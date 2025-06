Pașaport diplomatic. Igor Grosu - Alegeri, război și drum european

Alegerile recente din România au avut un impact resimțit și în Republica Moldova, unde parcursul european rămâne o temă centrală a politicii naționale. În contextul regional marcat de provocări politice, război și dezinformare, legătura dintre cele două țări devine tot mai importantă. Discutăm despre toate acestea cu Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.

Cristina Cileacu: Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, continuăm tradiția discuțiilor la Pașaport diplomatic. Nu mai știu a câta oară sunteți prezent la noi la emisiune, dar bine ați venit din nou!

Igor Grosu: Vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere, de fiecare dată.

Votul românesc, ecou la Chișinău

Cristina Cileacu: Facem această filmare după ce s-au încheiat deja alegerile din România. A fost o campanie extrem de lungă, care și-a pus amprenta asupra stării societății din România, dar și din Republica Moldova, pentru că, fiind conectate cele două țări, contează foarte mult rezultatul într-o parte și de ce evoluții sunt în cealaltă parte, respectiv în Republica Moldova. Cum vedeți impactul pe care aceste alegeri chiar l-au avut asupra țării dumneavoastră?

Igor Grosu: Și noi suntem bucuroși, pentru că România a ales un președinte proeuropean, pro-occidental, care a avut mesaje foarte clare de susținere pentru Republica Moldova, pentru continuarea proiectelor importante, frumoase, foarte strategice pentru ambele țări și pentru agenda noastră comună de integrare europeană și fără vocea României în acest proces, cum n-a fost posibil până acum fără vocea României în tot ce am reușit noi, atenție!, din 2022, țară candidat și toate etapele pe care le-am parcurs noi într-un termen record. A fost un record chiar cu adevărat, s-a datorat în cea mai mare parte României pentru tot suportul pe care l-a acordat. La noi da, și nu numai la noi, dar și în diaspora noastră, scuzați, fac o mică diferență spunând diaspora noastră, la fel.

Cristina Cileacu: Suntem totuși două țări separate, chiar dacă avem multe în comun.

Igor Grosu: Da, e bine, e bine și abia așteptăm să se întâlnească liderii noștri, președinții noștri. Iarăși o să fie un moment, sunt sigur, frumos și de încurajare pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Unitate, nu discurs de campanie

Cristina Cileacu: Avem în continuare, cum spuneam, în societățile noastre, și în România, și în Moldova, această diviziune la nivel social și din păcate, este una foarte gravă, pentru că sunt oameni care vor schimbare, schimbarea este bună în general, doar că unii vor schimbare cu orice preț și aici prețul este cel care înseamnă direcția înspre Moscova, înspre Rusia și înspre tot ce reprezintă acele valori, cu ghilimelele de rigoare. Ce facem cu acești oameni, pentru că ei sunt parte din societatea noastră și nu e în regulă să fim atât de divizați.

Igor Grosu: Priviți după fiecare campanie electorală, după fiecare exercițiu electoral, evident, societățile noastre, nu numai cazul României sau al Moldovei, când rezultatul nu este unul foarte evident.

Cristina Cileacu: Da, la diferență mare.

Igor Grosu: Când e diferență mare. Când e diferență mai mult sau mai puțin mică, evident, societățile și electoratul, ies cu unii, cu bucurii, alții cu gustul amar. Și aici, după fiecare alegeri, politicienii maturi, așa consider eu, au o sarcină foarte complicată: să cheme la unitate, să abandoneze limbajul sau mesajele care erau de campanie, de mobilizare a electoratului și așa mai departe, pentru că unii, unii ai impresia că permanent sunt în campanie sau cred că aceasta astfel de narative care divizează societatea pot să le aducă avantaje, Nu. Este un moment critic, după care e foarte periculos și greu să mai aduci, să dai înapoi. Deci sarcina politicienilor acum este să unească, să spună noi suntem un popor, suntem un tot întreg, trăim împreună aici, aici o să trăim, suntem vecini, ăștia sunt, cu ei trebuie să ne înțelegem, chiar dacă uneori ne mai ciondănit, ne mai supărăm. Trebuie să ne treacă, să găsim în comună limbă comună, să comunicăm. Deci, sarcina acum, pe care o văd eu pentru clasa politică românească este de a uni, de a încerca să tămăduiască, dacă doriți, acele răni, acele supărări. Evident, este nevoie de un guvern și guvern trebuie să fie cât mai larg. Nu îți poți permite și nu dau sfaturi, Doamne ferește!, dar guvernul trebue să aibă un suport politic puternic, solid în Parlament. Orice lege pe care, mai dură sau mai puțin dură, trebuie să aibă un suport politic, ulterior, partidele să poată explica alegătorilor, cetățenilor: domnule, am făcut asta pentru că, uite, avem un consens, nu am căutat să ne..., nu suntem în campanie electorală, să încercăm să tragem foloase electorale, dividende electorale. Eu asta sper, dar sunt sigur că o să reușiți.

