Președintele Letoniei, mesaj pentru România după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a reacționat vineri după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați și a condamnat atacul rusesc. El a transmis solidaritatea Letoniei cu România.

„Letonia condamnă atacul cu dronă rusească asupra unui bloc de apartamente din Galați, România, soldat cu rănirea a două persoane. Urez însănătoșire rapidă celor răniți.

Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru, România, și este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, a scris Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei, vineri dimineață, într-un mesaj pe rețelele sociale.

O dronă rusească s-a prăbuşit, vineri dimineața, pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

Înainte de impact a fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi, iar două aeronave F-16 au decolat de la Feteşti. „Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

