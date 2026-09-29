Opoziția de la Chișinău a inițiat procedura de suspendare a Maiei Sandu. Acuzațiile aduse președintei Republicii Moldova

Fracţiunile din opoziţia parlamentară de la Chişinău anunţă iniţierea procedurii de suspendare a preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzată de uzurparea puterii, de subminarea statului de drept, de arogări abuzive de atribuţii şi de imixtiuni în sistemul justiţiei. Reprezentanţi ai celor cinci fracţiuni din opoziţie au organizat o conferinţă în care anunţă înregistrarea proiectului cu „50 de pagini de învinuiri”.

Opoziţia constată „degradarea semnificativă a situaţiei generale în ţară pe plan social, economic, politic, inclusiv în comparaţie cu situaţia de la recunoaşterea caracterului captiv al statului prin hotărârea Parlamentului din 8 iunie 2019”, informează ziua.md, potrivit News.ro.



Iniţiativa a fost anunţată de reprezentanţi ai tuturor fracţiunilor din opoziţie: Ion Chicu, Gaik Vartanean (Blocul Alternativa), Diana Caraman (PCRM), Alexandru Berlinschi (Partidul Nostru), Pavel Voicu (PSRM) şi Valentina Meşină (Democraţia Acasă).

„Condamnăm modul de administrare a statului de către actuala guvernare prin încălcarea principiului separării puterii în stat şi prin arogarea abuzivă de către preşedintele a competenţelor celorlalte ramuri ale puterii de stat. Constatăm o situaţie extrem de gravă în domeniul justiţiei, al garantării şi protejării drepturilor omului. (…) Iniţiem procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui R. Moldova, Maia Sandu, care a comis în mod repetat fapte grave de încălcare a Constituţiei şi legilor ţării.

Este vorba de uzurparea puterii de stat prin subminarea statului de drept, a democraţiei şi a principiului separaţiei puterilor în stat, subminarea ramurii puterii legislative, manifestată prin încălcarea procedurii de desemnare a candidatului la funcţia de prim-ministru, subminarea ramurii puterii executive prin înaintarea ilegală a unor indicaţii Guvernului, subminarea ramurii puterii judecătoreşti prin exercitarea neconstituţională a atribuţiilor prezidenţiale, imixtiunea în activitatea organelor procuraturii şi subminarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii R. Moldova”, se arată în declaraţia opoziţiei parlamentare.

De asemenea, Maia Sandu este acuzată şi de încălcarea „obligaţiei de imparţialitate politică”.

„Este vorba de recrutarea personală a candidaţilor pentru lista personală a PAS, condiţionarea publică a fondurilor europene de votul la alegerile locale generale în favoarea PAS. Implicarea directă în campanii electorale parlamentare şi locale în susţinerea PAS.

Încălcarea drepturilor omului. Reţinem manifestările de segregare a societăţii pe criterii geopolitice şi politice, prin împărţirea cetăţenilor în cetăţeni buni, adică cei ce susţin PAS, şi duşmani ai statului sau agenţi străini. Relevăm abuzurile manifestate prin lipsirea arbitrară de cetăţenie a unor persoane care au obţinut inclusiv cetăţenia prin naştere, acţiuni ce sunt în contradicţie cu convenţiile internaţionale”, se mai arată în declaraţia opoziţiei.

Procedura de suspendare din funcţie a preşedintelui Republicii Moldova poate fi iniţiată de cel puţin o treime dintre deputaţi. Pentru aprobarea suspendării este necesar votul a două treimi din numărul parlamentarilor. Ulterior, Legislativul trebuie să organizeze un referendum privind demiterea şefului statului.

Editor : C.S.