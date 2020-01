Cum vede Israelul criza dintre SUA și Iran. Interviu cu ambasadorul David Saranga

Orientul Mijlociu este mai agitat decât de obicei şi nimeni nu pare să vadă o soluţie care să liniştească spiritele. La aceste condiţii generale fragile se adaugă şi chestiunile interne pe care statele din zonă le au de rezolvat. Israelienii se străduiesc să aleagă un nou guvern, dar vor merge deja a treia oară la urne, pentru că niciun candidat nu reuşeşte să se impună. Şi pentru că este campanie electorală, declaraţiile pe care le fac candidaţii sunt dintre cele care pot adăuga paie peste focul mocnit din regiune.

„Trebuie să ne amintim că lumea arabă, dar şi alte forţe se uită la ceea ce fac SUA. În momentul în care americanii vor ieşi din Orientul Mijlociu, aceste forţe s-ar simţi mai puternice. Cred că acest lucru ar fi ceva rău pentru Orientul Mijlociu, cred că ar fi ceva rău pentru lumea liberă, cred că ar fi ceva rău pentru Vest”, spune David Saranga, ambasadorul Israelului în România, într-un interviu acordat emisiunii „Pașaport diplomatic”.

România a fost o vreme în centrul atenţiei în Orientul Mijlociu, în cursul anului trecut, când foştii lideri ai guvernului nostru de atunci insistau să pună în practică o idee de politică externă care ne-ar fi închis în faţă multe uşi din regiune. Propunerea de mutare a ambasadei româneşti de la Tel Aviv la Ierusalim a fost abandonată şi lucrurile s-au echilibrat, nimeni nu a avut de suferit.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: David Saranga, ambasadorul Israelului, la un an după ce aţi ocupat această funcţie, reveniţi la „Paşaport diplomatic”. Ce aţi făcut în ultimul an în România?

David Saranga, ambasadorul Israelului la București: Cred că domeniul cel mai important de care m-am ocupat a fost zona economică. Israelul a semnat cu România un memorandum de înţelegere pentru securitatea cibernetică şi asta înseamnă colaborare în acest domeniu în care Israelul este foarte bun. Am avut multe succese cu diferite companii din Israel care au venit aici şi care au deschis sedii şi afaceri.

În acelaşi timp, am avut şi o colaborare foarte bună în domeniul politic, în domeniul cultural, am avut aici în România, în ultimul an, compania de dans Batsheva, am avut un festival de film israelian şi aşa mai departe.

Şi nu în ultimul rând am lucrat şi cu problemele sociale. Am avut un proiect mare cu „Dăruieşte viaţă”, am avut un proiect mare cu Hope and Homes, cu Magic Camp şi aşa mai departe şi sper că la anul putem să elaborăm şi mai mult în acest domeniu.

Scandalul mutării ambasadei

Cristina Cileacu: Tot pe mandatul dvs, de când sunteţi la Bucureşti, a fost şi scandalul mutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, lucru care nu s-a întâmplat în cele din urmă. V-aţi supărat?

David Saranga: Eu nu mă supăr aşa de repede şi nu cred că era un scandal, cred că era un subiect care era pe masă.

Cristina Cileacu: Era un scandal, se certa preşedintele cu premierul, deci nu putem să spunem că era doar un subiect pe masă.

David Saranga: Dar pentru noi nu era un scandal. Ce este important - este în engleză o vorbă care spune că şi între prieteni putem să fim de acord să nu fim de acord: „Let's agree to disagree”. Şi în acest caz, este în regulă. Ce este important este că relaţia dintre Israel şi România merge mai departe, dincolo de un subiect sau altul.

România are un nou ambasador în Israel, după o lungă perioadă de absență

Cristina Cileacu: România are o propunere nouă de ambasador pentru Tel Aviv, mă refer la domnul Radu Ioanid. Noi nu avem ambasador de 2 ani sau 3 ani, nu mai ştiu exact, dar oricum, de o perioadă foarte lungă, la Tel Aviv. Ştiu că v-aţi întâlnit recent. Ce aţi discutat?

