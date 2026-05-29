Live TV

Președintele Letoniei, mesaj pentru România după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați

Data publicării:
Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics
Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics. Foto: Reuters

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a reacționat vineri după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a condamnat atacul rusesc. El a transmis solidaritatea Letoniei cu România.

„Letonia condamnă atacul cu dronă rusească asupra unui bloc de apartamente din Galați, România, soldat cu rănirea a două persoane. Urez însănătoșire rapidă celor răniți.

Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru, România, și este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, a scris Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei, vineri dimineață, într-un mesaj pe rețelele sociale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O dronă rusească s-a prăbuşit, vineri dimineața, pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

Înainte de impact a fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi, iar două aeronave F-16 au decolat de la Feteşti. „Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
sgtgbsrgtbrs
4
Alertă majoră: O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi. Două persoane au fost rănite...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
5
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drone rusești Geran
Ce tip de dronă era cea căzută pe blocul din Galați. Anunțul MApN
Mark Rutte.
NATO îşi extinde prezenţa militară la graniţa cu Rusia. Germania şi Olanda anunţă un nou comandament în statele baltice
alexandru nazare
Nazare: „România are nevoie de experiența și capitalul diasporei. Lansăm un program de 100 de milioane de euro pentru investiții”
emisii de gaze cu efect de seră risipite în atomosferă de o centrală de gaze naturale
România și alte cinci state UE cer înghețarea certificatelor gratuite de CO2. Companiile se tem de relocări în afara UE
Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor.
„România a devenit o parte din mine”. Mesajul ambasadorului Israelului despre țara în care s-au născut părinții săi
Recomandările redacţiei
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10...
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
Raed Arafat, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați: „Populația...
drapel nato langa ale aliatilor
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10...
Oana Țoiu
Oana Țoiu, despre drona care a lovit un bloc din Galați: Incidentul...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen condamnă incidentul cu dronă de la Galați: „Războiul de agresiune al Rusiei a depășit încă o limită”
Ministru francez: „Incidentul din România demonstrează că există o amenințare rusă la adresa securității europene”
Bolojan, după incidentul de la Galați: „Situația este inacceptabilă. România trebuie să-și consolideze apărarea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Fanatik.ro
Se naşte o nouă forţă în fotbalul românesc?! Echipa susţinută de 7000 de fani la fiecare meci a promovat în...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Dronă prăbușită pe un bloc din Galați. Încărcătura a explodat, iar zeci de oameni au fost evacuați. Video cu...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Ce este drona Geran-2 și de ce este dificil de interceptat? Acţionează diferit, explicaţiile MApN: de ce nu a...
Digi FM
„Suntem încă în stare de șoc, eu m-am pitit în pat de frică”. Mărturia unei femei după explozia provocată de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”