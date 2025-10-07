O politiciană din Germania, abia aleasă primar, a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare gravă

Un atac armat a avut loc în Herdecke, un oraș din vestul Germaniei. Primărița aleasă luna trecută, Iris Stalzer, a fost înjunghiată de mai multe ori în fața locuinței sale. Un adolescent a fost reținut, iar poliția e în alertă, pentru că nu e clar dacă au fost unul sau mai mulți atacatori.

„Ne temem pentru viaţa” social-democratei Iris Stalzer, a declarat cancelarul german Friedrich Merz pe platforma X, în timp ce mai multe instituţii media spun că femeia a fost grav rănită după ce a fost atacată în faţa casei sale din Herdecke, lângă Dortmund.

Stalzer a fost găsită cu multiple răni înjunghiate, iar viaţa ei este în pericol, a declarat pentru Reuters o sursă din domeniul securităţii.

Ziarul Bild a relatat că Iris Stalzer, care urma să preia mandatul în noiembrie, a fost găsită de fiul ei.

În vârstă de 57 de ani şi mamă a doi adolescenţi, Stalzer este avocată specializată în dreptul muncii şi a lucrat mulţi ani în politica locală din Herdecke, un oraş vechi cu aproximativ 20.000 de locuitori.

„Am primit veşti despre o faptă teribilă în Herdecke. Trebuie investigată rapid. Ne temem pentru viaţa primarului desemnat şi sperăm să se recupereze complet”, a scris Merz pe reţelele sociale.

Atacul vine după o campanie la nivel regional despre care politicienii din Renania de Nord-Westfalia, cel mai mare stat german, au spus că a fost caracterizată de un ton violent şi dur.

Motivul nu este clar, dar cazul readuce în memorie asasinarea în 2019 a preşedintelui conservator al administraţiei locale, Walter Luebcke, un susţinător al politicii pentru refugiaţi a cancelarului de atunci, Angela Merkel, care a fost împuşcat mortal de un activist de extremă dreapta în timp ce fuma o ţigară, târziu în noapte, pe terasa casei sale.