David Saranga: În primul rând, îl ştiu pe domnul Radu Ioanid nu de acum, ci de mai bine de 20 de ani. Este o persoană impecabilă şi care ştie şi cunoaşte lucruri. CV-ul său vorbeşte despre el de la sine. Ce este important, am vorbit despre relaţia pe care o avem şi unul dintre lucrurile pe care vrem să le realizăm anul acesta este această întâlnire între guvernele noastre, G la G (n.r. guvern cu guvern), care s-a amânat de două ori, dar din nefericire, situaţia politică din Israel, când mergem a treia oară la alegeri, face ca asta să fie mai dificil de pus în practică. Dar sper că în acest an vom vedea această întâlnire, care va fi aici, în România. Ăsta era unul dintre subiectele pe care le-am discutat cu el. Am discutat şi despre relaţia economică şi ce putem să facem pentru a îmbunătăţi această relaţie economică. Bineînţeles, am vorbit şi despre alte teme, relaţia politică dintre Israel şi România, culturală, am vorbit ce se poate face şi în acest domeniu de memorial al Holocaustului, domnia sa fiind o persoană specializată în acest domeniu, am vorbit şi despre muzeul Holocaustului, care o să fie deschis aici, în România, pentru că s-a luat o hotărâre şi preşedintele a semnat-o. Aşa că am avut multe de vorbit.

Israelienii merg la urne a treia oară într-un an

Israelienii nu reuşesc să se decidă cine este cel mai bun să formeze un nou guvern, aşa că în curând vor merge pentru a treia oară la urne. Benjamin Netanyahu conduce acum ţara din postura de premier interimar. El este acuzat de corupţie în trei cazuri separate, dar pentru că vrea să participe la alegeri, cere parlamentului să îi acorde imunitate ca să poată face acest lucru.

Cristina Cileacu: Vom continua restul interviului în engleză.

David Saranga: De ce, mie îmi plăcea aşa.

Cristina Cileacu: Ei bine...

David Saranga: Te rog.

Cristina Cileacu: Să vorbim mai mult despre haosul electoral din Israel. Premierul dvs, Netanyahu, conduce acum ţara pe post de interimar. Cum spuneaţi, urmează să aveţi alegeri pentru a treia oară într-un singur an. Cum s-a ajuns la această situaţie? Ce nu merge bine în Israel?

David Saranga: Motivul pentru care avem această situaţie este foarte simplu: democraţia. Şi astfel de lucruri se întâmplă în democraţie.

Cristina Cileacu: Sunteţi prea democraţi?

David Saranga: Nu ştiu dacă suntem prea democraţi, dar cineva a spus deja că nu ştie dacă aceasta este cea mai bună soluţie, dar este singura care funcţionează. Cu alte cuvinte, astăzi vedem în Israel două grupuri. Unul de centru-stânga, altul de centru-dreapta şi ele sunt egale ca mărime. De aceea, este foarte greu să formăm o coaliţie. Mergem acum pentru a treia oară la alegeri şi sperăm că de data asta unul dintre candidaţi va reuşi să formeze un guvern. Dar Israelul este o democraţie puternică. Este adevărat, este mai bine să avem un guvern funcţional, dar totuşi putem funcţiona şi cu un guvern interimar, în primul rând, şi în al doilea, toate instituţiile sunt la locul lor, deci lucrurile merg mai departe, chiar dacă acum suntem într-o fundătură în viaţa politică internă din Israel.

Un premier acuzat de corupție

Cristina Cileacu: Premierul Netanyahu este în continuare acuzat de corupţie şi acum apelează la parlament ca să primească imunitate şi spune că a fost acuzat fără „bună-credinţă” şi că este dreptul său legal să continue să slujească oamenii şi să-i ajute să prospere. Putem spune că premierul Netanyahu se foloseşte de situaţia din ţară ca să se salveze de justiţie?

