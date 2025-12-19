Ceața dă peste cap traficul aerian la Iași: două zboruri au fost redirecționate către Bacău

Mai multe zboruri au fost afectate pe aeroportul din Iaşi, din cauza ceţii, două curse dinspre Basel şi Veneţia fiind redirecţionate către Bacău.

Zborul WizzAir de la Veneţia urma să ajungă la Iaşi la 18.40, însă aeronava a ratat aterizarea pe aeroportul ieşean din cauza ceţii, scrie News.ro. Avionul s-a rotit timp de peste o oră la nord de municipiul Iaşi, după care a fost redirecţionat către aeroportul Bacău. Aeronava a aterizat la Bacău la ora 20.00.

Cursa Basel-Iaşi, programată să aterizeze la Iaşi la 19.05, a fost, de asemenea, redirecţionată către Bacău.

Şi aalte zboruri ar putea fi afectate, vineri seară, inclusiv două curse de la Otopeni către Iaşi. De asemenea, de la Iaşi ar trebui să plece două curse WizzAir către Bologna şi Copenhaga.

Potrivit ANM, judeţul Iaşi se află sub cod galben de ceaţă, de la ora 19.00 până la ora 23.00, vizibilitatea coborând izolat sub 50 de metri.

Editor : Ana Petrescu