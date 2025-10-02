Patru oameni au fost răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împuşcat de poliţie

Patru oameni au fost răniți joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică. Suspectul a fost împuşcat de poliție, informează Reuters.

Cele patru persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulţime, iar una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuţit, a anunţat poliţia din Manchester pe reţeaua X.

„Au fost trase focuri de armă” de către poliţişti şi „un bărbat, despre care se crede că este făptaşul, a fost împuşcat”, a adăugat poliţia, citată de Agerpres, fără a preciza dacă bărbatul a fost ucis.

Poliţia din Manchester a declarat că ofiţeri au fost chemaţi la locul incidentului produs la o sinagogă a congregaţiei ebraice Heaton Park din cartierul Crumpsall, nordul oraşului Manchester, după ce un martor a declarat că a văzut o maşină care a intrat în mulţime, iar un bărbat a fost înjunghiat.

„Paramedicii au sosit la faţa locului... şi oferă îngrijiri medicale persoanelor din public, în prezent patru persoane cu răni cauzate atât de vehicul, cât şi răni provocate prin înjunghiere”, a mai spus poliţia.

Andy Burnham, primarul oraşului Manchester, a declarat că este vorba despre un incident grav.

„Le-aş spune oamenilor care ascultă, în primul rând, să evite zona - este un incident grav, dar în acelaşi timp pot oferi imediat asigurări oamenilor că pericolul imediat pare să fi trecut, iar poliţia din Manchester a intervenit foarte rapid”, a declarat el pentru postul de radio BBC.