David Saranga: Ce putem spune este că toată lumea este egală în faţa legii, în Israel. Asta înseamnă că avem diferite instituţii, care îşi fac treaba şi în acelaşi timp politicienii şi în mod special premierul au drepturi să facă apel la parlament şi să îşi ceară drepturile cuvenite. Acum aceasta este dezbaterea internă în Israel şi alegem democraţia israeliană.

Cristina Cileacu: Bine, acesta este un răspuns foarte diplomatic, dar totuşi, premierul dvs are mai multe acuzaţii de corupţie. Deci, este corect să apeleze la imunitate?

David Saranga: Oricine este nevinovat până se dovedeşte altfel.

Cristina Cileacu: Doar că în cazul său nu se poate dovedi, decât dacă ajunge în justiţie.

David Saranga: Dacă aşa va fi şi dacă parlamentul decide să îi păstreze imunitatea, nu va trece prin procesul de justiţie. Dar încă nu s-a stabilit asta. Acum discutăm despre faptul că premierul are dreptul să apeleze la imunitate şi aceasta este baza democraţiei. Ca orice membru al parlamentului are acest drept să ceară imunitate, pentru că acuzaţiile care i se aduc au legătură cu munca sa. Deci, de aceea, are dreptul să ceară imunitate.

Anexarea Văii Iordanului: Parlamentul va decide; acum nu este pe agendă

Bătălia electorală din Israel este strânsă, iar promisiunile care se fac pot adăuga şi mai multă instabilitate în zonă. De pildă, Netanyahu spune că vrea să anexeze o porţiune din Cisiordania, Valea Iordanului. Acest lucru ar fi de netolerat nu doar de către palestinieni, ci şi de iordanieni. Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei este un partener de încredere pentru vestici şi, în egală măsură, respectat pentru abilităţile sale diplomatice şi de restul statelor din Orientul Mijlociu.

Cristina Cileacu: Situaţia din Orientul Mijlociu fierbe din nou, poate mai rău ca până acum, pentru că după uciderea lui Qassem Soleimani de Statele Unite, lucrurile au luat-o razna. Între timp, premierul Netanyahu insistă şi el cu anexarea Văii Iordanului, o fâşie din Cisiordania. Credeţi că această retorică, dacă este pusă în practică, ar ajuta la situaţia generală de acum? Nu vorbesc doar despre palestinieni, dar şi despre relaţiile cu Iordania.

David Saranga: Aceasta este o întrebare bună. Aceasta este de altfel o ecuaţie pe care o au acum de rezolvat şi serviciile de securitate israeliene. Dar, în cele din urmă, în orice democraţie, revin la democraţie, parlamentul are dreptul să decidă asupra chestiunilor politice. Şi dacă parlamentul israelian va decide să anexeze Valea Iordanului, chiar dacă vor fi consecinţe, va trebui să ne ocupăm de ele. Acum nu este pe agendă.

Cristina Cileacu: Pentru că aveţi un premier interimar.

David Saranga: Dar şi pentru că vom trece prin alegeri şi presupunem că viitorul parlament se va ocupa de această chestiune. Dar trebuie să ne amintim constant că retorica din timpul campaniilor electorale nu este în mod necesar şi politica de după alegeri.

Cristina Cileacu: Deci pentru moment, cel puţin, lumea nu ar trebui să se îngrijoreze că va fi adăugată o nouă scânteie focului din Orientul Mijlociu.

David Saranga: Cred că sunt atât de multe domenii şi subiecte pentru care lumea trebuie să fie îngrijorată, în loc să se ocupe doar de Israel şi Orientul Mijlociu.

Cum privește Israelul criza dintre SUA și Iran

Schimbul de ameninţări directe pe care Iranul şi Statele Unite şi le fac pe faţă de la începutul anului nu este deloc benefic regiunii. Dacă lucrurile devin mai serioase decât au fost până acum, consecinţele ar fi greu de prevăzut.

Cristina Cileacu: Am avut ocazia acum câţiva ani să discut direct cu comandatul Forţelor de Apărare Israeliene (IDF), în biroul său. Mi-a arătat o hartă şi mi-a spus: „Aşa îmi încep eu ziua, mă uit la această hartă şi mă întreb ce război poate începe azi”. Pentru el era o rutină. Cum ar arăta Orientul Mijlociu dacă americanii şi-ar retrage trupele şi NATO de asemenea?