Pericole din afară, răni dinăuntru

Cristina Cileacu: Dar cum pot face politicienii, și aici mă refer la ambele țări, sunteți politician, să mai atenueze această diviziune, pentru că oamenilor li s-au schimbat mentalitățile. Este atâta furie în societate, încât...

Igor Grosu: Trebue să ne uităm la originea furiei și originea furiei sau nemulțumirilor poate fi de ordin intern. Nu poate fi, dar este de ordin intern, atunci când apare acea ruptură sau se produce o ruptură mai mai mare dintre politicieni, partide și. Și electorat, și oameni și asta e vina politicianului. Și aici să nu se supere pe oglindă, că eu văd și la dumneavoastră și la noi, unii se supără pe oglindă și încearcă să caute vinovatul în altă parte. Că ăla n-a făcut cum trebuie, sau n-a livrat, ăla nu a fost suficient de implicat. Nu, votul este oglinda societății. Poți să te superi pe oglindă, poți s-o spargi, da, dar realitatea rămâne aceeași. Analize foarte atente, la rece, concluzii corecte, chiar dacă ele dor, asta trebuie să faci pe intern. Există și dimensiunea externă, imixtiunile, cum spunem noi acuma, interferențele din afară, mă refer aici la neprietenii noștri, ai noștri comuni, dar și a lumii occidentale, în primul rând Federația Rusă. La ea mă refer și grupările criminale care, cel puțin în cazul nostru asta e alianța împotriva Republicii Moldova pro-europene, alianța dintre grupările criminale și Federația Rusă. Și aici și politicienii, dar instituțiile care sunt mandatate de politicieni trebuie să fie ajutate, susținute și încurajate să-și facă și cerut de la ei să-și facă meseria bine. Da, pentru că ei sunt cei care trebuie să fie atenți dacă sistemul bancar este în regulă. Eu vă spun din experiența noastră și la Banca Națională ar trebui să se aprindă becul roșu, dacă cineva atacă sistemul bancar. Dacă e securitatea informațională este instituția X, dacă e procesul corect electoral, e comisia electorală, și tot așa, dacă- securitatea, integritatea teritorială e serviciul de inteligență. Deci ei sunt cei care trebuie să vină să identifice, să prevină, să argumenteze, să vină la decidenți, să spună: ăsta e pericolul iminent, care vine, sau se va produce un efect și deja deciziile - cum contracarăm, iată, interferența asta din afară, care a fost din plin la noi, din plin în campania prezidențială.

Cristina Cileacu: De anul trecut.

Igor Grosu: De anul trecut și referendum, poate că a slăbit ca intensitate, dar suntem siguri că în campania.

Cristina Cileacu: Pentru parlamentarele din toamnă.

Igor Grosu: Pentru parlamentare se va intensifica, va deveni mai agresivă. Noi trebuie să fim pregătiți și să facem față acestor provocări. În România am văzut același pattern, tipar, același tipar, nimic nou sub soare, doar că vorbesc în română frumos. La noi vorbesc așa, mai cu accent rusesc. Da, la dumneavoastră, doar că vorbesc în română. În rest, narativele observam, narativele sau liniile de atac emisie, prezentate de către liderii politici pro-ruși, copie la unii lideri de aici, suveraniști, cum se mai numesc, dar ei nu-s suveraniști, ei au îmbrăcat un chipiu care-i la modă acum în lume și încearcă să capitalizeze pe valul acesta. Copie, deci este în oglindă, iar asta mă face încă o dată să ajung la concluzia că au aceeași origine, au aceleași obiective, care sunt antiromânești, anti-europene și astea nu sunt obiective noastre, dar aceea noi trebuie să muncim împreună și le contracarăm

Virusul vine. Avem antivirus?

Cristina Cileacu: Pentru că ați menționat alegerile de anul trecut din Moldova, alegerile prezidențiale și referendumul pe care l-ați avut pentru parcursul european al Republicii Moldova, ambele au trecut la limită. Vorbeam despre această diviziune pe care o vedem în societățile noastre. Aveți alegeri parlamentare în toamnă, la final de septembrie, dacă nu mă înșel, rușii vor continua acest tip de presiune. Probabil vor schimba metodele, că sunt foarte creativi, știți mai bine decât oricine. Cum poți deja să previi acest tip de, să-i spunem, creativitate, dar, mă rog, nu ăsta este sensul.

