru dintr-o perspectivă „de politici” şi că va fi un „efort al întregului aparat de securitate naţională”.

SUA vor guverna Venezuela

Sâmbătă, Trump a declarat că SUA vor guverna Venezuela, iar luni a afirmat că SUA „sunt la conducerea” ţării sud-americane, avertizând-o în acelaşi timp pe Rodriguez, care, din vicepreşedintă a lui Maduro a devenit preşedintă interimară a naţiunii latino-americane, că se va confrunta cu un viitor mai rău chiar decât cel al lui Maduro dacă nu „face ceea ce trebuie”.



În interviul de luni acordat NBC News, Trump, care a negat că lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado este un interlocutor valid pentru a conduce ţara după căderea lui Maduro, şi-a exprimat satisfacţia faţă de atitudinea lui Delcy Rodriguez în aceste prime zile ca lider al guvernului chavist.



„Am sentimentul că ea cooperează. Au nevoie de ajutor. Şi am sentimentul că Rodriguez îşi iubeşte ţara şi îşi doreşte ca ţara sa să supravieţuiască”, a spus Trump.



Preşedintele american a adăugat că nu a existat niciun contact între Washington şi Rodriguez înainte de operaţiunea militară care s-a soldat cu capturarea lui Maduro şi a Ciliei Flores.

SUA vor acces deplin la petrolul venezuelean, alte resurse și infrastructură

Preşedintele SUA i-a mai cerut lui Rodriguez să-i acorde acces deplin la petrolul venezuelean şi la alte resurse şi infrastructură, insistând că SUA nu se află în război cu Venezuela.



„Nu suntem în război cu Venezuela. Suntem în război cu oamenii care vând droguri; suntem în război cu oamenii care îşi golesc închisorile în ţara noastră şi îşi trimit dependenţii de droguri şi îşi golesc spitalele de boli mintale în ţara noastră”, a afirmat el.



Trump a afirmat că capturarea lui Nicolas Maduro şi a partenerei sale este un „moment extraordinar în istorie” şi o evoluţie pozitivă pentru întreaga emisferă vestică şi pentru continentul american.



El a insistat că principalul beneficiu al plecării lui Maduro va fi scăderea preţurilor la petrol pentru americani.

Este nevoie de investiții majore

Trump a spus că se aşteaptă ca companiile petroliere americane să înceapă operaţiunile în Venezuela în mai puţin de 18 luni şi că acest lucru va include şi investiţii în infrastructură.



„Cred că putem face asta în mai puţin timp, dar va necesita mulţi bani”, a declarat preşedintele SUA.



„Va trebui să cheltuim o sumă enormă de bani, iar companiile petroliere îi vor cheltui, iar apoi le vom rambursa (investiţia) sau prin încasări”, a explicat Trump.



Totuşi, în pofida declaraţiilor preşedintelui american, mai multe surse citate de presa americană au indicat că industria petrolieră americană nu are nicio dorinţă de a se întoarce în Venezuela cu investiţii mari, după decenii de absenţă din cauza instabilităţii, naţionalizărilor şi lipsei de securitate juridică.