David Saranga: În primul rând, americanii au dreptul să facă orice vor.

Cristina Cileacu: Absolut.

David Saranga: Dar nu cred că ar servi intereselor lor dacă s-ar retrage din Orientul Mijlociu. Trebuie să ne amintim că lumea arabă, dar şi alte forţe se uită la ceea ce fac SUA. Sunt acolo sau nu sunt acolo. În momentul în care americanii vor ieşi din Orientul Mijlociu, aceste forţe s-ar simţi mai puternice. Cred că acest lucru ar fi ceva rău pentru Orientul Mijlociu, cred că ar fi ceva rău pentru lumea liberă, cred că ar fi ceva rău pentru Vest. Acestea fiind spuse şi dacă adăugăm şi evenimentele recente, vedem că americanii sunt încă în Orientul Mijlociu şi sper că vor continua să fie acolo să-şi protejeze interesele. Nu sunt eu în măsură să le dau sfaturi americanilor, dar cred că şi ei regândesc sau văd situaţia acum în mod diferit decât acum 2-3 luni.

Cristina Cileacu: La ce se aşteaptă acum Israelul, dacă luăm în calcul situaţia actuală cu Iranul şi faptul că Israelul este principalul aliat al SUA din regiune?

David Saranga: În primul rând, cred că americanii au dreptul la autoapărare. Faptul că au acţionat aşa cum au acţionat este datorat implicării Iranului în terorism în întreaga lume. Principalul obiectiv al iranienilor este să destabilizeze regiunea, în principal Orientul Mijlociu.

Cristina Cileacu: Iranienii spun exact acelaşi lucru despre SUA şi Israel.

David Saranga: Cred că este o diferenţă foarte mare între ce spune regimul dictatorial iranian şi ce spun SUA. Eu prefer să am încredere şi am, în americani. De aceea, iranienii încearcă să destabilizeze Orientul Mijlociu. Orice pot să facă vor face şi fac deja. Oriunde găsesc un grup de şiiţi pe care îl pot influenţa, vor încerca să folosească această influenţă ca să destabilizeze zona. Vedem ce se întâmplă în Siria, vedem ce se întâmplă în Irak, vedem ce se întâmplă în Yemen, vedem ce se întâmplă în Liban, chiar şi în Fâşia Gaza, încearcă să fie şi acolo. De aceea, aceasta este prisma prin care trebuie să ne uităm la Iran. Scopul Iranului este să destabilizeze Orientul Mijlociu şi orice şi oricând pot face asta, o vor face.

Va reuși Donald Trump să facă pace în Orientul Mijlociu?

Preşedintele Donald Trump vrea să încerce ceva ce pare imposibil: pace în Orientul Mijlociu. Statele Unite au un plan de pace pentru regiune şi în centrul lui este chiar problema căreia nimeni nu reuşeşte să-i găsească rezolvare de peste 70 de ani: conflictul israeliano-palestinian.

Cristina Cileacu: Este un zvon acum în lume că preşedintele Trump va veni cu planul de pace pentru Orientul Mijlociu, până la alegerile israeliene din martie. Ce aşteptaţi de la acest plan? Dacă ne uităm la palestinieni, ei consideră acest plan ca fiind unul foarte pro-israelian şi cum ei sunt încă sub ocupaţia Israelului, nu-l vor respecta. Va funcţiona acest plan, are vreo şansă să funcţioneze pentru Orientul Mijlociu?

David Saranga: Este nevoie de doi ca să poţi dansa tango. Când îşi vor lansa americanii planul, sunt convins că israelienii se vor uita la el cu foarte multă atenţie, cu multe întrebări şi cu soluţii să vadă cum ne putem adapta şi pentru lucrurile pentru care nu vom fi bucuroşi să le vedem, vom negocia cu americanii. Spre deosebire de noi, palestinienii au respins deja planul, pentru că vreau să-ţi reamintesc că acest plan are două componente, cea economică şi cea politică. Când americanii au venit cu partea economică al cărui scop era să uşureze viaţa palestinienilor sau să le îmbunătăţească viaţa, nu au cooperat cu americanii.

