Exclusiv „Pe cer sunt rachete, drone, unele explodează deasupra hotelurilor”. Mărturia unui român blocat în Dubai după atacurile Iranului

Un iaht navighează pe lângă un nor de fum care se ridică din portul Jebel Ali, în urma unui atac iranian raportat în Dubai, la 1 martie 2026
Un iaht navighează pe lângă un nor de fum care se ridică din portul Jebel Ali, în urma unui atac iranian raportat în Dubai, la 1 martie 2026 Foto: Profimedia
Ștefan Amza, un român blocat în Dubai după represaliilor Iranului, a vorbit în direct, duminică, la Digi24, și a descris panica de la hotel, sirenele anti-rachetă și atmosfera tensionată, spunând că „toată lumea este în stand-by, într-o teamă” și că românii sunt cei mai speriați.

„Suntem în siguranță. Peste noapte au fost ceva alarme și o stare de panică accentuată în hotelul nostru. Suntem undeva cred că în jur 100 de români, care azi-noapte, în jurul orei 00:30, am primit mesaj de alertă. Au fost două consecutive, la interval de 5 minute. Din păcate, din ce am înțeles, aici nu există buncăre sau locuri anti-rachetă. Toată lumea a fugit în parcarea subterană. Mamele cu copiii  au refuzat să mai urce la etajele superioare pentru a dormi. Au dormit în recepție”, a declarat el.

Bărbatul a mai spus că „toți angajații hotelului, toți localnicii sunt foarte calmi”: „Mi-au spus că totul e în regulă. Țara lor este cea mai sigură. Nu-mi dau seama dacă e doar pentru a ne încuraja pe noi sau efectiv oamenii nu văd pericolul sau refuză să creadă că țara lor este atacată”.

Citește și: LIVE TEXT Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului continuă

„Am reușit să luăm ieri legătura cu ambasada din Dubai. Ne-au spus să rămânem la hotel. Zborul nostru este anulat, trebuia să plecăm mâine în România. Așteptăm noi informații”, a mai afirmat acesta.

El a declarat că „avioanele de vânătoare, de armată, survolează cerul”.

„Am reușit să fotografiez în fața hotelului, de la balcon, o explozie în urma căreia a fost un nor mare de fum, cred că undeva până într-un kilometru de hotel, dar în rest pe stradă e liniște. Lumea e calmă. Nu e poliție pe stradă, dar pe cer sunt rachete, drone, unele explodează deasupra hotelurilor, momentan fără să facă pagube la sol”.

„Din păcate, românii care suntem foarte mulți aici în zonă, sunt cei mai speriați. Ori din cauza lipsei de comunicare, ori din cauză că mesajele de le primim de acasă ne agită”, a mai spus bărbatul.

„Noi, străinii, românii, suntem agitați. Stăm pe telefoane, mulți se gândească să-și ia un taxi sau o mașină să meargă în Oman, am înțeles că acolo nu e niciun fel de problemă. Nu sunt atacuri, numai că nici de acolo nu decolează zboruri. Deci, până la urmă, toată lumea este în stand-by, într-o teamă.

În mesajul lor de alertă se spunea să stăm departe de ferestre, ceea ce e ciudat, că aici toate clădirile sunt din ferestre. Unde ne putem duce? Pe hol? Cei de aici nu știu să gestioneze situația”, a afirmat el. 

Bărbatul a povestit și că după prima dronă care a explodat a sunat la ambasadă. 

„În jurul prânzului am reușit să intrăm în contact cu ei, le-am dat datele noastre, ne-am identificat. Am vorbit cu ei și ne-au spus să rămânem la hotel. În schimb, aseară, când am coborât și am vorbit și cu ceilalți români și le-am spus că noi am sunat și ne-am înregistrat, le-am dat numărul la care am sunat noi, dar n-au reușit să mai intre în legătură”.

Despre zborul spre România, el a spus că a mers în Dubai cu o cursă charter și agenția i-a transmis că se ocupă de cei care aveau zborurile de astăzi și de ieri anulate prima dată, „pentru că, din păcate, oamenii aceia au rămas și fără cazare, plecând de la hotel”.

„Nu știu unde s-au întors sau unde s-au dus. Noi am reușit să găsim încă trei locuri de cazare undeva în apropiere. În caz că se anulează zborul și nu putem pleca, trebuie să avem să avem o plasă de siguranță”, a mai afirmat acesta. 

