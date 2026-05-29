Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil, însă președintele Nawrocki a anunțat că nu o va promulga

Protest Against Polish Government'S Refusal To Recognize Same-Sex Marriage, Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland - 25 Apr 2026
Un steag curcubeu flutură la un protest LGBTQ+ din Varșovia împotriva refuzului Poloniei de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex. Foto: Profimedia Images
Parlamentul de la Varșovia a adoptat vineri o lege care permite înregistrarea parteneriatelor civile, însă președintele conservator al Poloniei Karol Nawrocki a anunțat că nu o va promulga.

Legea face parte din pachetul de reforme promise de coaliția de centru-stânga a premierului Donald Tusk la preluarea mandatului, transmite dpa preluată de Agerpres.

Conform actului normativ, doi adulți pot încheia un parteneriat în fața unui avocat, iar după înregistrarea la un oficiu de stare civilă pot stabili ce aranjamente doresc privind proprietățile lor, precum și obligații de întreținere. Ei au dreptul să locuiască împreună, să acceseze informațiile medicale ale partenerului și să acționeze ca reprezentant legal al acestuia.

Legislația poloneză definește în continuare căsătoria drept uniunea dintre un bărbat și o femeie.

Ministrul de Interne a informat însă recent oficiile de stare civilă că au obligația de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, conform unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Și parteneriatele civile ar urma să se aplice inclusiv pentru cuplurile de același sex.

Partidul conservator de dreapta Lege și Justiție (PiS), principala formațiune de opoziție din Polonia, s-a opus ferm acestor măsuri.

Nawrocki provine din tabăra politică a PiS, iar după votul parlamentului el a declarat că nu va promulga nicio lege care creează o alternativă la căsătorie.

„Sunt garantul Constituției. Constituția prevede explicit că o căsătorie este uniunea dintre un bărbat și o femeie”, a spus el.