Cristina Cileacu: Pentru că au spus că această administraţie este foarte pro-israeliană şi cum ei sunt sub ocupaţie israeliană, nu o pot respecta, ei nu au încredere în această administraţie.

David Saranga: Slavă cerului că această administraţie este în relaţii foarte bune cu Israel. În acelaşi timp, trebuie să ne amintim că este doar o superputere mondială. Este adevărat, noi şi americanii avem aceleaşi valori, suntem democraţii şi privim lucrurile în acelaşi fel. Aceasta este una dintre legăturile dintre israelieni şi americani. Dacă singura superputere, americanii, care are foarte bune relaţii cu Israelul este dispusă să fie implicată în regiune, cred că palestinienii ar trebui să fie fericiţi că este cineva care poate influenţa Israelul, că există cineva de care israelienii ascultă. De aceea, în loc să stea cu americanii şi să discute cu ei, să încerce să-i convingă, ei fac fix pe dos. Îi boicotează pe americani. Vreau să-ţi reamintesc, când vicepreşedintele Pence a vizitat regiunea noastră, palestinienii au refuzat să-l primească.

Cristina Cileacu: Pentru că SUA şi-au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim şi acesta era un punct din negocieri.

David Saranga: Unul dintre punctele importante în diplomaţie este că trebuie să vorbeşti cu toată lumea. Singura metodă prin care poţi influenţa, poţi să-ţi transmiţi mesajul, poţi influenţa politica altora este prin a discuta cu ceilalţi.

Cristina Cileacu: Sunt total de acord cu dvs, dar...

David Saranga: Chiar şi atunci când partenerul de discuţie gândeşte diferit. Încearcă să-l convingi, încearcă să-i explici.

Cristina Cileacu: Da, dar înainte de a convinge, deja se făcuse o mişcare. Deci, SUA şi-au mutat deja ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.

David Saranga: Deci, prin boicotarea americanilor înseamnă că ambasada nu va mai fi în Ierusalim? Bineînţeles că va continua să fie acolo.

Cristina Cileacu: Da, dar cum mai poţi să ai încredere în ei?

David Saranga: Din nou, americanii sunt singura superputere din lume. Americanii sunt cei care pot vorbi cu israelienii şi pot să-i convingă să facă concesii. Palestinienii ar trebui să fie suficient de înţelepţi să spună: aceasta este harta, citiţi harta corect şi ea nu se va schimba. Faptul că îi boicotezi pe americani nu înseamnă că lucrurile nu vor continua să se întâmple. Citeşte harta corect şi încearcă să beneficiezi măcar de o parte din ea. Chiar dacă nu eşti fericit cu tot ce vezi acolo.

Relația cu Rusia

Cristina Cileacu: Dar şi Rusia este foarte puternică în Orientul Mijlociu, şi-au recucerit poziţia în regiune. Credeţi că ei vor fi de acord cu acest plan de pace?

David Saranga:Trebuie să aşteptăm şi să vedem. Mai întâi să apară planul. Dar, dacă vorbim despre Rusia, cred că unul dintre vârfurile diplomaţiei israeliene din ultimii ani este faptul că ne-am deschis canalele de comunicare cu ambii, cu americanii şi cu ruşii. Complexitatea regiunii noastre, mai ales dacă ne referim la Siria şi diferitele forţe care sunt acolo, faptul că Israelul vorbeşte şi cu americanii, şi cu ruşii chiar ne-a ajutat să evităm situaţii nefericite din regiune.

Cristina Cileacu: Domnule ambasador am început interviul în limba română, îl terminăm la fel şi sper să ne întâlnim la al doilea an de misiune pe care îl aveţi în România.

David Saranga: Sper să ne întâlnim şi mai des. Mulţumesc, Cristina.

