Live TV

Papa Leon al XIV-lea face prima vizită în străinătate. Va fi primit la Ankara de Erdogan

Data publicării:
profimedia-1029944870
Papa Leon. Foto. Profimedia

Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, într-un context regional tensionat.

Pentru prima călătorie internaţională a pontificatului său, care îl va duce apoi în Liban, primul papă american din istorie, aşteptat la ora 12:30 (09:30 GMT) la Ankara, va ţine un discurs în faţa autorităţilor, a societăţii civile şi a corpului diplomatic, înainte de a se îndrepta spre Istanbul la începutul serii, relatează News.ro.

În plină negociere pentru a pune capăt războiului din Ucraina, primii paşi ai lui Leon XIV în străinătate vor fi urmăriţi de mass-media din întreaga lume. Peste 80 de jurnalişti care îl însoţesc la bordul avionului papal.

De la alegerea sa în luna mai, episcopul Romei a dat dovadă de deschidere în relaţia cu mass-media, răspunzând săptămânal presei. Ca semn al dorinţei sale de a ajunge la un public larg, el va ţine toate discursurile în engleză, limba sa maternă, preferată în locul italianei utilizate de obicei.

Primul său discurs ar trebui să abordeze dialogul cu Islamul, într-o ţară în care creştinii sunt o minoritate extrem de mică, reprezentând doar 0,1% din cei 86 de milioane de locuitori, majoritatea fiind musulmani sunniţi.

La porţile unui Orient Mijlociu traversat de conflicte, papa - care, încă de la alegerea sa în luna mai, a făcut apel la o pace „dezarmată şi dezarmantă” - ar trebui să abordeze conflictele şi crizele care tulbură regiunea.

Între coloanele monumentale ale palatului prezidenţial din Ankara, el va trebui să dea dovadă de tact dacă va aborda subiectul sensibil al drepturilor omului şi cel al valurilor masive de arestări ale opozanţilor şi ale tuturor vocilor disidente din Turcia. Sau cel al locului rezervat non-musulmanilor, în timp ce creştinii din ţară se luptă în continuare cu inegalităţile şi sentimentul de excluziune.

În ciuda ascensiunii naţionalismului religios în ţară şi a politizării simbolurilor precum bazilica Sfânta Sofia din Istanbul, transformată în moschee în 2020, Vaticanul încearcă să menţină un dialog cu Ankara, considerată un actor cheie pentru pacea în regiune.

Sfântul Scaun recunoaşte, de asemenea, eforturile depuse de Turcia pentru a primi pe teritoriul său peste 2,5 milioane de refugiaţi, în marea majoritate sirieni, potrivit autorităţilor.

Liderul celor 1,4 miliarde de catolici a urmat exemplul predecesorului său, Francisc, criticând recent tratamentul „extrem de lipsit de respect” aplicat migranţilor de administraţia americană a lui Donald Trump.

În capitala Turciei, Leon al XIV-lea se va reculege, de asemenea, la începutul după-amiezii, la mausoleul dedicat lui Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), fondatorul Turciei moderne, un sanctuar naţional simbol al Republicii laice, ridicat pe dealul Anittepe.

După această zi cu tentă politică, vizita va avea vineri un caracter mai religios: celebrarea la Iznik, fosta Niceea, a 1.700 de ani de la primul conciliu ecumenic care a reunit în anul 325 aproximativ 300 de episcopi ai Imperiului Roman, un moment considerat fondator pentru creştinism.

Invitat de patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I, personalitate importantă şi interlocutor privilegiat al Vaticanului în rândul ortodocşilor divizaţi, Leon va participa pe malul lacului Iznik la o rugăciune ecumenică la care iniţial urma să participe şi papa Francisc, decedat în aprilie.

„Bartolomeu şi cu mine ne-am întâlnit deja de mai multe ori şi cred că aceasta va fi o ocazie excepţională de a promova unitatea între toţi creştinii”, a declarat Leon al XIV-lea marţi jurnaliştilor.

Catolicii şi ortodocşii sunt divizaţi de la marea schismă din 1054: primii recunosc autoritatea universală a papei ca şef al Bisericii, în timp ce ceilalţi sunt organizaţi în biserici autocefale.

Lumea ortodoxă pare astăzi mai fragmentată ca niciodată, războiul din Ucraina accelerând ruptura dintre patriarhiatele Moscovei şi Constantinopolului.

După Paul al VI-lea (1967), Ioan Paul al II-lea (1979), Benedict al XVI-lea (2006) şi Francisc (2014), Leon este al cincilea papă care vizitează Turcia.

De duminică până marţi, el îşi va continua călătoria cu o vizită în Liban, ţară afectată de o criză economică şi politică devastatoare din 2019 şi bombardată în mod regulat de Israel în ultimele zile, în ciuda unui armistiţiu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Digi Sport
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
erdogan
Un jurnalist turc a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru că l-a „amenințat” pe Erdogan
Pope Leo XIV celebrates a Holy Mass with the cardinals in the Sistine Chapel at the Vatican on May 9, 2025 at the conclusion of the Conclave. The morning after being elected the 267th Pope, Pope Leo XIV celebrates his first Mass as Pope. Photo by Vatican
Vaticanul reafirmă monogamia: un singur soț pentru toată viața. Noul decret a fost aprobat de Papa Leon al XIV-lea
Pope XIV Billboards Ahead Lebanon Visit - Beirut
Papa Leon va merge în Turcia și în Liban cu un mesaj de pace, în prima sa călătorie în străinătate
erdogan
Preşedintele Turciei va discuta luni cu Vladimir Putin despre planul de pace din Ucraina
ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Recomandările redacţiei
angajati stat in ploaie
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii...
port de mărfuri pentru export în China
„Nu producem prost, vindem prost”. România pierde 28% din potențialul...
Screenshot 2025-11-26 at 22.19.49
Focuri de armă la Washington: Doi militari de la Gărzile Naționale au...
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiu uriaș la un complex de blocuri din Hong Kong: 44 de morți și...
Ultimele știri
Trump, atacat de republicani în Congres pentru planul său de pace: „E clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Ar trebui concediat”
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Ce se poate întâmpla în Ucraina dacă SUA își retrag sprijinul? Cinci motive pentru care Kievul ar putea continua să lupte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Fanatik.ro
Un jucător de bază de la Steaua Roșie Belgrad, în probe la o fostă campioană a României. Detalii de culise...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Primăria de sector cu cele mai mari datorii. Ce dobânzi și comisioane plătește fiecare instituție
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Cât se plătește o oră de muncă suplimentară în 2025
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
Olandezii s-au convins de Dennis Man, după 88 de minute pe teren cu Liverpool
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...