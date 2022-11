Pentru că nu au bani de mâncare, afganii își sedează copiii înfometați. Alții își vând organele sau chiar fiicele, pentru a supraviețui

Criza umanitară din Afganistan atinge un nou nivel greu de imaginat. Pentru că nu au ce să le ofere de mâncare, afganii le dau copiilor lor înfometați medicamente pentru a-i seda. Alții povestesc cum au fost nevoiți să își vândă organe sau chiar fiicele pentru a supraviețui. În cea de-a doua iarnă de când talibanii au preluat puterea și fondurile străine au fost înghețate, milioane de oameni sunt la un pas de foamete, relatează BBC.

„Copiii noștri plâng în continuu și nu dorm. Nu avem mâncare, așa că mergem la farmacie, luăm pastile și le dăm copiilor pentru ca aceștia să poată adormi”, le-a mărturisit Abdul jurnaliștilor britanci.

El locuiește chiar în afara orașului Herat, al treilea oraș ca mărime al țării, într-o așezare de mii de căsuțe de lut care a crescut de-a lungul deceniilor, plină de oameni strămutați și loviți de război și de dezastre naturale.

Întrebat câți dintre părinți le dau sedative copiilor lor, Abdul a răspuns: „Mulți dintre noi, toți".

În buzunarul unui alt bărbat, Ghulam, reporterii au găsit alprazolam, tranchilizante prescrise de obicei pentru tratarea tulburărilor de anxietate.

Ghulam are șase copii, dintre care cel mai mic are un an. „Îi dau și lui”, a spus el.

Alții le dau copiilor lor escilatopram și sertralină, medicamente prescrise pentru a trata depresia și anxietatea.

Medicii spun că, atunci când sunt administrate copiilor mici care nu beneficiază de o alimentație adecvată, medicamente precum acestea pot provoca leziuni hepatice, alături de o serie de alte probleme precum oboseala cronică, tulburări de somn și de comportament.

Majoritatea familiilor împart câteva bucăți de pâine între ele în fiecare zi. O femeie a spus că mâncau pâine uscată dimineața, iar seara o înmuiau în apă.

ONU: Este o catastrofă umanitară

ONU a declarat că o „catastrofă” umanitară se desfășoară în prezent în Afganistan.

Majoritatea bărbaților din zona din afara orașului Herat lucrează cu ziua. Aceștia duc o viață dificilă de ani de zile. Dar când talibanii au preluat puterea în august anul trecut, fără ca noul guvern de facto să fie recunoscut la nivel internațional, fondurile străine care intrau în Afganistan au fost înghețate, ceea ce a declanșat un colaps economic care i-a lăsat pe bărbați fără locuri de muncă în majoritatea zilelor.

Atunci când își găsesc de lucru, bărbații afgani câștigă în jur de 1 dolar pe zi, astfel că oamenii recurg la măsuri extreme pentru a-și salva familiile de foamete.

Un bărbat le-a povestit jurnaliștilor de la BBC că și-a vândut rinichiul în urmă cu trei luni pentru a face rost de bani.

„Nu exista nicio cale de ieșire. Am auzit că poți vinde un rinichi la un spital local. M-am dus acolo și le-am spus că vreau. Câteva săptămâni mai târziu, am primit un telefon prin care îmi cerea să vin la spital. Mi-au facut niste analize, apoi mi-au injectat ceva care m-a facut inconstient. Mi-a fost frica, dar nu am avut de ales”, a spus acesta.

Pentru asta, bărbatul a primit în jur de 3.100 de dolari, dintre care cei mai mulți s-au dus pe datorii.

„Dacă mâncăm într-o noapte, nu mâncăm în următoarea. După ce mi-am vândut rinichiul, simt că sunt jumătate de persoană. Mă simt fără speranță. Dacă viața continuă așa, simt că aș putea muri”, a spus el.

Vânzarea de organe pentru bani nu este nemaivăzută în Afganistan. Se întâmpla chiar înainte de preluarea talibanilor. Dar acum, chiar și după ce au făcut o alegere atât de dureroasă, oamenii descoperă că încă nu găsesc mijloacele pentru a supraviețui.

„Suntem forțați să ne vindem fiica”

O tânără mamă spune și ea că și-a vândul rinichiul în urmă cu șapte luni. De asemenea, au trebuit să-și ramburseze datoria - bani pe care i-a împrumutat pentru a cumpăra o turmă de oi. Animalele au murit într-o inundație în urmă cu câțiva ani și și-au pierdut mijloacele de a-și câștiga existența.

Cei 2.700 de dolari pe care i-a primit pentru rinichi nu au fost suficienți.

„Acum suntem forțați să ne vindem fiica de doi ani. Oamenii de la care am împrumutat ne hărțuiesc în fiecare zi, spunând că dă-ne fiica ta dacă nu ne poți plăti”, a spus ea.

„Mă simt atât de rușinat de situația noastră. Uneori simt că este mai bine să mor decât să trăiesc așa”, a spus soțul ei.

Într-o altă casă locuiește Nazia, o fetiță de patru ani, împreună cu fratele ei de 18 luni și părinții.

„Nu avem bani să cumpărăm mâncare, așa că am anunțat la moscheea locală că vreau să-mi vând fiica”, a spus tatăl.

Nazia a fost vândută pentru a fi căsătorită cu un băiat dintr-o familie din provincia sudică Kandahar. La 14 ani, va fi trimisă departe. Până acum, familia a primit două plăți pentru ea.

„Am folosit cea mai mare parte pentru a cumpăra mâncare, iar unele pentru medicamente pentru fiul meu mai mic. Uită-te la el, este subnutrit”, a spus bărbatul.

Editor : Ioana Coman