Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump (Surse Axios)

Data actualizării: Data publicării:
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Din articol
Strategie pentru uciderea lui Khamenei 

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au început să discute detaliile unui alt atac asupra Iranului la sfârșitul lunii decembrie, în timpul întâlnirii lor la reședința prezidențială Mar-a-Lago, au declarat surse pentru Axios.

Netanyahu a inițiat conversația despre o continuare a războiului de 12 zile din iunie 2025 împotriva Iranului, potrivit surselor. Iar atacul avea inițial o dată provizorie în luna mai. Dar represiunea regimului de la Teheran împotriva protestatarilor i-a schimbat gândirea lui Trump.

Președintele american a fost la un pas să ordone atacuri pe 14 ianuarie, dar în schimb a inițiat o consolidare militară majoră în regiune. De asemenea, a început să planifice un atac comun asupra Iranului împreună cu Israelul.

Trump a decis, de asemenea, să poarte negocieri cu Iranul pe măsură ce planificarea atacului avansa. Însă discuțiile nu au fost o stratagemă pentru a-i prinde pe iranieni cu garda jos, au declarat trei oficiali americani și israelieni pentru Axios.

Strategie pentru uciderea lui Khamenei 

După a doua rundă de negocieri, Israelul și SUA au convenit că există o oportunitate de a lovi pe 28 februarie, când liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, se va întâlni cu principalii săi consilieri.

Consilierii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au participat joi la negocierile de la Geneva cu iranienii, cu câteva zile înainte de acea dată, fără prea multe speranțe că se va ajunge la un acord, dar, potrivit Axios, era important să se asigure că Ali Khamenei va participa la întâlnire și nu se va ascunde în buncărul său.

Cei doi trimiși ai SUA „au văzut că propunerea iraniană era o prostie și avea doar scopul de a câștiga timp. Nu era nimic concret cu care să se poată lucra”, a declarat un înalt oficial american pentru Axios. 

„Am raportat acest lucru președintelui și, evident, el a cântărit diferitele opțiuni”, a mai spus oficialul.

Serviciile de informații americane au indicat în mod clar că Iranul reconstruia instalațiile nucleare care au fost lovite de bombardierele americane în iunie, potrivit raportului.

Kushner și Witkoff au cerut Iranului să prezinte o propunere concretă, iar echipa iraniană a revenit cu un document de șapte pagini în care explica de câtă îmbogățire ar avea nevoie pentru un program civil.

Casa Albă a verificat cifrele cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, care i-a informat că propunerea iraniană le-ar permite să îmbogățească de cinci ori mai mult decât era permis în acordul nuclear JCPOA din 2015 cu administrația fostului președinte american Barack Obama.

„Dacă iranienii ar fi venit la Geneva și i-ar fi dat lui Trump ceea ce voia, el ar fi oprit acțiunile militare. Dar ei au fost aroganți și au crezut că el nu va lua măsuri”, a declarat un oficial al serviciilor secrete israeliene pentru Axios.

„S-au înșelat”, a mai spus acesta.

Editor : C.L.B.