Igor Grosu: Știți, este o regulă, da, și în natură. Întâi pare virusul, după care, antivirusul. După ce apare problema, te gândești , cum arăta leacul, care-i leacul? Important este că distanța dintre aceste două lucruri să fie cât mai scurtă. Să fim capabili și aici revin la instituțiile noastre, să construim instituții. Eu, cel puțin, cred în continuare că în cazul României, dvs aveți instituții mai puternice ca a noastre.

Cristina Cileacu: Suntem o țară mai mare, o democrație mai veche, da.

Igor Grosu: Să le încurajați să-și facă cu decență meseria, cu dedicație, să vadă că rodul muncii lor este valorificat și pus în valoare, se regăsește în deciziile politice ale politicienilor în funcții executive, legislative și așa mai departe. Asta, cel puțin noi încercăm să facem.

Platformele digitale pot decide alegeri

Cristina Cileacu: Dar totuși, la lupta asta cu propaganda rusă trebuie să recunoaștem că Moldova este mai bună pentru că are o experiență mai mare. Sau, mă rog, așa se vede din România, să spunem. Ați fost în contact cu autoritățile din România după anularea alegerilor de anul trecut, pentru a, nu știu, oferi un fel de consultanță, să spunem din experiență?

Igor Grosu: Nu știu dacă suntem mai buni, învățăm și ceea ce învățăm, noi suntem gata să împărtășim și să comunicăm cu dumneavoastră, cu alte țări, cel puțin cu țările care suntem în prima linie, da, aici trebuie să muncim foarte repede. Noi am învățat multe din experiența Ucrainei, la capitolul viteză și cât de repede trebuie să combați un narativ sau altul și să previi anumite anumite atacuri. Un lucru pe care l-am sugerat de fiecare dată sau am rugat echipele noastre, care sunt în anumite instituții responsabile de segmentul lor, să comunice, să explice de fiecare dată colegilor români. Noi, pe linie parlamentară, pe linie politică evident că discutăm și facem schimb de opinii și le explicăm, pentru că într-un final trebuie să... Spre exemplu, noi am modificat, după alegerile parlamentare și prezidențiale, și referendum, am intervenit pe legislație, am intervenit pe lecțiile învățate. Că e Codul Electoral, că am mai descoperit niște portițe care le permitea să evite raportarea unor actori electorali, să evite raportarea anumitor cheltuieli. Nu era reglementat așa tip de asistență, dacă nu este prevăzut în lege, nu trebuie să raportezi. Am prioritizat în Codul Penal tipul de crimă, adică gravitatea faptelor da, crimelor, a încălcărilor cu cea electorală, corupția electorală este una la fel de gravă ca gen, trădare de patrie sau atentat la suveranitatea țării și așa mai departe. Deci noi asta am făcut, asta am explicat. Ne-a interesat experiența României de interacțiune cu platformele sociale. Aici, iarăși un domeniu care ne interesează și din nou, șansele unei țări mici de a se impune, de a se impune, da, de a construi un dialog cu acești giganți sunt foarte mici sau doar niște niște momente, nu știu, niște relații accidentale, în care să spui dom'le, cunoaștem pe cineva care cândva a lucrat într-un domeniu sau altul și are o simpatie față de Republica Moldova, și înțelege cât de important și prin ce trece. Dar asta nu-i nimic durabil, nu-i durabil. Și atunci sunt mecanisme la nivel de Uniune Europeană. Atunci când Uniunea Europeană, în raport cu TikTok, spre exemplu, să vorbim despre această platformă, când Uniune Europeană își spune un cuvânt sau înaintează o solicitare, e ceva, e ceva și e ceva la care acest business, că e o afacere până la urmă, la nivel global, este mai susceptibil și mai e mai atent.

Cristina Cileacu: Și colaborează.

Igor Grosu: Și colaborează altfel, intervine mai rapid. Nu să-mi intervină după ce s-au terminat alegerile, când dauna s-a produs și impactul a fost, a influențat rezultatul. Iar dacă nu intervii, vă dați seama, puterea, impactul acestor acestor platforme poate spulbera alegerile ca un tsunami într-o țară mică și impune un neadevăr. Apare un candidat cum a fost, pe care, dom'le, nimic nu-l știa, cel puțin noi, în Moldova. În ziua alegerilor ne puneam întrebări, cine-i dom'le, să aflăm și noi cine-i eroul ăsta. Și am văzut care a fost originea acestei creșteri fulminante. Deci asta trebuie să facem, facem, acum fiecare parte deja decide, acceptă propunerea, recomandarea sau nu acceptă.

