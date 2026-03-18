Afacerist rus apropiat de Putin, în centrul unei anchete privind eludarea sancțiunilor UE. Trei persoane arestate în Mallorca

O mașină a Poliției Naționale spaniole în Mallorca. Foto: Profimedia

Poliţia spaniolă a arestat trei persoane în Mallorca, suspectate că au ajutat un afacerist rus apropiat de Vladimir Putin să evite sancţiunile impuse de Uniunea Europeană după invazia Ucrainei. Potrivit autorităţilor, suspecţii ar fi acţionat ca interpuşi pentru a gestiona proprietăţi de lux, conturi bancare şi vehicule, în încercarea de a ascunde activele şi de a împiedica confiscarea acestora, potrivit AFP și Agerpres.

Cei trei suspecţi, un bărbat şi două femei, au acţionat drept interpuşi pentru a gestiona proprietăţi de lux, conturi bancare şi vehicule, cu scopul de a împiedica confiscarea acestora, a indicat Poliţia Naţională spaniolă.

Autorităţile nu au dezvăluit identitatea cetăţeanului rus, însă presa spaniolă l-a identificat ca fiind Nikolai Kolesov, un om de afaceri cu legături în sectorul militar şi considerat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Kolesov, care conduce o companie ce furnizează elicoptere armatei ruse, se numără printre persoanele sancţionate de UE pentru invazia Ucrainei din 2022.

Potrivit Fondului de luptă împotriva corupţiei (FBK), fondat de fostul lider al opoziţiei Aleksei Navalnîi, acesta deţine cinci vile de lux în Mallorca, parte din arhipelagul Baleare, în Marea Mediterană.

Poliţia a raportat confiscarea a peste 300.000 de euro în numerar, şase maşini de lux, dispozitive electronice şi documente, în timpul percheziţiilor efectuate în cele cinci vile.

Anunţul operaţiunii poliţieneşti a venit în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla în vizită la Madrid pentru a solicita sprijin diplomatic şi militar din partea aliaţilor săi occidentali.