Malul stâng caută viitor la malul drept

Cristina Cileacu: Aveți în continuare Transnistria. În paralel, lucrați la parcursul european al Republicii Moldova. Cum funcționează aceasta, să-i spunem reîmprietenire cu Transnistria?

Igor Grosu: Sunt două procese diferite.

Cristina Cileacu: Absolut, da.

Igor Grosu: Care merg paralel, dar cu viteze diferite. Deci noi trebuie să avem un management al așteptărilor, adaptat la moment. Și e corect, așa cum se întâmplă, viteza cu care ne mișcăm noi în procesul de integrare europeană este una mult mai mare și corect să fie așa. În cazul reintegrării, când noi trebuie să avem un management al așteptărilor adaptat la niște realități. Și realitățile sunt fie de ordin politic, de ordin militar, de ordin economic, de ordin social. Integrare economică, dacă am vorbit de integrare economică, care cumva e mai mult o chestiune internă și mingea-i în terenul nostru, al Republicii Moldova. Progrese sunt și eu pot să vă aduc câteva exemple. Bunăoară, 80%, 83% chiar ultimele date, din tot ce se produce pe malul stâng e exportat în Uniunea Europeană, deci o cifră care vorbește.

Cristina Cileacu: Considerabilă, da.

Igor Grosu: România este principala piață de desfacere a mărfurilor care sunt produse acolo sau în Republica Moldova, principalul partener comercial. Deci, din punct de vedere economic este această apropiere, este înțeleasă, este simțită la nivel de beneficiu mutual, o piață predictibilă, cu putere de cumpărare, îți respectă dreptul contractual și așa mai departe. În domeniul social umanitar, la fel, oferim asistență cetățenii noștri de pe malul stâng tot mai des își caută de lucru pe malul drept, pentru că acolo asistăm la o criză.

Dovada calmului moldovenesc

Cristina Cileacu: Nu se mai duc în Rusia să își caute de lucru?

Igor Grosu: Nu se mai duc sau se dacă se duc e periculos, pentru că riști să ajungi pe front, pe linia frontului, carne de tun, cu toți banii care-i promit ești carne de tun și sunt evidențe și mărturii cum îi lasă de izbeliște răniți, abandonați și așa mai departe. E periculos din punct de vedere al securității și Rusia nu e în cea mai bună condiție acum, economică. Cum sancțiunile, chiar dacă bravada propagandistică e una de altă natură, se văd simțite. Dimensiunea militară, evident, armata rusă trebuie și noi o să insistăm în continuare să fie scoasă, ea se află ilegal pe teritoriul nostru. O să mă întrebați când, nu am un răspuns acum, pentru că e foarte mult o să depindă și de evoluția.

Cristina Cileacu: Războiului.

Reintegrare dificilă și costisitoare

Igor Grosu: Din Ucraina și negocierilor privind armistițiu, un armistițiu și o pace justă pentru pentru Ucraina. Un lucru este clar Republica Moldova trebuie să fie gata în orice moment prielnic, când subiectul poate fi readus sau este binevenit să fie adus în discuție, să fie readus acest subiect și chiar și misiunea, așa-numită a misiunii, că îi zic ei, misiune de pacificatori care are mandat, nu neg, și-a epuizat eficiența. Deci trebuie să fie o misiune civilă, nu militară. Noi am demonstrat 30 de ani că am păstrat pacea, n-am permis escaladarea, chiar cu un război la la hotar, în 2022. Trebuie să muncim, trebuie să ne adaptăm și așteptările, dar și să estimăm, la propriu costurile, pentru că, costurile reintegrării, e ușor să spui dom'le, haideți să ne integrăm, că este voință politică, admit.

Optimism prudent

Cristina Cileacu: Domnule președinte Igor Grosu, vă mulțumesc mult pentru această nouă discuție și succes la alegerile din toamnă. Sunteți optimist?

Igor Grosu: Eu, știți cum, eu sunt ultimul care mă bucur în echipă, pentru că trebuie să-i țin așa.

Cristina Cileacu: În priză.

Igor Grosu: În priză să-i țin, dar asta e sarcina mea. O să ne bucurăm când o să vedem rezultatele a doua zi.